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Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"?
Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"?
Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"?
Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"?
Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"?
Пандемия COVID-19

Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"? Главное о коронавирусе за 19 декабря

© Наиль Фаттахов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 214 790 случаев заражения, из них новых — 27 967. За сутки умерли 1 023 человека (минимум за два месяца), за весь период — 297 203. 
  • В России впервые с октября выявили менее 200 тыс. случаев ковида за неделю. С 13 по 19 декабря выздоровели 243 566 человек, что стало новым максимумом с начала эпидемии.
  • Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.
  • Клинические исследования российских препаратов от ковида могут начаться в ближайшее время.
  • Вакцинацию препаратом "Спутник V" можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз, сообщил в воскресенье директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что пандемия закончится, когда антитела будут у 70-75% населения.
  • Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.
  • Вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть передана в страны Африки на безвозмездной основе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 003 080 случаев заражения, из них новых — 3 013 (данные Оперштаба Москвы).
  • Власти Москвы не планируют в ближайшее время вводить дополнительные ограничительные меры из-за пандемии. Если решение о новых мерах будет принято, о нем объявят заблаговременно, заявил в воскресенье мэр Москвы.
  • Лечение одного пациента с ковидом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей. Об этом заявил в воскресенье Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано около 274 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим на территории Ирландии и Великобритании.
Теги
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