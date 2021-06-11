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Заболеваемость в России продолжает расти.
Заболеваемость в России продолжает расти.
Заболеваемость в России продолжает расти.
Заболеваемость в России продолжает расти.
Заболеваемость в России продолжает расти.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость в России продолжает расти. Главное о коронавирусе за 11 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 180 454 случая заражения, из них новых — 12 505 (максимум с 22 февраля). За сутки умерли 396 человек, за весь период — 125 674.
  • Вакцинированным и переболевшим россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус при въезде в РФ. 
  • Пациенты с тяжелой формой COVID-19 могут составить завещание непосредственно в больнице.
  • Представитель актрисы Елены Сафоновой опровергла информацию о ее госпитализации c COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 220 312 случаев заражения, из них новых — 5 853 (максимум с 14 января). Госпитализированы 1 377 человек.
  • Коэффициент распространения COVID-19 в столице вырос до максимума с сентября 2020 года.
  • Власти столицы не планируют ужесточать противоэпидемические меры, но соблюдение действующих требований будет находиться под особым контролем, заявил мэр города Сергей Собянин.
  • В праздничные дни июня в столице усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер. Особое внимание будет уделено работе летних веранд. 
  • Кафе Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах могут оштрафовать на 300 тыс. рублей или закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики.

Мир

  • Всего зафиксировано более 174,9 млн случаев заражения, умерли 3 775 180 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число умерших из-за коронавируса с начала года превысило общий показатель всего 2020-го (данные газеты The Wall Street Journal).
  • Число заболевших "черной плесенью" в Индии превысило 31 тыс. человек. Это грибковое заболевание диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.
  • Индия четвертые сутки подряд фиксирует менее 100 тыс. заражений.
  • ЕС отменяет ограничения на поездки по сообществу для своих вакцинированных граждан.
Теги
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