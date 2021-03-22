Прививка Путина и "Спутник Лайт" для переболевших. Главное о коронавирусе за 22 марта

Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что разрыв в темпах вакцинации против COVID-19 в мире увеличивается

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что неравное распределение вакцин в мире - это путь, ведущий к "самопоражению" в экономическом и эпидемиологическом плане

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