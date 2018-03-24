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Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в Милане

Спорт
24 марта, 23:00 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 24, марта. /ТАСС

В женском одиночном катании россиянки впервые с 2013 года остались без наград

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© AP/Luca Bruno

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы завоевали две медали на чемпионате мира в Милане. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревнованиях спортивных пар, бронзовым - Михаил Коляда в мужском одиночном катании.

В женском одиночном катании россиянки впервые с 2013 года остались без наград. Неудача постигла олимпийскую чемпионку Пхёнчхана Алину Загитову. После короткой программы она шла второй и имела все шансы потеснить лидирующую хозяйку турнира Каролину Костнер - спортсменок разделяли всего 0,76 балла. Однако в произвольной программе и одна, и другая допустили много ошибок.

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В результате чемпионкой мира стала канадка Кейтлин Осмонд, в сумме короткой и произвольной программ получившая 223,23 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигути (210,90), третье - ее соотечественница Сатоко Мияхара (210,08).

Лидировавшая после короткой программы Костнер заняла четвертое место (208,88). Загитова, трижды упав во время произвольной программы, стала пятой (207,72). Россиянки Мария Сотскова - восьмая (196,61), Станислава Константинова - 19-я (153,03).

Чемпионат мира в Милане стал для 15-летней Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, в финале Гран-при, на чемпионате Европы, Олимпийских играх.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил в беседе с ТАСС, что Загитова не допустила ни одной ошибки на тренировках. На его взгляд, спортсменка просто устала, а пик ее формы был на Олимпийских играх. "Сейчас наступил определенный спад: столько удерживать форму невозможно, тем более, что она в этом сезоне не проиграла ни одного старта [до чемпионата мира]", - считает Горшков.

Коляда и Алиев вернули максимальную квоту

Российские одиночники Михаил Коляда и Дмитрий Алиев заняли на турнире третье и седьмое место соответственно. Результаты позволили обеспечить сборной России максимальную квоту (три спортсмена) на следующий чемпионат мира в мужском одиночном катании.

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Коляда завоевал первую российскую медаль в мужском одиночном катании впервые с 2011 года, когда на чемпионате мира в Москве бронзовым призером был Артур Гачинский.

Коляда занимал второе место после короткой программы, по итогам произвольной стал четвертым и показал третий итоговый результат с суммой баллов 272,32. Для Алиева короткая программа стала неудачной, по ее итогам он занимал только 13-е место, в произвольной стал шестым. В результате спортсмен занял восьмое место с 252,30 баллами.

Чемпионом мира стал американец Натан Чен (321,40), серебряным призером - японец Сёма Уно (273,77). 

Самым ценным в выступлении мужчин на чемпионате мира, по мнению Горшкова, стала борьба. "Пусть не все удалось, но они оба [Коляда и Алиев] боролись - это самое ценное", - заметил президент ФФККР.

Савченко и Массо по-прежнему непобедимы

Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов улучшили свое прошлогоднее достижение, добавив к бронзе чемпионата мира в Бостоне 2017 года серебро миланского турнира.

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Тарасова и Морозов по итогам короткой и произвольной программ получили 225,53 балла, золото завоевали олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо (245,84) из Германии, установившие мировой рекорд в произвольной и по сумме двух программ. Третье место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (218,36).

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (207,88), Кристина Астахова и Алексей Рогонов - восьмыми (202,16).

Тарасова и Морозов продемонстрировали практически безошибочную короткую программу, обошлись без них и в произвольной, но противостоять немецкой паре оказалось практически невозможно. Тренер Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что россияне уверенно идут в авангарде фигурного катания. Но Савченко и ее партнер в очередной раз превзошли "не только всех, но и сами себя".

Пападакис и Сизерон снова бьют рекорды

Российский танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате мира стал седьмым (184,01), россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали восьмой результат (180,42).

Чемпионами мира с двумя мировыми рекордами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В короткой программе они побили рекорд олимпийских чемпионов Пхёнчхана канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра (83,67 балла), получив за свой прокат 83,73. В произвольной на 0,12 балла превысили собственное достижение Пхёнчхана - 123,47.

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Второе место на чемпионате мира заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

Российские танцоры не смогли завоевать максимальную квоту на следующий чемпионат мира в танцах на льду. 

По мнению серебряного призера Игр в танцах на льду Ильи Авербуха, Степанова и Букин пережили большой стресс из-за недопуска на Игры. И пусть их пока побаиваются и стараются не подпускать к первой тройке, они в танцах "всерьез и надолго", а значит, старт за стартом надо отвоевывать свои места.

"Потенциал у них большой, хочется, чтобы наши танцы возвращались на пьедестал", - отметил Авербух.

Следующий чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года.

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