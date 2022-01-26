Заболеваемость детей и памятка Минздрава. Главное о коронавирусе за 26 января

Эксперт назвал стерилизацию до 70% собак решением проблемы бродячих животных в городах РФ

Руководитель фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман отметил, что сегодня в Нижнем Новгороде работает приют на 250 животных, также действует приют, в котором собак и кошек привозят для стерилизации и реабилитации после операции

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