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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Выпадение волос после болезни, прививки иностранцам. Главное о коронавирусе за 26 января

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 3 756 931 случай заражения, из них новых — 18 241, это минимум с 31 октября. За сутки умерли 564 человека, за весь период — 70 482. 
  • Третья российская вакцина поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Глава Роспотребнадзора сообщила, что проживающих в России иностранцев пока не будут вакцинировать.
  • Министр здравоохранения заявил, что число пациентов с коронавирусом с начала года сократилось на 11%, сейчас в стране занято чуть более 70% больничных коек для таких пациентов.
  • Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии.
  • Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение, ее состояние пока оценивается как средней степени тяжести.
  • Эксперт заявил, что выпадение волос отмечается у 20% переболевших COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 917 825 случаев заражения, из них новых — 2317.
  • В московских СИЗО возобновили прием передач от родственников и вывоз заключенных в суды.

Мир

  • Всего зафиксировано более 99 млн случаев заражения, умер 2 143 861 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). Согласно подсчетам ТАСС, общее число заразившихся в мире превысило 100 млн.
  • Россияне, прибыв в Катар, проведут неделю на карантине.
  • Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей.
  • Facebook заблокировал чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за попытку сбора данных об израильтянах старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.
  • Первый случай заражения бразильским штаммом выявили в США.
  • В Великобритании умерли больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Великобритании умерли больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки умерли 1 631 человек
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