Ковид и жара. Навредит ли маска? Как помочь коже? Опасно ли на пляже?

23 июня стало в Москве самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. В Санкт-Петербурге погода поставила пятый температурный рекорд подряд. В других регионах страны тоже жарко. Хочется забыть о пандемии, снять маску и перчатки и пойти на пляж. Может ли маска навредить в такую погоду? И безопасно ли купаться? Мы собрали высказывания экспертов о ковиде и жаре.
Опасно ли носить маску в жару?
Маска не спровоцирует тепловой удар, потому что она не может существенно нарушить теплообмен, объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он также считает, что летом стоит отказаться от масок темного цвета и из плотной ткани. А лучший выбор, по его словам, — одноразовые медицинские. Как не получить тепловой удар, смотрите в нашей инфографике.
В жару маски быстрее становятся влажными — это не только неприятно, но и снижает эффективность. Поэтому и менять их надо чаще.
А как же кожа? Возможно раздражение…
Маска в жару действительно может вызвать дискомфорт и раздражение на коже. Но, как объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова, здесь важно соизмерять вред и пользу. "Жарко — не жарко, от того же аллергического дерматита на руке никто не умирал. А вот от коронавируса вероятность очень большая умереть или перенести тяжелую пневмонию", — говорит она.
По словам специалиста, от масок и перчаток не появилось никаких новых заболеваний. Да, есть высыпания, которые локализуются под маской — так называемое маскне (или акне-маск). "Но это не говорит о том, что это новое заболевание, это говорит только о привязанности к месту локализации маски", — объясняет Юлия Галлямова.
И что делать с кожей при раздражении?
При сильной реакции Юлия Галлямова рекомендует обратиться к врачу. При незначительном — делать влажные высыхающие примочки. "Я не рекомендую гормональные мази, потому что это все-таки рецептурные препараты", — говорит она.
А как быть с перчатками?
Юлия Галлямова призывает не отказываться от перчаток из-за жары: "Кажется вам, что вы в общественном транспорте или где-то в общественном месте не прикоснетесь, но можете это сделать бессознательно, потом поднести руки к лицу". По ее словам, в такую погоду одноразовые перчатки можно заменить на многоразовые хлопчатобумажные. Но их нужно не забывать дезинфицировать. "После того как вы их сняли — опрыскали соответствующе. Можете обратно положить в сумку, но перед этим обработайте", — говорит она.
В жару хочется купаться. Это безопасно?
Относительно безопасности купания есть разные мнения. По словам Михаила Лебедева, подтверждений того, что возбудитель COVID-19 может распространяться через воду, сегодня нет. "Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции", — говорит он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще год назад заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде.
При этом директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов говорит, что возможность распространения вируса SARS-CoV-2 через пресные водоемы исключать нельзя, вероятность передачи инфекции таким способом уточняется. Он также отметил, что соленая вода в целом считается более безопасной, чем пресная.
В любом случае, при большом скоплении людей сложно соблюдать дистанцию и другие санитарные меры, добавляет главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. Поэтому риск заразиться на пляже остается высоким. Чтобы снизить его, эксперт рекомендует сделать прививку.