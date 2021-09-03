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Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью.
Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью.
Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью.
Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью.
Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью.
Пандемия COVID-19

Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью. Главное о коронавирусе за 3 сентября

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 975 174 случая заражения, из них новых — 18 856. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 185 611.
  • Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих в РФ из Великобритании.
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу.
  • В России развернули около 220 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Свободно 25% коечного фонда.
  • Эксперт: коронавирус представляет наибольшую опасность для детей до трех лет.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 572 264 случая заражения, из них новых — 1 633.
  • Фестиваль "Город Джаз" пройдет на ВДНХ в формате COVID-free.
  • Обследование после COVID-19 прошли свыше половины посетителей павильонов "Здоровая Москва".

Мир

  • Всего зафиксировано более 219,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В августе коронавирусом в мире заразились 20 млн человек. Это максимум с апреля.
  • В Минздраве ЮАР заявили, что новый штамм коронавируса C.1.2 не представляет угрозы.
  • Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию.
  • В Аргентине госпитализации после вакцинации "Спутником V" потребовались в 0,0007% случаях.
  • Китай предоставил другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса.
  • В Грузии зарегистрировали три случая смерти вакцинированных от коронавируса пациентов. Препарат, которым они были привиты, не сообщается.
  • Противники вакцинации в Лондоне штурмуют здание регулятора, одобрившего прививки для детей.
  • Власти США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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