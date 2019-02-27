Процесс запущен. Члены кабмина отчитались о начале работы по выполнению поручений Путина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года был опубликован в среду на сайте Кремля. На состоявшемся позднее совещании главы государства с членами правительства первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова доложили о мерах, которые принимаются для выполнения поручений главы государства.
Поручения были даны, в том числе по вопросам социальной поддержки и пенсий, здравоохранения и строительства. Поручения затрагивают вопросы экологии, обеспечения прав предпринимателей, а также поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки.
Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий из этого перечня и при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019-2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ. Первые предложения о необходимости внесения таких поправок кабмин должен представить до 1 июня 2019 года, а затем докладывать по этому вопросу один раз в квартал.
На совещании Путин пообещал через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям по итогам послания Федеральному собранию.
Пенсии и пособия
В послании Федеральному собранию президент указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. Согласно опубликованным поручениям, правительство должно внести изменения в законодательство, обеспечивающие перерасчет социальной доплаты к пенсии, к 10 апреля 2019 года.
Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих "определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум". Перерасчет должен быть произведен с 1 января 2019 года.
По оценке Пенсионного фонда России, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров, на это потребуется 120 млрд рублей в 2019-2024 годах. Как сообщила в среду на совещании президента с членами кабмина Татьяна Голикова, перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует финансирования в размере 18,8 млрд рублей.
В опубликованном документе также утверждены сроки исполнения поручений по детским пособиям и поддержке семей с детьми. Так, до 25 марта правительство должно обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.
До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума, а также отмену возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении компенсационных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить правовые основания для запуска с 2020 года программы "Земский учитель", предусматривающей "подъемные" 1 млн. рублей учителю, прибывшему на работу на село.
На совещании с членами кабмина Путин распорядился решить вопрос налогообложения подъемных средств, которые получают участники программ "Земский доктор" и "Земский учитель", указав на то, что "НДФЛ люди начали платить". "Это значит, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель", получает не миллион рублей, а 870 тыс. рублей, и фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Ну зачем это нужно? - сказал президент, предложив решить этот вопрос. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что "необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали в чистую те суммы, которые были озвучены в послании".
Сокращение налогов
Согласно поручениям президента, до 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить изменения в законе для сокращения налогов на имущество физических лиц для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей.
В те же сроки правительство должно внести поправки в законодательство, чтобы земельный налог не рос более чем на 10% в год, а также чтобы предоставить право застройщикам уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность. Операции по передаче таких объектов необходимо освободить от обложения налогом на добавленную стоимость.
До 1 июля правительство должно обеспечить нормативную базу для обнуления ставки по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек.
Ипотечные каникулы
Путин также поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По мнению президента, которое он высказал, выступая с посланием Федеральному собранию, отсрочка погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредиту даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье. Позднее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев сообщил, что законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подготовят уже в весеннюю сессию.
Президент также поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года. Кроме того, должно быть обеспечено создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.
Как заявил в среду журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, уже в весеннюю сессию Госдума примет законопроекты, которые помогут многодетным семьям в решении жилищных вопросов. Он уточнил также, что уже направил поступившие в нижнюю палату поручения президента по реализации послания Федеральному собранию в профильные комитеты и рабочую группу по реализации послания.
Медицина, сельское хозяйство и экология
В опубликованном в среду перечне поручений президента затрагиваются, в частности, вопросы модернизации системы здравоохранения, упрощения процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медосмотров.
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В сфере сельского хозяйства Путин поручил правительству утвердить до 1 июля план мероприятий по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельхозпродукции, сырья и продовольствия. При этом глава государства потребовал предусмотреть, в том числе, формирование системы контроля за соблюдением требований к производству и обороту таких товаров.
В поручениях, затрагивающих вопросы экологии, указывается, что данные о границах всех федеральных природоохранных территорий России должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости к 2022 году. Кроме того, президент РФ поручил Общероссийскому народному фронту и Росприроднадзору обеспечить участие представителей общественных организаций и НКО в экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Смягчить применение статей Уголовного кодекса по экономическим преступлениям
Генпрокуратуре президентом было поручено проанализировать практику применения статей УК РФ по экономическим преступлениям и представить предложения по недопущению необоснованного привлечения бизнесменов к уголовной ответственности.
"Рекомендовать Верховному Суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ проанализировать практику квалификации деяний по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, обратив особое внимание на правильность применения такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, и при необходимости представить предложения, направленные на недопущение необоснованного привлечения работников организаций к уголовной ответственности", - говорится в тексте поручений. Эту работу необходимо завершить до 1 декабря 2019 года.
Кроме того, Путин поручил проанализировать существующую практику применения соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, чтобы сократить количество оснований для продления срока содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Наука и технологии
Глава государства распорядился создать в России в 2020-2024 годах два детских реабилитационных центра мирового уровня, а до 1 января 2022 года - 15 научно- образовательных центров. При этом пять из них, в том числе в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях, должны начать работу уже в 2019 году. Кроме того, до конца нынешнего года должна быть утверждена генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ.
Поручения президента касаются подключения до конца 2021 года всех школ к высокоскоростному интернету, а также разработки национальной стратегии в области искусственного интеллекта.
Глава государства распорядился создать в Москве Национальный космический центр, который должен заработать в январе 2020 года. Ответственными за организацию работы Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Оценки Силуанова
Как сообщил на совещании президента с членами правительства первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, на реализацию поставленных главой государства задач потребуется более 900 млрд рублей. "В совокупности сделан примерный расчет финансовых потребностей для реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 млрд рублей на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку эти средства также будут изысканы", - сказал Силуанов.
Правительство сейчас работает с Государственной думой и Советом Федерации, добавил он. "И при подготовке предложений будем более жестко теперь относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине, с тем, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в [майском] указе и послании президента", - подчеркнул первый вице-премьер.
Оценим работу каждого
Владимир Путин пообещал внимательно следить за работой правительства по нацпроектам и поручениям по итогам послания Федеральному собранию. "У нас выстраивается, можно считать, что выстроен уже график работы и контроля за тем, как эта работа идет по нацпроектам", - сказал на совещании глава государства, отметив в его послании ряд поручений не выходит за рамки нацпроектов. "Буду внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано и что не сделано", - предупредил Путин.
Обращаясь к членам правительства, он сказал, что очень рассчитывает на напряженную работу, "потому что цели, задачи, которые были сформулированы в послании, носят не отвлеченный, не абстрактный характер", а все обозначенные показатели очень конкретны. "Люди, безусловно, ждут от нас с вами эффективной, результативной работы", - подчеркнул президент.