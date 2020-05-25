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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве смягчают меры, в Японии отменяют ЧС. Главное о коронавирусе за 25 мая

© Михаил Метцель/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 166 473 случая заражения, из них новых — 2 560. 
  • Власти столицы в ближайшее время планируют смягчение ограничительных мер. В частности, волонтеры смогут снова посещать городские зооприюты с 26 мая.

Мир

  • Всего зафиксировано более 5,2 млн случаев заражения, умерли более 341 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС. По последним данным, число заразившихся в стране превышает 17,3 тыс.
  • Правительство Черногории заявило, что все больные COVID-19 в стране вылечились.
  • США запрещают въезд для иностранцев, которые за 14 дней до прибытия посещали Бразилию. Число заразившихся в Бразилии превысило 360 тыс. человек
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