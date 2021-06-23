Ковид и жара. Навредит ли маска? Как помочь коже? Опасно ли на пляже?

Маска не спровоцирует тепловой удар, потому что она не может существенно нарушить теплообмен, объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он также считает, что летом стоит отказаться от масок темного цвета и из плотной ткани. А лучший выбор, по его словам, — одноразовые медицинские. Как не получить тепловой удар, смотрите в нашей инфографике.

В жару маски быстрее становятся влажными — это не только неприятно, но и снижает эффективность. Поэтому и менять их надо чаще.