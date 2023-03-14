Артемовск как стратегический пункт обороны ВСУ и гонения на УПЦ. Ситуация вокруг Украины

Россия не может бросить русскоязычное население и борется на Украине за Русский мир, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

На заседании ставки верховного главнокомандующего Украины было решено продолжать оборону Артемовска (украинское название - Бахмут), так как город имеет важное стратегическое значение для удержания линии фронта.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска в минувшие сутки наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В результате действий сил РФ потери противника на всех направлениях составили свыше 420 человек, было также уничтожено значительное количество боевой техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах, продолжил Конашенков. Он отметил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также уничтожили 17 беспилотников ВСУ.

Борьба за Русский мир

РФ не может бросить русскоязычное население и борется на Украине за Русский мир, заявил Путин. При этом он сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали и "водили за нос", о чем сейчас так называемые партнеры "публично не стесняясь говорят".

Глава государства подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, борется не за геополитическое положение, а за существование своей государственности. Для того, чтобы приблизить мир, достичь успеха и победы, Россия должна проявить консолидацию и собранность, считает Путин.

Расследование теракта на "Северном потоке"

Версию о том, что за терактом на газопроводах системы "Северный поток" стоят некие украинские диверсанты, Путин назвал "полной чушью". По его мнению, "никакие любители подобные акции совершить не могут", потому что "взрыв подобного рода - такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями".

Президент России сообщил, что судно "Газпрома" обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на трубе "Северного потока" в 30 км от места предыдущего теракта. При этом он признал, что РФ сложно вести собственное расследование случившегося, "если нас не допускают на место этого теракта".

Стратегический пункт

На заседании ставки верховного главнокомандующего Украины высшие военные чины вновь высказались за продолжение обороны Артемовска, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что этот город имеет важнейшее стратегическое значение для удержания линии фронта украинскими войсками.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в самом городе сложная, бои идут за каждый метр. "Украинский режим, абсолютно не считаясь с потерями на артемовском, на соледарском направлениях, по сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих", - сказал он. При этом Пушилин выразил уверенность, что завод "Востокмаш" в северной части Артемовска скоро полностью перейдет под контроль российских сил.

Репрессии против УПЦ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи, в которых призвал их потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Действия Киева, по мнению главы МИД РФ, являются вопиющим нарушением общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине.

Предписание правительства Украины монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру направлено на уничтожение совместного прошлого с Русской православной церковью, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Показательно, что Министерство культуры Украины засекретило текст экспертизы межведомственной комиссии, послужившей поводом для требования о выселении из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ, отметили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Как сообщили украинские СМИ, результаты этой экспертизы опубликованы не будут, поскольку получили гриф "Для служебного пользования".

Депутаты Верховной рады обратились в Службу безопасности Украины с просьбой обеспечить выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ и передать государству святыни лавры, включая мощи монахов-подвижников.

Оружие для Киева

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что начал производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки в одной из стран НАТО. В пресс-службе подчеркнули, что по соображениям безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари и литейщики.

Страны Запада продолжают поставлять Украине вооружения. Так, в Литве заявили о закупке 16 радаров для Украины. Средства для этого в размере €14 млн были пожертвованы населением и представителями бизнеса республики. В Нидерландах сообщили о намерении передать Киеву два минных тральщика, радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы по быстрому строительству мостов и переправ.

Зерновая сделка

Россия не планирует направлять каких-либо дополнительных уведомлений ООН об отсутствии возражений на продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Он отметил также, что Москва выступает против расширения Черноморской зерновой инициативы, за которое ратует украинская сторона, считая приоритетным для обеспечения продовольственной безопасности в мире разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.