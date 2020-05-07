{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Продление режима самоизоляции и маски в Москве. Главное о коронавирусе за 7 мая

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 177 160 случаев заражения, из них новых — 11 231. За сутки умерли 88 человек, за весь период — 1625.  
  • Около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции "Бессмертный полк — онлайн".
  • Жители Новгородской области смогут выходить на прогулки с детьми после майских праздников, а гражданам старше 65 лет разрешат выходить в магазин или в аптеку.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано 3 678 586 случаев заражения, умерли 258 965 человек (подсчеты ТАСС).
  • Турецкие ученые разработали лекарство для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, показавшее свою эффективность в лабораторных условиях. Оно готово к тестированию на добровольцах.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Предприниматели протестуют в центре Варшавы из-за мер в связи с коронавирусом
Организаторы акции называют этот протест крупнейшим в истории среди подобных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС