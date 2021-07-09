Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве. Главное о коронавирусе за 9 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 733 218 случаев заражения, из них новых — 25 766. За сутки умерли 726 человек, за весь период — 141 501.
- Отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие пройдут вакцинацию в регионе в течение трех дней после заселения.
- Привитый человек не заразен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исключительные случаи она назвала отдельной историей. Также, по ее словам, случаев заражения новым штаммом "эпсилон", обнаруженным в Калифорнии, в России нет.
- Вакцинация беременных может проводиться только в третьем триместре, когда у плода сформировались все органы и системы, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
- В Забайкалье ввели масштабные ограничения. Любые культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия приостановлены до 6 августа.
Москва
- Всего зафиксировано 1 418 134 случая заражения, из них новых — 6643. Госпитализированы 1700 человек.
- Власти столицы отмечают, что ситуация стабилизировалась, но по-прежнему оценивается как сложная, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В то же время, по его словам, ситуация остается смертельно опасной для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение.
- "Ковивак" вновь доступен в пяти московских поликлиниках.
- Врачи в Москве отметили рост тяжелых случаев COVID-19 из-за жары. Подробнее о ковиде и жаркой погоде читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 185,7 млн случаев заражения, умерли 4 013 136 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших за неделю.
- Вакцина от Moderna показала 96-процентную эффективность против альфа- и бета-вариантов коронавируса.