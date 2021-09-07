Ситуация в Афганистане близка к критической. Перед какими вызовами оказались талибы?

Сразу же после захвата Кабула боевики движения "Талибан" заявили, что страной будет управлять новое инклюзивное правительство, в которое войдут представители разных слоев населения.

Талибы (запрещенное в РФ движение "Талибан") могут похвастаться военными успехами, но как быть с экономикой? Перед новым правительством, которое пытаются сформировать в Афганистане, стоит непростой вызов — спасти страну от многочисленных кризисов. Дефицит иностранной валюты, пандемия коронавируса, проблемы с безопасностью, а также отмена западных субсидий — все это может привести к гуманитарной катастрофе и, как следствие, к коллапсу страны. Разберемся, из каких кризисов придется выходить правительству талибов, которое должно появиться уже на этой неделе.

Формированию нового кабинета предшествовало столкновение с ополченцами из провинции Панджшер. Жители этого региона выступили против власти радикалов и организовали сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Повстанцы требовали от талибов широкого представительства в новом афганском правительстве на своих условиях. Стороны даже начинали переговоры, но так и не нашли компромисса. В результате в последние несколько дней от талибов и сопротивления поступают противоречивые сообщения о происходящем в Панджшере. Боевики говорят о полном контроле над провинцией, а силы сопротивления это опровергают.

По сообщениям источников ТАСС, именно проблема Панджшера задержала формирование нового афганского правительства. Однако, как пишут другие СМИ, разногласия сохраняются и в рядах талибов.

Представителям движения, которые годами работали в офисе в Дохе и вели переговоры с международными силами, предстоит сотрудничать с молодыми полевыми командирами, одержавшими военную победу на местах. Не секрет, что "Талибан" — далеко не однородная организация, а скорее альянс из разных групп и фракций. Всех их объединяет общая цель — свободный от иностранных военных Афганистан и построение исламского эмирата. Поиск компромиссов между представителями различных сил "Талибана" — также один из первых вызовов афганского политического процесса. Агентство Reuters передает, что предварительно будущий кабинет может возглавить лидер политического крыла движения Абдул Гани Барадар.

Экономический и финансовый кризис

После захвата власти талибами Афганистан оказался отрезанным от миллиардов долларов иностранной помощи. По данным Всемирного банка, гранты покрывают 75% всех государственных расходов страны. Из-за падения прежднего режима администрация США заморозила государственные резервы афганского правительства в американских банках, чтобы не допустить к ним представителей радикалов. Свой транш в $450 млн приостановил и Международный валютный фонд.

Будучи одной из самых бедных стран мира, Афганистан нуждается в зарубежных дотациях, для того чтобы его экономика оставалась на плаву. В нынешних условиях банковская система страны не только потеряла доступ к резервам, но и столкнулась с дефицитом иностранной валюты, в частности доллара, на котором и держались все финансовые механизмы.

После захвата талибами Кабула в Афганистане на несколько дней остановилась работа банков. Национальная валюта обвалилась до рекордного минимума. Из-за этого резко выросли цены на ряд ключевых продуктов, включая фрукты, муку, сахар, масло, топливо, а также все пищевые продукты, импортируемые в страну. Это при том, что более половины населения Афганистана и так находится за чертой бедности, выживая примерно на $1 в день.

Чтобы сократить массовый отток валюты, в конце августа талибы запретили вывозить доллары за границу. Клиентам афганских банков разрешили снимать в банкоматах не более $200 в день. Это привело к протестам вкладчиков, которые фактически лишились возможности полноценно распоряжаться своими деньгами.

Гуманитарный кризис

Ситуацию с экономикой ухудшил массовый отток специалистов, которые могли бы помочь восстановлению государства. Только с середины августа Афганистан покинули десятки тысяч людей. Это не считая 2,6 млн беженцев, уже разбросанных по всему миру.

Жители афганских провинций уже страдают от надвигающегося на страну голода. Ситуацию усугубляет не только смена власти, но и сильная засуха, которая в последние годы опустошила пшеничные поля.