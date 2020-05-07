Продление режима самоизоляции и маски в Москве. Главное о коронавирусе за 7 мая

Россия
- Всего зафиксировано 177 160 случаев заражения, из них новых — 11 231. За сутки умерли 88 человек, за весь период — 1625.
- Около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции "Бессмертный полк — онлайн".
- Жители Новгородской области смогут выходить на прогулки с детьми после майских праздников, а гражданам старше 65 лет разрешат выходить в магазин или в аптеку.
Москва
- Всего зафиксировано 92 676 случаев заражения, из них новых — 6703. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся больше — около 300 тыс. человек.
- За сутки выписано рекордное число вылечившихся после коронавируса — 769 пациентов.
- Режим самоизоляции в столице продлили до 31 мая. Уже оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до этого дня.
- С 12 мая москвичи должны носить маски и перчатки в общественном транспорте (включая такси) и объектах торговли, штраф за нарушение — 5 тыс. рублей. О других новых мерах против коронавируса в столице читайте здесь.
- Отключать горячую воду в жилых домах не будут до 1 июля.
- Годовые оценки московским школьникам будут выставлены не позднее 15 мая.
Мир
- Всего зафиксировано 3 678 586 случаев заражения, умерли 258 965 человек (подсчеты ТАСС).
- Турецкие ученые разработали лекарство для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, показавшее свою эффективность в лабораторных условиях. Оно готово к тестированию на добровольцах.