Новые точки экспресс-тестирования в Москве. Главное о коронавирусе за 18 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 027 012 случаев заражения, из них новых — 34 325. Это новый максимум. За сутки умерли 998 человек. За весь период — 224 310.
- Россия снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев.
- Эксперт: у 1,5% пациентов с коронавирусом имеются только симптомы острой кишечной инфекции.
Москва
- Всего зафиксировано 1 726 237 случаев заражения, из них новых — 6 823 (данные Оперштаба).
- В столице заработали 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.
- Автодозвон с приглашением на вакцинацию от COVID-19 запустили в Подмосковье.
Мир
- Всего зафиксировано более 240,8 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- В нескольких странах Восточной Европы заболеваемость COVID-19 достигла максимума.
- Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом.
- В ЮАР объяснили задержку в регистрации "Спутника V".
- В Белоруссии из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь в поликлиниках.
- Власти Малайзии сократили карантин для вакцинированных после въезда в страну до семи суток.
- В Южной Корее смягчили правила дистанцирования на фоне спада заболеваемости ковидом.
- Страны ЕС выдали уже почти 600 млн сертификатов о вакцинации.
- Financial Times: лидерами продаж вакцин в 2022 году станут BioNTech/Pfizer и Moderna.
- Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Как сообщила его семья, политик умер из-за осложнений от COVID-19.
- На Кипре приравняли привитых одной дозой препарата от коронавируса к невакцинированным.
- Рост смертности от COVID-19 на Украине за неделю превысил 20%.