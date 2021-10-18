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Новые точки экспресс-тестирования в Москве.
Новые точки экспресс-тестирования в Москве.
Новые точки экспресс-тестирования в Москве.
Новые точки экспресс-тестирования в Москве.
Новые точки экспресс-тестирования в Москве.
Пандемия COVID-19

Новые точки экспресс-тестирования в Москве. Главное о коронавирусе за 18 октября

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 027 012 случаев заражения, из них новых — 34 325. Это новый максимум. За сутки умерли 998 человек. За весь период — 224 310.
  • Россия снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев.
  • Эксперт: у 1,5% пациентов с коронавирусом имеются только симптомы острой кишечной инфекции.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 726 237 случаев заражения, из них новых — 6 823 (данные Оперштаба).
  • В столице заработали 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.
  • Автодозвон с приглашением на вакцинацию от COVID-19 запустили в Подмосковье.

Мир

  • Всего зафиксировано более 240,8 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • В нескольких странах Восточной Европы заболеваемость COVID-19 достигла максимума.
  • Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом.
  • В ЮАР объяснили задержку в регистрации "Спутника V".
  • В Белоруссии из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь в поликлиниках.
  • Власти Малайзии сократили карантин для вакцинированных после въезда в страну до семи суток.
  • В Южной Корее смягчили правила дистанцирования на фоне спада заболеваемости ковидом.
  • Страны ЕС выдали уже почти 600 млн сертификатов о вакцинации.
  • Financial Times: лидерами продаж вакцин в 2022 году станут BioNTech/Pfizer и Moderna.
  • Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Как сообщила его семья, политик умер из-за осложнений от COVID-19.
  • На Кипре приравняли привитых одной дозой препарата от коронавируса к невакцинированным.
  • Рост смертности от COVID-19 на Украине за неделю превысил 20%.
Теги
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