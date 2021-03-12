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Пандемия COVID-19

В Кремле ожидают информационную атаку на "Спутник V". Главное о коронавирусе за 12 марта

© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 370 617 случаев заражения, из них новых — 9794. За сутки умерли 486 человек, за весь период — 91 220.
  • "Спутник V" в ходе исследований показал свою эффективность против британского штамма, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Источник в Кремле сообщил, что США планируют кампанию против разработок РФ от коронавируса. По его данным, Запад готовит сценарий информационной атаки на "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата.  
  • Иммунитет после вакцинации "Эпиваккороной" вырабатывается на 42-й день после первой инъекции, до этого нельзя считать себя полностью защищенным, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова (ее интервью ТАСС читайте здесь).

Москва

  • Всего зафиксировано 996 889 случаев заражения, из них новых — 1610. Госпитализированы 722 человека.

Мир

  • Всего зафиксировано более 118,5 млн случаев заражения, умерли 2 629 528 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Все приезжающие в Турцию пассажиры с 15 марта будут должны заполнять электронную анкету для получения так называемого кода здоровья. Форма на сайте register.health.gov.tr должна быть заполнена не более чем за 72 часа перед въездом в страну.
  • Уже семь стран объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca.
  • Вакцина Johnson & Johnson эффективна на 81% в отношении южноафриканского штамма и на 87% в отношении бразильского.
  • Правительство Латвии обязало жителей работать удаленно. Это требование не будет распространяться на производственные предприятия и другую работу, которую объективно невозможно выполнить на удаленке.
  • Сербия вводит локдаун на выходные.
  • ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся.
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