Данные по смертности в Москве и цены на маски в России. Главное о коронавирусе за 10 июня

Россия
- Всего зафиксировано 493 657 случаев заражения, из них новых — 8404 (самый низкий показатель за две недели). За сутки умерли 216 человек, за весь период — 6358.
- Масочный режим сохраняется во всех регионах России, несмотря на снятие ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Маски в России подешевели до 13 рублей (средняя цена).
- Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону до 1 июля.
- В Санкт-Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня. В городе также намерены возобновить работу библиотек, мебельных салонов и разрешить спортивные занятия на открытом воздухе.
- Писатель Анатолий Трушкин умер из-за коронавируса, ему было 78 лет.
Москва
- Всего зафиксировано 199 785 случаев заражения, из них новых — 1195 (самый низкий показатель за два месяца).
- В мае в Москве зафиксировано на 5715 больше смертей, чем в мае 2019 года (15 713 против 9998). Коронавирусная инфекция как основная или сопутствующая причина смерти отмечена в 5260 случаях (92% всей так называемой избыточной смертности). При этом в 2757 случаях она стала основной причиной смерти (данные департамента здравоохранения Москвы). По словам мэра столицы Сергея Собянина, летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в других городах мира.
- Московские врачи спасли порядка 65 тыс. тяжелых больных с коронавирусом.
- Москве нужно два месяца для выхода из ограничений, заявил Сергей Собянин. Решение по поводу массовых мероприятий, а также о посещении театров, спортивных мероприятий и концертных залов может быть принято в начале июля.
Мир
- Всего зафиксировано около 7,2 млн случаев заражения, умерли около 410 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ считают, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться от 6 до 12 месяцев.
- Власти аргентинской столицы попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом. В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения за сутки — 1141.