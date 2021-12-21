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Симптомы, фото и распространение штамма "омикрон".
Симптомы, фото и распространение штамма "омикрон".
Симптомы, фото и распространение штамма "омикрон".
Симптомы, фото и распространение штамма "омикрон".
Симптомы, фото и распространение штамма "омикрон".
Пандемия COVID-19

Симптомы, фото и распространение штамма "омикрон". Главное о коронавирусе за 21 декабря

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 267 719 случаев заражения, из них новых — 25 907. За сутки умерли 1 027 человек, за весь период — 299 249. Выздоровели 40 219 человек за сутки (максимум за пандемию).
  • Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом "омикрон", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также призвал пересмотреть особенности вакцинации из-за случаев повторного заражения и заявил, что ревакцинироваться стоит через шесть месяцев.
  • Всего в России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом.
  • Уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране составляет 58,8%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Заболеваемость за прошедшую неделю снизилась на 8,2%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Центр "Вектор" опубликовал фото штамма "омикрон".
  • Кафе и рестораны в Ленинградской области смогут работать в Новый год и Рождество до 02:00.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 007 616 случаев заражения, из них новых — 1 906 (минимум с 15 сентября). Госпитализированы 795 человек.
  • Заболеваемость в Москве снижается каждую неделю, ситуацию можно назвать спокойной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано 274 840 959 случаев заражения, умерли 5 356 978 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • "Омикрон" стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Телеканал ABC сообщил о первой в стране смерти из-за этого штамма. В Нью-Йорке вновь выявлено рекордное число заразившихся за сутки. Как "омикрон" повлиял на эпидобстановку в различных странах, читайте здесь.
  • Власти Таиланда с 22 декабря приостанавливают регистрацию по туристическим программам "Песочница" (кроме Пхукета) и Test & Go, которая позволяла полностью привитым от COVID-19 путешественникам из 63 стран и территорий не проходить карантин. 
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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Нью-Йорка выплатят по $100 всем сделавшим третью прививку от коронавируса
Также за стимулирующей выплатой могут обратиться и те жители города, которые сделали прививку дома
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