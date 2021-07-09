{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве.
Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве.
Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве.
Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве.
Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве.
Пандемия COVID-19

Вакцинация беременных и "Ковивак" в Москве. Главное о коронавирусе за 9 июля

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 733 218​​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 25 766. За сутки умерли 726 человек, за весь период — 141 501.  
  • Отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие пройдут вакцинацию в регионе в течение трех дней после заселения. 
  • Привитый человек не заразен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исключительные случаи она назвала отдельной историей. Также, по ее словам, случаев заражения новым штаммом "эпсилон", обнаруженным в Калифорнии, в России нет.
  • Вакцинация беременных может проводиться только в третьем триместре, когда у плода сформировались все органы и системы, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
  • В Забайкалье ввели масштабные ограничения. Любые культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия приостановлены до 6 августа.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 418 134 случая заражения, из них новых — 6643. Госпитализированы 1700 человек.  
  • Власти столицы отмечают, что ситуация стабилизировалась, но по-прежнему оценивается как сложная, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В то же время, по его словам, ситуация остается смертельно опасной для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение.
  • "Ковивак" вновь доступен в пяти московских поликлиниках.
  • Врачи в Москве отметили рост тяжелых случаев COVID-19 из-за жары. Подробнее о ковиде и жаркой погоде читайте здесь

Мир

  • Всего зафиксировано более 185,7 млн случаев заражения, умерли 4 013 136 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших за неделю.
  • Вакцина от Moderna показала 96-процентную эффективность против альфа- и бета-вариантов коронавируса. 
Теги
Пандемия COVID-19
Всероссийский детский фестиваль открылся в Вытегре
В связи с пандемией он проводится в очно-дистанционном формате с участием детей из России, Белоруссии и Луганской народной республики
Читать полностью