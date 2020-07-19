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Пандемия коронавируса нового типа

Вакцина для детей, поиск заразившихся по запаху. Главное о коронавирусе за 19 июля

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 771 546 случаев заражения, из них новых — 6 109. За сутки умерли 95 человек, за весь период — 12 342.
  • В России шесть недель подряд сокращается прирост числа случаев заражения коронавирусом за семь дней. С 13 по 19 июля штаб сообщил о 44 384 инфицированных против 45 911 за предыдущие семь дней.
  • Испытания вакцины для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен положительный опыт применения вакцины у взрослых.
  • Опасность подъема заболеваемости в России все еще сохраняется, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Все федеральные клиники Петербурга, перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму работы. За последние сутки в городе зафиксировали 202 случая заражения, что является минимумом за месяц.

Москва

  • Всего зафиксировано 232 545 случаев заражения, из них новых — 591 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 14,2 млн случаев заражения, умерли 600 435 человек.
  • Великобритания совершенно уверена в том, что российские спецслужбы пытались украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. Посол России в Великобритании Андрей Келин считает эти обвинения бессмысленными.
  • Испанская полиция задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми.
  • Минобороны Австрии тренирует служебную собаку искать по запаху заразившихся коронавирусом. Такой метод должен позволить выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания.
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