"Признать нельзя нормализовать": есть ли подвижки в отношениях Сербии и Косова

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Президент Республики Сербия Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти посетили 26 октября Брюссель, где за закрытыми дверьми, по словам сербского лидера, стороны обсудили "все ключевые темы от деэскалации до реализации соглашений, которые были подписаны или согласованы ранее".

Переговоры велись, в частности, с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Итальянский премьер отметила, что встречи были направлены на "продвижение диалога между Сербией и Косово при содействии Европейского союза с целью нормализации отношений между двумя странами".

Вместе с тем стоит отметить, что отсутствие каких-либо значимых результатов по итогам предыдущих раундов переговоров и наращивание конфликтного контекста со стороны косовских властей вывели новую форму взаимодействия Белграда и Приштины. Теперь Вучич и Курти не проводят личных переговоров по инициативе косовских властей, что было продемонстрировано и в этот раз — встречи с лидерами западных стран и объединений прошли по отдельности.

Инцидент в Баньске

По версии Курти (которая была в кратчайшие сроки поддержана западными представителями), вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник правоохранительных органов. Косовский премьер выступил с рядом острых обвинений в адрес Белграда, в том числе заявляя якобы об участии самого сына Вучича в организации этой "операции", и призвал международное сообщество немедленно вмешаться в разрешение инцидента. "Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на нашу страну", — сказал Курти.

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи считает, что к инциденту с 23 на 24 сентября приложили руку и сербские криминальные круги: "Убийство полицейского и ранение другого полицейского на севере Косова спланировано, организовано и осуществлено сербскими преступными группировками".

В свою очередь, президент Сербии в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова (Kosovo Force, KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на это. "Прошлой ночью около 2:46 группа сербов из Косова и Метохии оставила два грузовика в качестве баррикад в Баньске на севере Косова и Метохии. Затем приехала косовская полиция и попыталась убрать эти баррикады, и произошел конфликт с сербами, которые установили эти баррикады. В этом конфликте был убит полицейский и еще один ранен, — отметил Вучич. — Я много раз предупреждал людей в Брюсселе, что до чего-то такого может дойти, но меня мало кто слушал... [Это были] сербы. И это не люди из центральной Сербии, как лгали приштинские СМИ, а люди из Косова и Метохии, которые восстали, не желая больше терпеть террор Курти". Александар Вучич предупредил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Правительство Сербии по результатам инцидента в Баньске приняло решение объявить 27 сентября днем траура в связи с гибелью людей в Косове и Метохии. Трехдневный траур с 26 по 28 сентября также был объявлен в сербских районах этих территорий.

Заявления сербской стороны относительно событий в Баньске, в том числе объявленный траур, были встречены резкой критикой со стороны западных представителей, а также лидеров стран региона. Так, например, премьер-министр Албании Эди Рама заявил о неприемлемости объявленного в Сербии траура и обвинил Белград в разжигании серьезнейшего с 1999 года вооруженного конфликта. После чего албанец совместно со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем заявил, что Евросоюзу следует принять меры в отношении Белграда, который продемонстрировал "неприемлемую реакцию" на инцидент, в результате которого погибли косовский полицейский и трое сербов.

Османи после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде 5 октября и вовсе заявила журналистам, что продолжение диалога может обсуждаться только после введения ограничений против Сербии и ее президента со стороны Европейского союза.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter): "Я полностью поддерживаю президента [Сербии] Александара Вучича и руководство Сербии во взвешенном и правильном управлении этой кризисной ситуацией в Косове и Метохии. Все эти события показывают лицемерие международного сообщества, которое поддерживает попытки Альбина Курти обвинить сербов и Сербию в ситуации в Косове и Метохии. Я поддерживаю наш народ в Косове и Метохии, который страдает от ужасного террора, и знаю, что трудно оставаться хладнокровным и спокойным, но сейчас это необходимо".

"Единственный, кто виноват во всем происходящем, при небольшой вине тех, кто ему помогает, то есть части международного сообщества, — это Альбин Курти. <...> Курти — единственный виновник, единственный, кто хочет конфликтов и войны. Никто, кроме него, не хочет войны. Желание его жизни — втянуть нас в войну с НАТО, другого желания у него нет", — считает Вучич.

Участие Североатлантического альянса в (де)эскалации

Практически сразу после новостей о смерти косовского полицейского на севере края Силы НАТО для Косова выступили с заявлением, в котором осудили агрессию и отметили готовность принять активное участие в работе по недопущению дальнейшей эскалации ситуации. "Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего, — говорилось на официальной странице KFOR в соцсети X. — KFOR продолжают внимательно следить за ситуацией в Баньске, подразделения KFOR присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости".

В ходе экстренной пресс-конференции вечером 24 сентября Александар Вучич прямо заявил, что представители НАТО вопреки не просто своим обещаниям, но и обязательствам в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов. "Здесь есть одна удивительная вещь. Всего за 1 час и 20 минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это было сделано совместно с международными силами, материально-технически и всеми другими способами. На них было совершено жестокое нападение. Мы задавались вопросом, почему этого не сделали [представители] KFOR, ведь жертв было бы гораздо меньше. Они дали Курти карт-бланш, чтобы, как говорится, разобраться с террористами и убить как можно больше людей", — подчеркнул Вучич.

Совет НАТО после этого обострения разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента Сил НАТО для Косова для стабилизации ситуации: "Мы всегда обеспечим уверенность, что наше командование имеет все ресурсы, необходимые для того, чтобы KFOR выполняли свой мандат. Мы готовы принимать новые дополнения состава KFOR по мере необходимости".

Обращение в СБ ООН

В первый день после случившегося, 25 сентября, сербский лидер провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Российский дипломат отметил, что операция полицейских сил непризнанного Косова, в ходе которой погибли трое сербов, наглядно указала на желание премьера Курти захватить сербонаселенную часть края, а также на поддержку Западом этих планов. Боцан-Харченко также уточнил, что прошедшие ранее переговоры на высшем уровне между Белградом и Приштиной в Брюсселе при участии Борреля и Лайчака "были достаточно затяжными по времени и нулевыми по результатам".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает ситуацию с обострением в Косове крайне непростой и потенциально опасной, внимательно следит за развитием событий.

При этом еще за четыре дня до событий в Баньске, 20 сентября, сербские власти по распоряжению президента приступили к подготовке процедуры срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия. Глава государства в этой связи подчеркнул, что "все шаги Курти, которые становятся все хуже, либо скоординированы, либо происходят с одобрения или молчаливого согласия того, кто публично призывает к деэскалации, а затем похлопывает Альбина Курти по плечу за кадром".

О планах запросить проведение срочного заседания СБ ООН сербский лидер заявил еще в июле текущего года в ходе обращения к нации. "Сербский народ прижат к стене, и поэтому я буду просить о срочном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать и что мы больше не можем сделать, — сказал Вучич. — Сразу после этого разговора Сербия впервые запросит срочное заседание Совета Безопасности ООН, имея в виду, что жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой, и на этом заседании мы будем просить [принять] срочные меры, а именно чтобы Совбез [ООН] потребовал от KFOR немедленного прекращения деятельности приштинских структур, которые этим (преследованием сербов — прим. авт.) занимаются, и демилитаризации всех вооруженных албанских формирований".

"Мы не запрашивали заседание Совбеза ООН ранее, потому что мы знаем, что это последний шаг, который мы должны совершить, перед тем как мы перейдем к определенным действиям, которые очень тяжелые, но мы не можем более позволить погромов, гонений и этнической чистки нашего населения", — указал президент Сербии.

Перед этим Вучич в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов и уважать их права. Он также добавил, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет".

По итогам состоявшегося в октябре заседания СБ ООН глава Миссии ООН в Косове (МООНК) Каролина Зиаде подчеркнула: "Последние события в Косове свидетельствуют о сохраняющихся проблемах в сфере безопасности и нарастающей политической напряженности в регионе… Эти события усугубили и без того ухудшающуюся обстановку в сфере безопасности, характеризующуюся атмосферой взаимной подозрительности и антагонистических убеждений, затрагивающих большую часть населения". "Вместо того чтобы нагнетать напряженность с помощью резких политических заявлений, избранные лидеры должны заниматься решением проблем всех слоев общества, независимо от этнической, языковой или политической принадлежности. Нынешний политический тупик, оказывающий крайне негативное влияние на безопасность и благополучие населения, может быть преодолен только путем компромисса", — считает Зиаде.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косове заявил о том, что северные районы Косова "фактически находятся в блокаде": "Запрет на ввоз товаров из центральной Сербии подводит ситуацию к гуманитарной катастрофе — не хватает вакцин для детей, в том числе новорожденных, лекарств для онкологических и других пациентов. На исходе запасы кислорода в больнице Косовска-Митровицы". Как констатировал глава российского диппредставительства, "реальность на севере Косова стала весьма суровой" и связана практически с ежедневными актами устрашения, арестами сербов, а также нападениями на людей и их собственность. "Особенно поражают воображение случаи варварского сожжения домов возвращающихся в край беженцев, — указал Небензя. — Все вышеперечисленное выставляет Приштину в весьма неприглядном свете".

На скорое урегулирование не рассчитывают

Президент Сербии после проведенных переговоров с европейцами заявил, что "Белград готов к реализации всех подписанных соглашений по нормализации отношений с Косово, но никогда не пойдет на признание его независимости". "В соответствии со своей политикой Сербия четко заявила, что хочет выполнения всех подписанных соглашений, — указал Вучич. — Мы всегда подчеркивали только одно, что было известно с самого начала. Мы всегда повторяли, что Сербия не может признать ни членство Косова в Организации Объединенных Наций, ни независимость Косова".

Призывы косовских властей к санкциям против Белграда сербский лидер назвал попыткой "переложить ответственность и вину на другую сторону".

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подчеркнула, что республика не рассчитывает на скорую нормализацию отношений, так как власти Косова вопреки призывам Белграда намерены продолжать политику вытеснения сербского населения с севера края и избегать переговоров по урегулированию конфликта. "На данный момент очевидно, что они хотят любой ценой попытаться избежать продолжения диалога, — указала премьер-министр. — Это действительно не те условия, в которых кто-то может или должен жить не только на Европейском континенте, но и где угодно в мире. Это условия систематического террора, лишения прав, постоянных унижений и издевательств".