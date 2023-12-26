Не просто риторика: как Россия и Китай развивали отношения в 2023 году

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи, 20 декабря 2023 года © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин совершил визит в Пекин. Эта поездка стала ярким финалом череды политических контактов РФ и КНР в уходящем году, по итогам которого страны добились рекордного товарооборота.

Слова словам рознь

Мишустин провел с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. Также глава правительства РФ встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На встречах прозвучали важные слова, которые резюмировали сотрудничество Москвы и Пекина в 2023 году и задали вектор для их развития в будущем. Российский премьер сказал китайскому коллеге, что укрепление отношений между РФ и КНР отвечает долгосрочным интересам обеих стран. Ли Цян в свою очередь указал, что прагматическое сотрудничество Москвы и Пекина стало более устойчивым, а международная координация стала более тесной.

Михаил Мишустин в разговоре с Си Цзиньпином отметил, что в текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами. Китайский лидер заметил, что в отношениях РФ и КНР заложен крепкий фундамент взаимодействия и обе страны должны в полной мере использовать преимущества политического взаимодоверия, взаимодополняемости экономик, взаимосвязанности инфраструктуры и стремления народов к общению. Он заявил, что "поддержание и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор обеих стран, основанный на фундаментальных интересах двух народов". Как показал 2023 год, это не просто риторика.

Взаимодополняемость экономик

В 2019 году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили цель увеличить товарооборот России и Китая до $200 млрд к 2024 году. Эта планка уже достигнута досрочно: еще по итогам 11 месяцев 2023 года российско-китайский товарооборот превысил $218 млрд. Это на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние пять лет объем торговли увеличился в два раза. Путин предположил, что по итогам 2023 года товарооборот составит $220–230 млрд.

В 2022 году Россия занимала восьмое место в списке крупнейших иностранных торговых партнеров Китая. К декабрю 2023 года РФ обогнала Австралию, Вьетнам, Германию и Малайзию и сейчас занимает четвертое место — впереди США ($607 млрд), Япония ($290 млрд) и Республика Корея ($283 млрд).

Экспорт из России в Китай в январе — ноябре увеличился на 12%, до $118 млрд. Поставки в обратном направлении взлетели на 50%, до $100 млрд.

По данным Главного таможенного управления КНР, Россия преимущественно предоставляет Китаю углеводороды: нефть занимает 47% в российском экспорте, уголь — 11%, трубопроводный и сжиженный природный газ — 9%, продукты нефтепереработки — 6%. Также компании из РФ продают в Китай значительные объемы металлов, древесины, удобрений и сельскохозяйственных продуктов. Поставки российской агропродукции в КНР ощутимо выросли за 11 месяцев 2023 года. Так, например, объемы калийных удобрений выросли в физическом выражении на 66%, в денежном — на 21%, до $1 млрд. Экспорт рапсового масла в физическом выражении вырос в полтора раза, а в денежном — на 84%, до $1,4 млрд. Та же тенденция наблюдается в торговле соей и подсолнечником.

Импорт из КНР в Россию более диверсифицирован: около одной пятой части от всего объема поставок приходится на легковые автомобили, микроавтобусы, грузовики, тягачи, экскаваторы и погрузчики. Сейчас Россия — крупнейший импортер китайских автомобилей. Смартфоны занимают 2,2% в китайском импорте. На остальные товары приходится по 1% и менее: компьютеры, бытовая электроника, обувь, одежда, игрушки и т.д.

Сложившаяся ситуация в торговле — не только естественное следствие взаимодополняемой структуры экономик двух стран. России и Китаю в достижении рекордного товарооборота помогли и ограничения "глобального Запада". РФ перенаправляет в КНР свои ресурсы, потребление которых сокращает Европа. Китай же увеличивает свое присутствие на рынках России, откуда ушли западные компании.

В ходе визита Михаила Мишустина 19–20 декабря министр экономического развития РФ Максим Решетников сказал журналистам, что в экономическом сотрудничестве в равной степени заинтересованы и Москва, и Пекин. По его словам, для Китая торговля с Россией — это возможность закрепить конкурентоспособность за счет поставки энергоресурсов, агропродукции и других товаров по предсказуемым ценам. Он добавил, что РФ заинтересована в кооперации по автомобилестроению с максимальной локализацией производства на своей территории. Он указал, что Россия и Китай должны углубить торгово-экономические и инвестиционные связи, чтобы достичь к 2030 году цели по товарообороту в $300 млрд. По словам Решетникова, взаимодействие этих двух стран — "это всерьез и надолго".

Попадание РФ в тройку крупнейших торговых партнеров КНР — вопрос времени, в ближайшие годы Россия вполне может потеснить Японию и Южную Корею, отношения с которыми у Китая напряжены из-за влияния на их политику и экономику США. Но без усложнения структуры торговли и диверсификации поставок это будет непросто. Однако политическая воля руководства двух стран должна упростить эту задачу.

Политическое взаимодоверие

После отмены антиковидных ограничений в Китае в начале 2023 года Москва и Пекин активизировали взаимные визиты на высшем и высоком уровне. 10 марта на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Уже 20 марта он направился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. РФ стала первой страной, которую глава КНР посетил с госвизитом после переизбрания.

Уважительные партнерские отношения между лидерами двух стран — одна из важных причин стабильного и здорового развития российско-китайского взаимодействия, которое достигло беспрецедентно высокого уровня. В ходе встречи с Путиным Си Цзиньпин сказал: "Под твердым руководством господина президента развитие и процветание России достигли стремительного прогресса". "Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента", — отметил он. Во время визита в Москву Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай на международный форум "Один пояс — один путь" в октябре. Перед этой поездкой в Пекин Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором он назвал председателя КНР "признанным мировым лидером", который "смотрит в будущее".

Тон российско-китайских отношений, проникнутый уважением друг к другу, контрастирует с отношением руководства западных стран к лидеру КНР. Глава Белого дома Джо Байден дважды за год публично назвал Си Цзиньпина диктатором. Такую же ремарку в интервью телеканалу Fox News допустила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Конечно, развитию отношений двух стран в этом году способствовали плотные рабочие контакты российских и китайских политиков.

Премьер-министр Мишустин дважды за год посетил Китай. В мае он побывал в Шанхае, где выступил на Российско-Китайском бизнес-форуме с участием руководителей ведущих компаний РФ и КНР. Затем премьер совершил поездку в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином и Ли Цяном. Декабрьский визит как раз и стал его второй поездкой в Пекин в 2023 году.

В июле Пекин посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в ноябре визит в китайскую столицу совершил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Их обоих также принял Си Цзиньпин. Володин на встрече с китайским главой сказал, что благодаря отношениям лидеров двух стран Россия и Китай — это "не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья".

Стратегическая дружба

Западные страны часто вешают на Россию и КНР ярлык "союзников". Москва и Пекин неоднократно заявляли, что не заключают никаких альянсов. Пекин отрицает блоковое мышление и в идеале хотел бы развивать отношения со всеми: и с Россией, и с США, и с ЕС, и с глобальным Югом. Стратегическая дружба, которую отметил Володин, — совсем не официальное, но достаточно емкое словосочетание для описания отношений двух стран. Про Россию и Китай вполне можно сказать: "Друг в беде не бросит, лишнего не спросит". Как перед РФ, так и перед КНР стоят различные вызовы — геополитического и экономического характера. При этом страны не вмешиваются во внутренние дела друг друга, координируют свою политику на международной арене и обоюдно помогают экономически, исходя из своих интересов.

В 2024 году Россия и Китай отметят 75-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений: Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года, и на следующий день СССР, правопреемницей которого является Россия, первым в мире признал КНР и установил с ней дипломатические отношения. Старшее поколение китайцев до сих пор с теплом вспоминает помощь, которую Советский Союз оказал Китаю в борьбе с японским милитаризмом. Многие из них даже помнят советские песни, фильмы и книги.

В 2023 году в Китай приезжали российский балет, классическая музыка и художественная гимнастика. Балетные постановки Большого театра в Пекине, концерты маэстро Валерия Гергиева на Великой Китайкой стене, турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" — все эти мероприятия в КНР прошли с аншлагом под восторженные аплодисменты публики. Китайцы высоко ценят российскую культуру, и о ее отмене здесь уж точно речи не идет. 2024–2025 годы пройдут под эгидой перекрестных Годов культуры России и Китая. Можно ожидать, что культурные обмены между РФ и КНР выйдут на новый уровень, наши народы еще лучше узнают друг друга и еще сильнее укрепят стратегическую дружбу.