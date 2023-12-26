Залужный признал утрату Марьинки, Киев хочет призывать инвалидов. События вокруг Украины

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские войска успешно выполнили главную задачу 2023 года по срыву широко разрекламированного контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Правительство Украины внесло в парламент законопроект о новых правилах мобилизации, который предусматривает серьезное ужесточение административных и уголовных наказаний за попытку уклониться от неявки в военкомат и службы в армии. Документом предусмотрены повторное медицинское освидетельствование лиц, признанных ограниченно годными, и возможность призыва инвалидов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал утрату населенного пункта Марьинка в ДНР и не исключил, что в скором времени украинским военным придется оставить и другой важный укрепрайон - Авдеевку.

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Ход операции

Российские войска освободили населенный пункт Марьинка (ДНР) и отразили за минувшие сутки 10 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, а также нанесли поражение живой силе и технике противника на херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ превысили 670 военнослужащих.

Уничтожено три танка и две боевые машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства США. В Николаевской и Днепропетровской областях средствами ПВО сбиты два украинских самолета Су-24.

Атака на Феодосию

ВСУ в ночь на вторник атаковали с помощью авиационных управляемых ракет город Феодосия в Крыму, в результате удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", сообщили в Минобороны России.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, один человек погиб, четверо получили ранения, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены шесть зданий, где в основном выбиты стекла. Транспортное сообщение, которое было на время приостановлено, работает в штатном режиме.

Задача выполнена

Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву "громко заявленного Украиной и ее натовскими союзниками" контрнаступления ВСУ "успешно выполнена", заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в ведомстве.

По словам министра, армия России "постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях". "Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации", - подчеркнул Шойгу.

Освобождение Марьинки

Главком ВСУ признал утрату Марьинки. По его словам, "украинские войска отошли [из города], в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других - немного дальше".

Он также не исключил, что ВСУ через два-три месяца могут оставить и Авдеевку в ДНР. "Что касается ведения боевых действий около Авдеевки <...>. Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь "шоу" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. У [ВС РФ] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом", - сказал Залужный, имея в виду город Артемовск, который российские военные освободили весной.

"Будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно - сохраняем людей", - добавил главком ВСУ.

Новшества мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных нововведений - снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы, отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будет основанием для отсрочки. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать прибытие граждан в военкоматы.

Тем, кто не явится, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Документ предусматривает и другие меры административного и уголовного наказания уклонистов.

Оправдания Залужного

Ответственность за разработку законопроекта о мобилизации несет Минобороны Украины, военное командование никаких законодательных инициатив не вносило, заявил главком ВСУ. В то же время он признал, что при подготовке документа "вооруженные силы работали непосредственно с субъектом законодательной инициативы - министерством обороны, которое формирует государственную политику в области обороны".

Залужный опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что командование украинской армии направило запрос на мобилизацию 500 тыс. человек. "Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры. Военное командование делает запросы на боеприпасы, оружие и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе", - сказал он. По словам главкома, мобилизационный план ВСУ "учитывает доукомплектование личного состава, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потенциальных потерь, которые мы можем понести в следующем году". "Озвучивать эту цифру и уточнять каждый из этих показателей я не могу, это военная тайна", - сказал Залужный.

Блокпосты в Киеве

Появление в Киеве блокпостов связано с проведением учений, проводимых в период с 25 по 28 декабря, сообщила Киевская городская военная администрация. "Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря. Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений", - сказано в ее Telegram-канале.

Согласно сообщению, на учениях отрабатываются проверки транспорта и документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".

Ранее в украинских СМИ высказывалось предположение, что появление блокпостов в столице связано с поиском лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Уклонисты

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отчиталась о пресечении деятельности более чем 220 групп, помогавших гражданам незаконно пересекать границу. По материалам пограничников правоохранительные органы возбудили более 1,6 тыс. уголовных дел.

По данным ГПСУ, большинство случаев незаконного перехода границы фиксируется вне установленных пунктов пропуска. На КПП в основном выявляются попытки "имитации наличия оснований легального выезда", однако "пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения". Уже лишены лицензий 85 организаций, которые подозреваются в выдаче фиктивных документов на выезд.