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Пандемия коронавируса нового типа

Возврат концертных билетов и маски для бассейна. Главное о коронавирусе за 7 июня

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Заразившихся — 467 673 человека, новых случаев — 8 984. За сутки умерли 134 человека, за весь период — 5 859.
  • Новые правила возврата и обмена билетов на перенесенные концерты и спектакли не нарушают права зрителей.
  • Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Список стран будет определяться совместно с Роспотребнадзором.
  • В этом году абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из регионов. В субъекты для отбора кандидатов отправятся специальные экспертные группы.
  • В Приморье отменили 14-дневный карантин для въезжающих.
  • Власти Тувы ввели на территории республики двухнедельный карантин

Москва

  • Заразившихся — 195 017 человек, новых случаев — 1 956 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

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