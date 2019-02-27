Процесс запущен. Члены кабмина отчитались о начале работы по выполнению поручений Путина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года был опубликован в среду на сайте Кремля. На состоявшемся позднее совещании главы государства с членами правительства первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова доложили о мерах, которые принимаются для выполнения поручений главы государства.

Поручения были даны, в том числе по вопросам социальной поддержки и пенсий, здравоохранения и строительства. Поручения затрагивают вопросы экологии, обеспечения прав предпринимателей, а также поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки.

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий из этого перечня и при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019-2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ. Первые предложения о необходимости внесения таких поправок кабмин должен представить до 1 июня 2019 года, а затем докладывать по этому вопросу один раз в квартал.

На совещании Путин пообещал через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям по итогам послания Федеральному собранию.

Пенсии и пособия

В послании Федеральному собранию президент указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. Согласно опубликованным поручениям, правительство должно внести изменения в законодательство, обеспечивающие перерасчет социальной доплаты к пенсии, к 10 апреля 2019 года.

Правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих "определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум". Перерасчет должен быть произведен с 1 января 2019 года.

По оценке Пенсионного фонда России, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров, на это потребуется 120 млрд рублей в 2019-2024 годах. Как сообщила в среду на совещании президента с членами кабмина Татьяна Голикова, перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует финансирования в размере 18,8 млрд рублей.

В опубликованном документе также утверждены сроки исполнения поручений по детским пособиям и поддержке семей с детьми. Так, до 25 марта правительство должно обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.

До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума, а также отмену возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении компенсационных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить правовые основания для запуска с 2020 года программы "Земский учитель", предусматривающей "подъемные" 1 млн. рублей учителю, прибывшему на работу на село.

На совещании с членами кабмина Путин распорядился решить вопрос налогообложения подъемных средств, которые получают участники программ "Земский доктор" и "Земский учитель", указав на то, что "НДФЛ люди начали платить". "Это значит, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель", получает не миллион рублей, а 870 тыс. рублей, и фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Ну зачем это нужно? - сказал президент, предложив решить этот вопрос. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что "необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали в чистую те суммы, которые были озвучены в послании".

Сокращение налогов

Согласно поручениям президента, до 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить изменения в законе для сокращения налогов на имущество физических лиц для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей.