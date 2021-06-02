{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Заболеваемость в мире снизилась.
Заболеваемость в мире снизилась.
Заболеваемость в мире снизилась.
Заболеваемость в мире снизилась.
Заболеваемость в мире снизилась.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость в мире снизилась. Главное о коронавирусе за 2 июня

© Сергей Фадеичев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 090 249 случаев заражения, из них новых — 8 832. За сутки умерли 394 человека, за весь период — 122 267.
  • Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19. Его разработало Федеральное медико-биологическое агентство.
  • Более 18 млн жителей России уже привились первым компонентом вакцины, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. План массовой вакцинации в стране уже выполнен более чем на 25%, однако темпы нужно наращивать, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
  • Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации российскими препаратами очень незначительна, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
  • Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в стране быть не может, так как это стало бы грубым нарушением закона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
  • В Минздраве опровергли связь погоды и заболеваемости COVID-19.
  • "Эпиваккорона" дает иммунитет на год, заявил центр "Вектор".

Москва

  • Всего зафиксирован 1 186 481 случай заражения, из них новых — 2 842. Госпитализированы 1 065 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 171,2 млн случаев заражения, умерли 3 567 132 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Заболеваемость в мире достигла трехмесячного минимума.
  • За неделю число случаев заражения в мире снизилось на 15%, смертность — на 7%. 
  • Израильские медики выяснили, что вакцина Pfizer не влияет на способность женщин забеременеть.
  • Маврикий одобрил применение "Спутника Лайт".
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Макрон призвал французов провести летний отдых в стране
Президент Франции подчеркнул, что в стране есть много мест для отдыха
Читать полностью