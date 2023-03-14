Продление зерновой сделки и возможность встречи Путина с Трампом. Темы брифинга Пескова

Продление зерновой сделки, западные санкции как страховка от проблем американских банков, а также возможность встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин во вторник работает в Улан-Удэ. Он проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов, а также побеседует с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и своим полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

В среду у Путина "будет не менее насыщенный рабочий день" в Москве.

О зерновой сделке

Продление зерновой сделки на 60 дней - это, "конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации" с надеждой на то, что "условия и обязательства, взятые на себя известными сторонами, будут выполнены": "Сделка не может "стоять на одной ноге".

Насчет выполнения второй части сделки - о снятии ограничений с российского экспорта - "продолжаются контакты". В России ценят "усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединенных Наций", но ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу пока "не удалось пробить глухую стену коллективного Запада".

О влиянии проблем американских банков на Россию

"Наша банковская система, она, конечно же, имеет <...> определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями".

Поэтому влияния сейчас практически нет": "Нет худа без добра - здесь мы в определенной степени застрахованы".

О возможных контактах с Трампом

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что в качестве главы государства смог бы после беседы с Путиным урегулировать конфликт на Украине, но о проведении такой встречи сейчас "предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было".

"На высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет", а "как таковые отношения находятся в своей низшей точке".

"Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя не беспроблемное".

Об условиях для мирного процесса на Украине

"Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен".

О российско-китайском диалоге

"Российско-китайский диалог продолжается. Он носит дружественный, партнерский, стратегический характер. Он будет продолжаться. Отношения многоплановые, важны для обеих сторон, и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений".

"Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным отраслям".

Кремль пока не анонсирует возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина: "Такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон".

Об отношениях с Сербией

"Мы знаем, что сербы - наши большие друзья. И мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою дружественную позицию по отношению к нашей стране".

"Мы высоко ценим ту позицию, что страна до сих пор занимала". В Москве понимают, что "идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны" среди простых сербов, и продолжат "по-партнерски обсуждать" с Сербией самые важные вопросы двусторонней повестки.

О поставках атомных подлодок Австралии

"Возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. И конечно, здесь нужна особая транспарентность".