Выпадение волос после болезни, прививки иностранцам. Главное о коронавирусе за 26 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 3 756 931 случай заражения, из них новых — 18 241, это минимум с 31 октября. За сутки умерли 564 человека, за весь период — 70 482.
- Третья российская вакцина поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Глава Роспотребнадзора сообщила, что проживающих в России иностранцев пока не будут вакцинировать.
- Министр здравоохранения заявил, что число пациентов с коронавирусом с начала года сократилось на 11%, сейчас в стране занято чуть более 70% больничных коек для таких пациентов.
- Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии.
- Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение, ее состояние пока оценивается как средней степени тяжести.
- Эксперт заявил, что выпадение волос отмечается у 20% переболевших COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 917 825 случаев заражения, из них новых — 2317.
- В московских СИЗО возобновили прием передач от родственников и вывоз заключенных в суды.
Мир
- Всего зафиксировано более 99 млн случаев заражения, умер 2 143 861 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). Согласно подсчетам ТАСС, общее число заразившихся в мире превысило 100 млн.
- Россияне, прибыв в Катар, проведут неделю на карантине.
- Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей.
- Facebook заблокировал чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за попытку сбора данных об израильтянах старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.
- Первый случай заражения бразильским штаммом выявили в США.
- В Великобритании умерли больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом.