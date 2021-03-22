Прививка Путина и "Спутник Лайт" для переболевших. Главное о коронавирусе за 22 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 466 153 случая заражения, из них новых — 9284. За сутки умер 361 человек, за весь период — 95 391.
- Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин привьется одной из трех российских вакцин, но какой именно, не сообщается.
- Заразился телеведущий Иван Ургант.
- Кипр не откроется для российских туристов до 1 апреля.
- Завершены клинические испытания вакцины "Спутник Лайт". Она может поступить в гражданский оборот в апреле-мае. Ее смогут применять для повышения иммунитета у переболевших. Исследования среди детей начнут после регистрации ее применения у взрослых.
- В 2021 году планируется завершить испытания "Спутника V" в виде капель для носа — для детей до трех-четырех лет. "Эпиваккорону" также намерены выпустить в виде капель для носа.
- Коллективный иммунитет россиян может быть сформирован раньше июля-августа 2021 года, если вырастут темпы выпуска вакцины и вакцинации граждан, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Москва
- Всего зафиксировано 1 013 049 случаев заражения, из них новых — 1586. Госпитализированы 604 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 123,2 млн случаев заражения, умерли 2 715 292 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость вновь начала расти в некоторых странах Азии, Америки и Европы.
- Маврикий стал 55-й страной, одобрившей "Спутник V".