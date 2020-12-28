Фрейндлих в реанимации, вакцинация москвичей 60+. Главное о коронавирусе за 28 декабря

Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом для здравоохранения в 2021 году

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал "быстро делиться с ВОЗ и другими странами" эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса

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