Темпы вакцинации в столице и статистика за январь. Главное о коронавирусе за 31 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 850 439 случаев заражения, из них новых — 18 359. За сутки умерли 485 человек, за весь период — 73 182.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в январе оказалось на 20% меньше, чем в декабре прошлого года.
- С 1 по 31 января штаб сообщил о 691 142 выявленных случаях заражения против 863 643 в декабре. За последние семь дней было подтверждено 131 039 случаев — это минимум с начала ноября.
- Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева напомнила о различиях симптомов COVID-19 и гриппа. В частности, при гриппе высокая температура держится около шести дней, а при COVID-19 — до 10-12 дней, и это считается легкой формой.
- Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, считает главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков
Москва
- Всего зафиксировано 930 072 случая заражения, из них новых — 2 284 (данные Оперштаба Москвы).
- Около полумиллиона жителей столицы записались на вакцинацию от коронавируса. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве впервые за две недели превысил единицу (с 0,95 до 1,08 — максимума с 17 января, когда он составлял 1,11).
Мир
- Всего зафиксировано более 102,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Донецк. В ДНР объявили о начале вакцинации.
- Сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам — условие для использования вакцин от коронавируса в ЕС, страна производства роли при этом не играет, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
- Афганистан и Российский фонд прямых инвестиций ведут переговоры об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
- Министерство обороны США временно отказалось от планов привить от коронавируса 40 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо.