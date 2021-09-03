Коллективный иммунитет для РФ прогнозируют осенью. Главное о коронавирусе за 3 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 6 975 174 случая заражения, из них новых — 18 856. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 185 611.
- Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих в РФ из Великобритании.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу.
- В России развернули около 220 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Свободно 25% коечного фонда.
- Эксперт: коронавирус представляет наибольшую опасность для детей до трех лет.
Москва
- Всего зафиксировано 1 572 264 случая заражения, из них новых — 1 633.
- Фестиваль "Город Джаз" пройдет на ВДНХ в формате COVID-free.
- Обследование после COVID-19 прошли свыше половины посетителей павильонов "Здоровая Москва".
Мир
- Всего зафиксировано более 219,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В августе коронавирусом в мире заразились 20 млн человек. Это максимум с апреля.
- В Минздраве ЮАР заявили, что новый штамм коронавируса C.1.2 не представляет угрозы.
- Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию.
- В Аргентине госпитализации после вакцинации "Спутником V" потребовались в 0,0007% случаях.
- Китай предоставил другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса.
- В Грузии зарегистрировали три случая смерти вакцинированных от коронавируса пациентов. Препарат, которым они были привиты, не сообщается.
- Противники вакцинации в Лондоне штурмуют здание регулятора, одобрившего прививки для детей.
- Власти США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от коронавируса.