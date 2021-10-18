Новые точки экспресс-тестирования в Москве. Главное о коронавирусе за 18 октября

Феминистки подали иск на организаторов конкурса "Мисс Франция"

Ассоциация Osez le féminisme! подала заявление в суд по трудовым спорам, отметив, что участие в конкурсе можно рассматривать как трудовую деятельность. Ранее трудовые отношения были установлены между участниками и организаторами конкурса "Мистер Франция"

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