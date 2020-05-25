В Москве смягчают меры, в Японии отменяют ЧС. Главное о коронавирусе за 25 мая

Россия
- Всего зафиксировано 353 427 случаев заражения, из них новых — 8 946. За сутки умерли 92 человека, за весь период — 3 633.
- Правительство начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. При этом премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей.
- Смягчение ограничительных мер на сегодня возможно в 23 регионах России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
- Масочный режим придется соблюдать в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- У протестировавших на себе вакцину от COVID-19 ученых Центра им. Гамалеи нашли антитела.
- Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных.
- В Минпросвещения рассчитывают, что школьные выпускные в России пройдут очно.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выписался из больницы и находится на карантине.
Москва
- Всего зафиксировано 166 473 случая заражения, из них новых — 2 560.
- Власти столицы в ближайшее время планируют смягчение ограничительных мер. В частности, волонтеры смогут снова посещать городские зооприюты с 26 мая.
Мир
- Всего зафиксировано более 5,2 млн случаев заражения, умерли более 341 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС. По последним данным, число заразившихся в стране превышает 17,3 тыс.
- Правительство Черногории заявило, что все больные COVID-19 в стране вылечились.
- США запрещают въезд для иностранцев, которые за 14 дней до прибытия посещали Бразилию. Число заразившихся в Бразилии превысило 360 тыс. человек.