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Заболеваемость детей и памятка Минздрава.
Заболеваемость детей и памятка Минздрава.
Заболеваемость детей и памятка Минздрава.
Заболеваемость детей и памятка Минздрава.
Заболеваемость детей и памятка Минздрава.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость детей и памятка Минздрава. Главное о коронавирусе за 26 января

© Донат Сорокин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 11 315 801 случай заражения, из них новых — 74 692. За сутки умерли 657 человек, за весь период — 328 105. Госпитализированы 12 226 человек, что на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. 
  • Уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% за последние два дня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В Петербурге заболеваемость детей только за две рабочие недели выросла в два раза. По словам инфекциониста Евгения Тимакова, дети от пяти до двенадцати лет, если не относятся к группам риска, переносят "омикрон" в более легкой форме.  
  • Президент Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям.
  • Минздрав опубликовал памятку о действиях при легком течении COVID-19 и ОРВИ.
  • Минздрав одобрил обращение препарата AstraZeneca для профилактики COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано  2 232 836 случаев заражения, из них новых — 19 856. Госпитализированы 1 188 человек — 6% от числа выявленных случаев заболевания. 
  • Около 80% вновь выявленных случаев в городе приходится на штамм "омикрон", сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
  • Депздрав Москвы назвал беспрецедентным рост заболеваемости ковидом среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
  • Каждая московская школа самостоятельно решит, сколько будет длиться карантин по коронавирусу в классах. Дистанционное обучение в школах ввели только для классов на карантине.
  • Семь пунктов экспресс-тестирования будут работать по новым адресам.

Мир

  • Всего зафиксировано более 359,1 млн случаев заражения, умерли 5 618 197 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Более 21 млн человек заразились за минувшую неделю в мире — это новый максимум за все время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а летальных исходов — на 1% (данные ВОЗ).
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