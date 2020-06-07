Возврат концертных билетов и маски для бассейна. Главное о коронавирусе за 7 июня

Россия
- Заразившихся — 467 673 человека, новых случаев — 8 984. За сутки умерли 134 человека, за весь период — 5 859.
- Новые правила возврата и обмена билетов на перенесенные концерты и спектакли не нарушают права зрителей.
- Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Список стран будет определяться совместно с Роспотребнадзором.
- В этом году абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из регионов. В субъекты для отбора кандидатов отправятся специальные экспертные группы.
- В Приморье отменили 14-дневный карантин для въезжающих.
- Власти Тувы ввели на территории республики двухнедельный карантин.
Москва
Мир
- Заразившихся — более 6,9 млн человек, количество умерших превысило 400 тыс.
- Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. При этом в процессе разработки Китай планирует сотрудничать с Россией.
- Во всех регионах Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы.
- В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса.
- Испанцам придется носить маски после завершения режима повышенной готовности.
- В Индии смягчают меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом.
- Мэр Нью-Йорка отменил комендантский час.
- Французские власти увеличат до €135 размер штрафа за брошенные на улице медицинские маски, перчатки и окурки.