Более 4 млн заразившихся в России и маски в Чечне. Главное о коронавирусе за 10 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 012 710 случаев заражения, из них новых — 14 494 (впервые с 17 октября этот показатель оказался ниже 15 тыс.). За сутки умерли 536 человек, за весь период — 78 134.
- Чечня первой среди российских регионов отменила обязательный масочный режим, ношение масок будет носить рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти регионов самостоятельно принимают такие решения. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" сообщила, что масочный режим пока не будет отменен.
- Около 70% россиян могут быть привиты уже к середине лета, что в свою очередь создаст необходимую для стабилизации ситуации иммунную прослойку населения, сообщил замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.
- Увеличение числа заболевших возможно весной, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Москва
- Всего зафиксировано 948 477 случаев заражения, из них новых — 1 441 (впервые с 24 сентября этот показатель оказался ниже 1,5 тыс.). Госпитализированы 782 человека.
- Выездные бригады вакцинации начали работать еще в трех торговых центрах: "Калужский", "Щелковский" и "Водный".
- Власти Москвы планируют пока прививать горожан только вакциной "Спутник V", привлечение других, например "Эпиваккороны", не рассматривается.
Мир
- Всего зафиксировано более 106,9 млн случаев заражения, умерли 2 341 004 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V".
- При заражении коронавирусом часто появляются озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах, выяснили исследователи из Имперского колледжа Лондона. Эти симптомы лидируют по распространенности после выделяемых британскими врачами четырех главных признаков (повышение температуры, внезапно появившийся и непроходящий кашель, потеря способности ощущать запахи и/или вкусы).