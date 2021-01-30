Лечение плазмой вакцинированных доноров. Главное о коронавирусе за 30 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 832 080 случаев заражения, из них новых — 19 032. За сутки умерли 512 человек, за весь период — 72 697.
- Лечение коронавирусных пациентов плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших, показывает исследование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В качестве доноров отбирают людей с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител (около 10 % от общего числа всех привитых).
- Россия настороженно относится к идее "паспорта о вакцинации", такие документы должны по крайней мере создаваться на основе правил ВОЗ для любых сертифицированных вакцин — российских, китайских, европейских или американских, — а не на основе одних внутренних правил Евросоюза, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
- В Роспотребнадзоре считают, что новогодние выходные не ухудшили ситуацию с COVID-19 в стране.
- Иран и Россия подписали контракт на закупку и производство вакцины "Спутник V". Первая партия вакцины прибудет в Иран до 7 февраля.
- Ресторанам в Петербурге разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы. Постановлением также смягчены ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия, разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках.
- Власти Курской области продлили режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 21 февраля
Москва
- Всего зафиксировано 927 788 случаев заражения, из них новых — 2 430 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 102,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
- Первые дозы вакцины от коронавируса Украина получит в середине февраля в рамках инициативы COVAX. Это будут 117 тыс. доз препарата компании Pfizer. Вакцинация на Украине пройдет за счет бюджетных средств, однако это не исключает функционирование рынка вакцин.
- Еврокомиссия отказалась в пятницу вечером от введения запрета на поставки вакцины от коронавируса в Северную Ирландию.
- Правительство Чехии из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом приняло решение закрыть границы республики для граждан всех иностранных государств, которые смогут въезжать сюда только в случае крайней необходимости.
- Рестораторы в Тбилиси проводят шествие с требованием открыть заведения общепита. Ранее более 200 местных ресторанов и кафе в знак протеста на день прекратили обслуживание клиентов.
- В Египте заявили, что преодолели пик второй волны эпидемии COVID-19.