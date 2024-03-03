Поиск виновных, расходы офиса Зеленского и "спасение лица". Ситуация вокруг Украины

Украинское командование начало поиск виноватых, и сейчас в этом качестве рассматриваются командиры на местах. О проверках и скорых кадровых решениях сообщил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Одновременно в Верховной раде подсчитали, что офис президента - не считая самого главы украинского государства - потратил на командировки столько же, сколько шесть не менее важных ведомств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Анталье назвал условия, при которых завершится конфликт на Украине и предоставил Западу возможность самостоятельно решать, нужно ли ему "спасать лицо".

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы РФ освободили в ДНР населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское. На некоторых направлениях российские войска вышли на более выгодные позиции, отразили всего 25 атак и 115 контратак, в Херсонской области сорвали попытку украинского десанта в районе Тендровской косы (уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен).

На пяти направлениях ВСУ за неделю потеряли убитыми и ранеными до 9 220 военнослужащих, 16 сдались в плен. Потери в технике составили 47 танка (в том числе американский Abrams), 100 бронемашин (в том числе американская Bradley), 250 автомобилей, 115 арторудий, 14 САУ, по машине ЗРК и РСЗО, 3 РЛС (в том числе американские AN/TPQ-50).

Российская ПВО сбила 2 МиГ-29, 1 Су-25, 7 ракет Storm Shadow, 4 управляемые авиабомбы JDAM, 44 снаряда РСЗО HIMARS, 889 беспилотников.

Российские силы нанесли за неделю 23 удара высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, арсеналам и базам ГСМ, производству беспилотников. Помимо прочего, уничтожены РЛС П-18, элементы ЗРК С-300, машина ЗРК NASAMS, 6 станций РЭБ "Буковель-AD".

Поиск виновных

Главком ВСУ Александр Сырский обвинил командиров бригад в неудачах Украины на восточном направлении. Он заявил, что уже принимает кадровые решения. В отдельные бригады от Сырского направлены эмиссары.

Американская газета The New York Times объясняет отступление ВСУ из населенных пунктов под Авдеевкой плохой подготовкой обороны.

Издание проанализировало спутниковые снимки и отметило "редкие и рудиментарные" линии окопов, а также отсутствие дополнительных укреплений.

Не "спасая лицо"

Конфликт на Украине закончится, когда Киев начнет соблюдать международное право, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. В числе законных требований - уважение национальных меньшинств и соблюдение прав человека.

Запад не отступает от предлагаемой Киевом и заведомо невыполнимой "формулы мира", однако шаг назад при возможной "потере лица" мог бы установить настоящий мир, считает Лавров. Россия готова не мешать, чтобы Западу казалось, что он лицо все же сохранил.

Именно Запад ведет дело на Украине к военному решению, говоря о планах направить уже непосредственно войска НАТО для столкновения с РФ, отметил министр. При этом отмечается "недостаток доброй воли" с его стороны - в отличие от Москвы.

Слова Лаврова подтверждают новые заявления представителей Запада: уже и глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто согласился с тем, что поражение Украины неминуемо повлечет за собой столкновение НАТО и России, а потому не должно произойти.

О помощи

Польша не поможет Литве войсками в случае участия обеих стран в вооруженном конфликте, сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните, ссылаясь на особенности польского законодательства. Заявление главы правительства уже вызвало шок в политической среде, признался бывший премьер Саулюс Сквернялис.

Литва и Польша - члены НАТО, которые в теории обязаны приходить друг другу на выручку, согласно договору об альянсе.

Испанская газета El País также сообщает, что после ноябрьских президентских выборов уже США могут пересмотреть свой подход к защите Европы, что заставит уже европейских членов НАТО самостоятельно обеспечивать свою безопасность, в том числе с помощью "ядерного зонтика".

Расходы офиса Зеленского

Траты офиса президента Украины на командировки превысили совокупные расходы на эти цели шести министерств - МВД, Минюста, Минобра, Минэкологии, Минсельхоза и Минспорта. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что расходы на поездки самого президента не входят в подсчеты.

Последствия утечки

В Германии продолжается скандал вокруг утечки разговора высокопоставленных военнослужащих Бундесвера, обсуждавших гипотетические удары по российской территории.

Часть депутатов Бундестага начали обсуждать необходимость увеличить финансирование борьбы со шпионажем. При этом в парламенте могут создать комитет по расследованию уже произошедшей утечки.

Депутат и внешнеполитический эксперт Родерих Кизеветтер предположил, что главная цель утечки - предотвратить поставки ракет Taurus Киеву.

Посредничество ради мира