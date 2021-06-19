Максимум заразившихся за день в Москве. Главное о коронавирусе за 19 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 299 215 случаев заражения, из них новых — 17 906 (максимум с 31 января). За сутки умерли 466 человек, за весь период — 128 911.
- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продлится в стране еще минимум две недели. При условии наращивания темпов вакцинации населения против COVID-19 ситуация может стабилизироваться к августу, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
- Полеты между Россией и Болгарией восстанавливаются с 28 июня.
- Власти Греции продлили до 26 июня разрешение на неквотированный приезд граждан РФ при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
- Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной.
- Введения в России очередного локдауна из-за коронавируса опасаются 68% средних, малых и микрокомпаний.
Москва
- Всего зафиксировано 1 278 265 случаев заражения, из них новых — 9 120 (новый максимум за все время пандемии, данные Оперштаба Москвы).
- Власти Москвы рекомендуют горожанам прививаться от коронавируса даже при наличии антител. Число повторно заразившихся коронавирусом в Москве за последние две недели возросло в два раза.
- Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в Москве составляет почти 17 тыс. В ближайшие две недели его планируют нарастить до 24 тыс.
- Столичная полиция начала рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров.
- Столичные заведения общественного питания с субботы подключаются к эксперименту по созданию COVID-free пространства в Москве. Горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, предъявив подтверждающий вакцинацию QR-код с сайта госуслуг, но персонал будет работать в масках и перчатках.
Мир
- Всего зафиксировано более 177,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Токио приняли решение полностью отказаться от организации массовых просмотров соревнований в рамках летних Олимпийских Игр на общественных пространствах города.