Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"? Главное о коронавирусе за 19 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 214 790 случаев заражения, из них новых — 27 967. За сутки умерли 1 023 человека (минимум за два месяца), за весь период — 297 203.
- В России впервые с октября выявили менее 200 тыс. случаев ковида за неделю. С 13 по 19 декабря выздоровели 243 566 человек, что стало новым максимумом с начала эпидемии.
- Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
- Клинические исследования российских препаратов от ковида могут начаться в ближайшее время.
- Вакцинацию препаратом "Спутник V" можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз, сообщил в воскресенье директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что пандемия закончится, когда антитела будут у 70-75% населения.
- Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.
- Вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть передана в страны Африки на безвозмездной основе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Москва
- Всего зафиксировано 2 003 080 случаев заражения, из них новых — 3 013 (данные Оперштаба Москвы).
- Власти Москвы не планируют в ближайшее время вводить дополнительные ограничительные меры из-за пандемии. Если решение о новых мерах будет принято, о нем объявят заблаговременно, заявил в воскресенье мэр Москвы.
- Лечение одного пациента с ковидом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей. Об этом заявил в воскресенье Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано около 274 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим на территории Ирландии и Великобритании.