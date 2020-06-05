Гейтс высказался о чипах, в Петербурге открылись храмы. Главное о коронавирусе за 5 июня

Россия
- Всего зафиксировано 449 834 случая заражения, из них новых — 8726. За сутки умерли 144 человека, за весь период — 5528.
- Препарат от коронавируса "Авифавир" поступит в клиники 11 июня и будет бесплатным для пациентов по полису ОМС.
- Православные храмы Санкт-Петербурга открылись для прихожан, исключение — домовые церкви, расположенные на территории больниц и учебных заведений.
- В Приморье с 7 июня отменят обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в регион. Приезжающие должны будут заполнить анкету с контактными данными, целью поездки и адресом проживания.
- Режим самоизоляции в Хабаровском крае снимут с 11 июня. После снятия ограничений в регионе начнут постепенно открываться кафе, рестораны, бассейны, фитнес-клубы и детсады.
- В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в стране удалось переломить.
Москва
- Всего зафиксировано 191 069 случаев заражения, из них новых — 1855. Число новых инфицированных три дня не превышает 2 тыс.
- Кладбища столицы останутся закрытыми для посещений в Родительскую субботу (6 июня).
Мир
- Всего зафиксировано около 6,6 млн случаев заражения, умерли около 390 тыс. человек. Число заразившихся в мире возросло на 75% за месяц против 300% в апреле.
- Американский предприниматель Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. "Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", — сказал он.
- Бразилия вышла на третье место в мире по количеству умерших из-за коронавируса.
- Закрытие внешних границ стран — членов Евросоюза рекомендовано продлить до конца июня.