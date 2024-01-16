Лай, не искушай Китай: чего ждать от нового лидера Тайваня Лай Циндэ?

Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ © Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images/ Sipa USA via Reuters Connect

Интрига выборов на Тайване, как в казино, смешала карты Пекину и одновременно усилила руку Вашингтона. Теперь стороны оценивают свои силы и готовятся продолжать торги. Готов ли кто-то повысить ставки и что будет дальше в тайваньской покерной партии?

13 января действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ (также известен как Уильям Лай) одержал победу на выборах нового главы острова. Кроме того, впервые с начала прямых демократических выборов на Тайване в 1996 году сторонникам ДПП удалось прервать серию "восьмилетних циклов" противоборства с Гоминьданом и занять пост главы администрации острова в третий раз подряд. Казалось бы, это событие открывает новую страницу в карьере выступающего за сближение с США кандидата правящей партии. Однако не все так безоблачно, и этому есть ряд причин.

Во-первых, партия Лай Циндэ потеряла большинство мест в парламенте, что осложнит работу нового главы администрации и его правительства, а также сделает неизбежными ожесточенные схватки с набравшей вес оппозицией. Во-вторых, его предшественница Цай Инвэнь оставляет ему достаточно тяжелое наследие как внутренних, так и внешних проблем. В-третьих, на его политику будут оказывать серьезное влияние внешние факторы и события — материковый Китай явно не собирается сидеть сложа руки, а США явно отвлечены как международными событиями, так и внутриполитической обстановкой накануне собственных выборов. Обо всем по порядку.

Ошибки соперников

Ближайшим преследователем Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов) был кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи (с 33,49%). Отставание составило 6,5 процентного пункта, что довольно много. Однако интересно другое: если в гонке за пост главы администрации Демократическая прогрессивная партия уверенно выиграла, то в парламенте, напротив, скорее проиграла Гоминьдану. В новом составе 113-местного Законодательного юаня (однопалатный парламент острова) правящая партия получила 51 депутатский мандат, потеряв 11 кресел. А Гоминьдан, наоборот, увеличил свое представительство с 38 до 52 мест. Почему так произошло?

Победа ДПП в схватке за пост главы администрации может говорить о том, что ее политика по отношению к материковому Китаю оказалась более популярной у избирателей. Это объясняется тем, что именно лидер острова ассоциируется с формированием внешнеполитического курса Тайваня. В то же время потеря большинства в парламенте может свидетельствовать о том, что внутриполитическая программа ДПП оказалась не столь убедительной, как у оппозиции.

Стоит отметить, что показатели Гоминьдана могли быть омрачены скандалом, причиной которого стали не происки политических соперников, а неосторожные высказывания союзников. Бывший глава администрации Тайваня от партии Гоминьдан Ма Инцзю (возглавлял остров с 2008 по 2016 год) накануне выборов дал интервью Deutsche Welle, в котором заявил, что тайваньцы должны "верить в [председателя КНР] Си Цзиньпина", а также призвал снизить военный бюджет Тайваня, чтобы не провоцировать материковый Китай.

Это заявление вызвало острую дискуссию, мол, партия Гоминьдан пойдет на излишнее сближение с Пекином. Ее кандидат Хоу Юи быстро попытался дистанцироваться от Ма Инцзю, заявив, что их взгляды в отношении материкового Китая разнятся. Кроме того, он добавил, что в случае победы даже не станет обсуждать с Пекином возможность воссоединения Тайваня с материковым Китаем. Бывшего главу администрации Ма Инцзю, будто в наказание за оплошность с высказыванием, не пригласили на последний торжественный митинг Гоминьдана перед выборами. Однако было уже поздно: скандал вскрыл серьезные противоречия внутри партии и подмочил ее репутацию.

Нет большинства

Впервые с 2004 года ни у одной из партий в Законодательном юане нет большинства. Силы в составе 113-местного парламента распределились следующим образом: Гоминьдан получил 52 кресла, ДПП — 51, Тайваньская народная партия — 8, еще два мандата у независимых кандидатов.

Потеря доминирования в парламенте является серьезной проблемой для Лай Циндэ. Оппозиция сможет блокировать предлагаемые ДПП законопроекты, а также чинить препятствия выделению бюджетных средств на инициативы главы администрации острова и исполнительной власти.

По этой причине особая роль в парламенте теперь будет у миноритарной Тайваньской народной партии. Для получения большинства — по меньшей мере 57 голосов — как ДПП, так и Гоминьдану нужно будет склонить ее на свою сторону. И торг уже начался.

Фактически именно Тайваньская народная партия с восьмью мандатами решит, представитель какой из двух главных политических платформ острова — ДПП или Гоминьдана — станет спикером парламента. От нее же будет зависеть, примут или отклонят законопроекты этих партий. И представители Тайваньской народной партии, которая была основана лишь в 2019 году, хорошо понимают свою стратегическую роль и уже озвучили намерение потребовать расширения полномочий парламента.

Тяжелое наследие

После прихода к власти в 2016 году Цай Инвэнь, одержав победу над относительно дружественным к материковому Китаю Гоминьдану, отказалась от "Консенсуса 1992 года". Эта договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей тогда на Тайване партии Гоминьдан, была гарантом стабильных отношений между островом и материком. Она подразумевает признание принципа единственности Китая, то есть того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему. Для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны, а для Тайбэя — Китайская Республика, которая существовала на материке до 1949 года.

Отказавшись от этой договоренности, Цай Инвэнь сильно разозлила руководство КНР. Пекин заморозил официальные переговоры и обмены с Тайванем, стал регулярно проводить военные учения возле острова, ситуация в проливе резко ухудшилась.

Кроме того, популярность ДПП за восемь лет правления значительно снизилась. На выборах Лай Циндэ получил 40,1% голосов (5,59 млн) — это самый низкий результат для победителя выборов на Тайване по меньшей мере с 2000 года. Для сравнения, Цай Инвэнь на выборах 2020 года получила 57,1% (8,2 млн голосов), а ее предшественник Ма Инцзю — 58,4% (7,7 млн). Это делает его мандат довольно слабым.

У предыдущих глав администрации Тайваня с точки зрения популярности был некий запас прочности, который позволял им без особой головной боли через четыре года переизбираться на второй срок. У Лай Циндэ его нет. А с учетом того, что количество мест ДПП в парламенте неуклонно снижается уже третьи выборы подряд, ему предстоит без раскачки пытаться выправлять репутацию партии уже сейчас.

А что Пекин?

Перед выборами активность Народно-освободительной армии Китая возле острова практически сошла на нет. Это затишье объяснялось простым расчетом: Пекин не хотел играть на руку Лай Циндэ и ДПП — они всегда использовали военную угрозу со стороны материка в качестве одного из основных пунктов своих предвыборных кампаний. И это находило отклик у избирателей: популярность ДПП всегда росла в прямой пропорции к степени напряженности в Тайваньском проливе.

Теперь Пекин будто бы затаился. Лай Циндэ был последним из трех кандидатов на выборах, с кем власти КНР теоретически могли бы пойти на некоторую разрядку и диалог, так как он отвергает "Консенсус 1992 года". Тем не менее руководство Китая, по всей видимости, ждет сигналов.

И они в какой-то ограниченной манере уже прозвучали. В своем первом публичном выступлении Лай Циндэ поблагодарил оппозицию и пообещал внимательно изучить их предвыборные программы, чтобы инкорпорировать их в свой политический курс. Он также указал, что его администрация не станет провоцировать Пекин, а будет поддерживать статус-кво. Будущий глава Тайваня подчеркнул, что готов вести диалог с материковым Китаем, однако он должен проходить при наличии паритета. Кроме того, Пекин, по его словам, должен признать "новую ситуацию" в Тайваньском проливе.

Стоит отметить, что в целом первое выступление избранного лидера Тайваня было, мягко говоря, довольно сдержанным, если не сказать осторожным. По сравнению со сказанным не менее важным было то, что не прозвучало. Лай Циндэ не сделал никаких острых выпадов в адрес Пекина, и там это явно отметили.

В то же время тайваньские аналитики ожидают, что усиление военного и экономического давления властей КНР на остров — это вопрос не "если", а "когда". В Тайбэе считают такое развитие событий практически неминуемым. И следующим важным этапом эскалации, если до этого не последуют какие-то острые или провокационные заявления, будет предстоящая в мае этого года инаугурация Лай Циндэ.

В то же время ожидается, что даже при заморозке официальных контактов с ДПП Пекин, размывая позиции Лай Циндэ, продолжит негласные консультации с оппозиционными политическими силами на Тайване, прежде всего с Гоминьданом. Эти контакты поддерживаются на регулярной основе, и последний визит делегации этой партии на материк состоялся в декабре.

В то же время будущий руководитель Тайваня явно понимает слабость своего мандата и позиций партии в парламенте, а также видит, что главный политический союзник острова — США — отвлечен другими международными событиями: кризисом на Украине, ситуацией на Ближнем Востоке и в Красном море, а также другими проблемами. Кроме того, Вашингтон в ближайшие месяцы будет смещать фокус внимания на внутриполитическую ситуацию — США готовятся к собственным выборам, которые пройдут в ноябре.

И что тогда?

В этих условиях ожидается, что Лай Циндэ, по меньшей мере в первой части своего срока, будет проявлять если не осторожность, то по крайней мере осмотрительность. По всей вероятности, он будет в серьезной степени занят выстраиванием диалога с оппозицией и внутриполитическими проблемами.

Таким образом, еще более осложнять себе работу громкими заявлениями или выпадами в сторону Пекина он по собственной инициативе не станет. По крайней мере во время предвыборной кампании Лай Циндэ проявлял серьезную степень прагматичности: он перестал говорить о независимости Тайваня от материка, серьезно снизив градус своей риторики. Оппозиция и Пекин открыто называли ДПП провокаторами и пугали тайваньских избирателей тем, что эти "выборы станут выбором между миром и войной". Лай Циндэ же отрицал такую постановку вопроса, указывая, что его администрация будет лишь твердо отстаивать статус-кво, но сама на провокации материкового Китая не пойдет. Считается, что это позволило ему перетянуть в свою пользу значительную долю электората.

Вероятно, новый глава администрации острова не будет торопиться рубить с плеча. Кроме того, неоднозначность его собственных позиций и тайваньская политическая культура подталкивают его показать некий позитивный результат уже на первом этапе пребывания в должности, а для этого нужно договариваться. И 11 лет опыта работы в парламенте ему помогут.

Если представить ситуацию в Тайваньском проливе как партию в покер, то победа Лай Циндэ в выборах стала лишь очередной открытой дилером картой. Она скорректировала возможные комбинации: для США в лучшую, а для Пекина в худшую сторону. Теперь будущий лидер Тайваня просто пытается просчитать возможные комбинации у себя на руках и "прочитать" своих соперников.

Лай Циндэ может сказать "чек" и передать ход оппонентам, блефовать, повысить ставки и даже пойти ва-банк. Или же вместо него это сделает кто-то другой. Однако пасовать, по всей видимости, в этой партии никто не собирается. Торги продолжаются.