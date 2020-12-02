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Пандемия COVID-19

Кафе в Петербурге, ВОЗ о масках. Главное о коронавирусе за 2 декабря

© Сергей Коньков/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 2 347 401 случай заражения, из них новых — 25 345 (минимум с 25 ноября). За сутки умерли 589 человек (максимум за пандемию), за весь период — 41 053.
  • Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию врачей и учителей уже на следующей неделе.
  • Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок.
  • В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны, с 30 декабря по 10 января запрещено посещение музеев, театров и концертов.
  • Из-за коронавируса умер народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".
  • Заразился глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
  • Спикер Совфеда ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся.

Москва

  • Всего зафиксировано 617 439 случаев заражения, из них новых — 5191. Госпитализированы 1570 пациентов.
  • Дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлили до окончания второй четверти.

Мир

  • Всего зафиксировано более 63,8 млн случаев заражения, умер 1 480 001 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ рекомендует носить маску внутри и вне помещений, включая магазины, школы и коллективные рабочие места, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр.
  • Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании, вакцинация начнется на следующей неделе.
  • В Великобритании завершился общенациональный карантин.
  • Лыжные склоны в Австрии откроются 24 декабря.
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