Ситуация в Афганистане близка к критической. Перед какими вызовами оказались талибы?

Талибы (запрещенное в РФ движение "Талибан") могут похвастаться военными успехами, но как быть с экономикой? Перед новым правительством, которое пытаются сформировать в Афганистане, стоит непростой вызов — спасти страну от многочисленных кризисов. Дефицит иностранной валюты, пандемия коронавируса, проблемы с безопасностью, а также отмена западных субсидий — все это может привести к гуманитарной катастрофе и, как следствие, к коллапсу страны. Разберемся, из каких кризисов придется выходить правительству талибов, которое должно появиться уже на этой неделе.
Политический кризис
Сразу же после захвата Кабула боевики движения "Талибан" заявили, что страной будет управлять новое инклюзивное правительство, в которое войдут представители разных слоев населения.
Формированию нового кабинета предшествовало столкновение с ополченцами из провинции Панджшер. Жители этого региона выступили против власти радикалов и организовали сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Повстанцы требовали от талибов широкого представительства в новом афганском правительстве на своих условиях. Стороны даже начинали переговоры, но так и не нашли компромисса. В результате в последние несколько дней от талибов и сопротивления поступают противоречивые сообщения о происходящем в Панджшере. Боевики говорят о полном контроле над провинцией, а силы сопротивления это опровергают.
По сообщениям источников ТАСС, именно проблема Панджшера задержала формирование нового афганского правительства. Однако, как пишут другие СМИ, разногласия сохраняются и в рядах талибов.
Представителям движения, которые годами работали в офисе в Дохе и вели переговоры с международными силами, предстоит сотрудничать с молодыми полевыми командирами, одержавшими военную победу на местах. Не секрет, что "Талибан" — далеко не однородная организация, а скорее альянс из разных групп и фракций. Всех их объединяет общая цель — свободный от иностранных военных Афганистан и построение исламского эмирата. Поиск компромиссов между представителями различных сил "Талибана" — также один из первых вызовов афганского политического процесса. Агентство Reuters передает, что предварительно будущий кабинет может возглавить лидер политического крыла движения Абдул Гани Барадар.
Экономический и финансовый кризис
После захвата власти талибами Афганистан оказался отрезанным от миллиардов долларов иностранной помощи. По данным Всемирного банка, гранты покрывают 75% всех государственных расходов страны. Из-за падения прежднего режима администрация США заморозила государственные резервы афганского правительства в американских банках, чтобы не допустить к ним представителей радикалов. Свой транш в $450 млн приостановил и Международный валютный фонд.
Будучи одной из самых бедных стран мира, Афганистан нуждается в зарубежных дотациях, для того чтобы его экономика оставалась на плаву. В нынешних условиях банковская система страны не только потеряла доступ к резервам, но и столкнулась с дефицитом иностранной валюты, в частности доллара, на котором и держались все финансовые механизмы.
После захвата талибами Кабула в Афганистане на несколько дней остановилась работа банков. Национальная валюта обвалилась до рекордного минимума. Из-за этого резко выросли цены на ряд ключевых продуктов, включая фрукты, муку, сахар, масло, топливо, а также все пищевые продукты, импортируемые в страну. Это при том, что более половины населения Афганистана и так находится за чертой бедности, выживая примерно на $1 в день.
Чтобы сократить массовый отток валюты, в конце августа талибы запретили вывозить доллары за границу. Клиентам афганских банков разрешили снимать в банкоматах не более $200 в день. Это привело к протестам вкладчиков, которые фактически лишились возможности полноценно распоряжаться своими деньгами.
Гуманитарный кризис
Ситуацию с экономикой ухудшил массовый отток специалистов, которые могли бы помочь восстановлению государства. Только с середины августа Афганистан покинули десятки тысяч людей. Это не считая 2,6 млн беженцев, уже разбросанных по всему миру.
Жители афганских провинций уже страдают от надвигающегося на страну голода. Ситуацию усугубляет не только смена власти, но и сильная засуха, которая в последние годы опустошила пшеничные поля.
По оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом, к настоящему времени достигло 14 млн. Всего в стране, по данным Всемирного банка, живут почти 39 млн человек. То есть фактически от голода пострадает каждый третий житель. По данным ООН, половина всех афганских детей в возрасте до пяти лет уже сталкиваются с острым недоеданием.
Как считают представители ВПП, еда, предназначенная для афганцев, начнет заканчиваться уже в этом месяце, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В ВПП надеются, что США с Катаром и другими государствами Персидского залива окажут помощь стране. Неясным, правда, остается, по каким каналам Афганистан продолжит получать гуманитарную помощь, распределением которой также занимались американцы.
Ко всему прочему тяжесть ситуации усложняет пандемия коронавируса. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Афганистане, в стране резко сократилось количество тестирований на коронавирус. Как пишет The Washington Post, темпы вакцинации уменьшились на 80%. Это при том, что всего вакцину получили лишь 2% населения. Ранее врачи сообщали, что в некоторых провинциях талибы запрещают людям делать прививки.
В июне и июле страна пережила самый серьезный всплеск заражений. Всего с начала пандемии в Афганистане зафиксировали более 150 тыс. случаев коронавируса и более 7 тыс. связанных с ним смертей. В настоящее время новые власти практически не уделяют внимания этому вопросу.
Угрозы безопасности
Несмотря на то что талибы официально заявили об окончании войны в Афганистане, в стране все еще сохраняются серьезные угрозы для безопасности. В первую очередь они связаны с международными террористическими группировками, такими как "Аль-Каида" и "Исламское государство Хорасан" (организации запрещены в РФ). Обе до сих пор активны в Афганистане. Причем "ИГ Хорасан" взяла на себя ответственность за два последних нападения на американских военных. Кстати говоря, в одном из них погибли около 30 бойцов "Талибана".
Рост террористической угрозы в Афганистане воспринимается как самая большая международная проблема, вызванная захватом власти талибами. Гораздо более серьезная, чем будущее государственное устройство или защита прав граждан.
Как отмечается в докладе Исследовательской службы Конгресса США от июня 2021 года, в Афганистане до сих пор базируются "многие ключевые лидеры "Аль-Каиды". Также в стране насчитывается примерно 1,5–2 тыс. бойцов "ИГ Хорасан", которые находятся в основном в восточных провинциях Кунар и Нангархар на границе с Пакистаном.
ИГ считают "Талибан" и "Аль-Каиду" своими врагами, обвиняя их в национализме и отходе от "истинного ислама". После того как талибы в прошлом году достигли договоренности с США, "ИГ Хорасан" объявило войну против талибов, афганского правительства и "их хозяев из США".
Во время переходного процесса от партизанской войны к формированию правительства талибы, возможно, пойдут на некоторое смягчение идеологии, чтобы добиться международного признания и спасти Афганистан от коллапса. Однако это может привести к тому, что некоторые из идейных талибов захотят присоединиться к более радикальному "ИГ Хорасан", что укрепит позиции террористов. Это может стать причиной очередной волны насилия, которая снова обрушится на Афганистан.
Дмитрий Беляев