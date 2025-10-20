"Большая победа". Российские бобслеисты получили шанс на Олимпиаду

Решение IBSF об их недопуске признано незаконным

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Соответствующее решение было принято 19 октября.

12 сентября 2025 года в Милане прошел конгресс IBSF, на котором было принято решение о недопуске российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под эгидой организации. Как сообщал ТАСС президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, голосование проходило тайно: девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 - против. В тот же день министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о том, что юристы ОКР готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В понедельник Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. "Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях", - написал Дегтярев.

Отбор на Олимпийские игры проходит с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Пегов в разговоре с ТАСС назвал большой победой решение апелляционного трибунала. "Остаются ли шансы отобраться на Олимпиаду? Конечно, мы должны успеть отобраться, если что. Но дело в том, что по уставу IBSF мы не участвовали два года. Если сборная не участвует больше двух лет в Кубках мира и Европы, то тогда квота сгорает. Но если страна сама не участвует, а мы были отстранены. Так что де-юре наши квоты должны быть сохранены. Но пока не знаю, как будет все происходить", - отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение апелляционного трибунала IBSF является важным шагом к их возвращению на международную арену. Он отметил, что данный прецедент может подтолкнуть и другие федерации к аналогичным решениям. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что после решения апелляционного трибунала IBSF российских бобслеистов должны допустить к стартам в нейтральном статусе. Она подчеркнула, что давление со стороны европейских стран и Украины сохранится, и ключевым остается вопрос реализации решения. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рада решению апелляционного трибунала: "Молодец, занимается наш министр, занимаются люди, которые должны этим заниматься. Я очень и очень рада".

Ситуация в других зимних видах спорта

Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов к своим соревнованиям в нейтральном статусе. Ски-альпинист Никита Филиппов первым из российских спортсменов квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года. Он сумел отобраться на Олимпиаду благодаря результатам на этапах Кубка мира.

В декабре 2024 года совет Международного союза конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями квалификационного турнира и отобрались на Игры.

Право на участие в отборе на Олимпиаду-2026 получили конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Ксения Коржова, Даниил Найденышев, Иван Фруктов и шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков и Илларион Саболдашев.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) во вторник рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования. FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. В понедельник президент Федерация санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила ТАСС, что апелляцию на решение рассматривает Спортивный арбитражный суд. "Предположительно, заседание пройдет в октябре, надеюсь, что ничего не изменится. Мы рассчитываем получить решение в этом году, в ближайшее время. Все случаи индивидуальные, не могу сказать, как пройдет, но надеемся на лучшее", - сказала Гарт.