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Пандемия COVID-19

Фрейндлих в реанимации, вакцинация москвичей 60+. Главное о коронавирусе за 28 декабря

Алиса Фрейндлих
© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 078 035 случаев заражения, из них новых — 27 787. За сутки умерли 487 человек, за весь период — 55 265.
  • Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. Она в реанимации, но ее состояние не критическое, сообщили в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.
  • Госпитализированы также актер Сергей Жигунов, худрук детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
  • Смертность в стране за 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8% по отношению к соответствующему периоду 2019 года. При этом более 80% прироста связаны с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Москва

  • Всего зафиксировано 792 457 случаев заражения, из них новых — 6 253. Госпитализированы 1 412 пациентов.
  • Открылась запись на вакцинацию для горожан старше 60 лет, оставить заявку можно на официальном сайте мэра.
  • Коронавирус стал основной причиной 3 418 смертей, зарегистрированных в столице в ноябре (данные Росстата). При этом по данным оперштаба, который опирается на первичные данные о заболеваемости и смертности, из-за инфекции в городе в ноябре умерли 2 105 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 80,8 млн случаев заражения, умерли 1 767 043 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ВОЗ рекомендовала переболевшим продолжать соблюдать противовирусные меры.
  • 75-летний житель Израиля умер после прививки. У него было онкологическое заболевание и несколько инфарктов.
  • Первый случай заражения новым штаммом выявлен в Финляндии на территории граничащей с Россией области Кюменлааксо, сообщила газета Kouvolan Sanomat.
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Пандемия COVID-19
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