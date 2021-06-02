Заболеваемость в мире снизилась. Главное о коронавирусе за 2 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 090 249 случаев заражения, из них новых — 8 832. За сутки умерли 394 человека, за весь период — 122 267.
- Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии при COVID-19. Его разработало Федеральное медико-биологическое агентство.
- Более 18 млн жителей России уже привились первым компонентом вакцины, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. План массовой вакцинации в стране уже выполнен более чем на 25%, однако темпы нужно наращивать, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
- Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации российскими препаратами очень незначительна, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
- Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в стране быть не может, так как это стало бы грубым нарушением закона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- В Минздраве опровергли связь погоды и заболеваемости COVID-19.
- "Эпиваккорона" дает иммунитет на год, заявил центр "Вектор".
Москва
- Всего зафиксирован 1 186 481 случай заражения, из них новых — 2 842. Госпитализированы 1 065 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 171,2 млн случаев заражения, умерли 3 567 132 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость в мире достигла трехмесячного минимума.
- За неделю число случаев заражения в мире снизилось на 15%, смертность — на 7%.
- Израильские медики выяснили, что вакцина Pfizer не влияет на способность женщин забеременеть.
- Маврикий одобрил применение "Спутника Лайт".