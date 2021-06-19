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Максимум заразившихся за день в Москве.
Максимум заразившихся за день в Москве.
Максимум заразившихся за день в Москве.
Максимум заразившихся за день в Москве.
Максимум заразившихся за день в Москве.
Пандемия COVID-19

Максимум заразившихся за день в Москве. Главное о коронавирусе за 19 июня

© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 299 215 случаев заражения, из них новых — 17 906 (максимум с 31 января). За сутки умерли 466 человек, за весь период — 128 911.
  • Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продлится в стране еще минимум две недели. При условии наращивания темпов вакцинации населения против COVID-19 ситуация может стабилизироваться к августу, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
  • Полеты между Россией и Болгарией восстанавливаются с 28 июня.
  • Власти Греции продлили до 26 июня разрешение на неквотированный приезд граждан РФ при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
  • Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной.
  • Введения в России очередного локдауна из-за коронавируса опасаются 68% средних, малых и микрокомпаний.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 278 265 случаев заражения, из них новых — 9 120 (новый максимум за все время пандемии, данные Оперштаба Москвы).
  • Власти Москвы рекомендуют горожанам прививаться от коронавируса даже при наличии антител. Число повторно заразившихся коронавирусом в Москве за последние две недели возросло в два раза.
  • Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в Москве составляет почти 17 тыс. В ближайшие две недели его планируют нарастить до 24 тыс.
  • Столичная полиция начала рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров.
  • Столичные заведения общественного питания с субботы подключаются к эксперименту по созданию COVID-free пространства в Москве. Горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, предъявив подтверждающий вакцинацию QR-код с сайта госуслуг, но персонал будет работать в масках и перчатках.

Мир

  • Всего зафиксировано более 177,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Токио приняли решение полностью отказаться от организации массовых просмотров соревнований в рамках летних Олимпийских Игр на общественных пространствах города.
Теги
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