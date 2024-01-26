Бербера раздора: как Эфиопия и Сомали поссорились из-за порта, который строил СССР

Порт Бербера © AP Photo/ Malak Harb

С началом года, ровно 1 января, Эфиопия и непризнанное государство Сомалиленд огорошили Сомали, подписав меморандум о доступе к порту Бербера на Красном море в обмен на признание суверенитета и долю в компании "Эфиопские авиалинии". Речь даже заходила о возможности создания базы ВМС Эфиопии на территории Сомалиленда.

Сомали сразу резко выступило против этого меморандума, посчитав его посягательством на собственную территориальную целостность, и потребовало аннулировать соглашение. Власти тут же отозвали посла из Аддис-Абебы, сомалийцы вышли на демонстрации с осуждением Эфиопии, а террористы из сомалийской группировки "Аш-Шабаб" пригрозили местью.

Битва за море

Думаю, предысторию обострения нужно искать в заявлении премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда от октября 2023 года, когда он предложил соседним Джибути, Эритрее и Сомали поделиться доступом к своим портам в обмен на долю в эфиопском флагманском проекте плотины "Возрождение" на Голубом Ниле. Предложил по-хорошему, но в несколько ультимативной форме, обрисовав перспективы возможного конфликта из-за доступа к морю. Все три лидера отказались вступать в переговоры по этому вопросу.

Тут надо понимать, что Эфиопия сейчас выбилась в лидеры по экономическому росту в регионе и стремится наращивать экспорт минералов, цветов и кофе в Китай и на Ближний Восток. Однако текущие условия использования портов Джибути и отдаленного Сомали вызывают сильное удорожание логистики и делают экспорт нерентабельным. Эфиопия лишилась доступа к морю после отделения Эритреи в 1991 году. С тех пор две страны пришли к согласию, однако это хрупкий мир, и в текущем конфликте Эритрея поддержала Сомали.

Примечательно, что на столь смелый шаг Эфиопия пошла именно 1 января. С этого дня она официально считается членом БРИКС и может рассчитывать на политическую поддержку остальных участников. Однако Египет, также входящий в БРИКС, занял сторону Сомали. Кроме того, республику поддержала Турция. У Египта с Эфиопией свои счеты: они находятся в состоянии конфликта с самого начала строительства плотины "Возрождение" на Ниле, поскольку Каир считает несправедливым, что у истоков Нила будет создана ГЭС, которая может повлиять на распределение водных ресурсов. Эфиопская сторона отрицает негативные последствия и предлагает решить вопрос полюбовно — перераспределяя полученное электричество на соседние страны.

Меморандум Эфиопии и Сомалиленда осудили и в Афросоюзе, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Однако ни международная реакция, ни довольно жесткая риторика Сомали за месяц не изменили положения дел: Эфиопия продолжает настаивать на своем праве заключать меморандумы с соседями и отрицает претензии со стороны Могадишо. Обе страны приводят вооруженные силы в боеготовность и бряцают оружием. Сомали обратилось за военной поддержкой к Египту, Эфиопия и без того располагает мощной армией, в том числе закупает военную технику и оружие в России.

Быть ли войне?

Эксперты полагают, что текущая напряженность не приведет к войне, поскольку обе страны к ней явно не готовы и они постараются избежать дальнейшей эскалации. Как заявил мне директор Института Африканского Рога Хассан Канненье, у Сомали нет возможностей противостоять в военном плане Эфиопии, да и Аддис-Абебе с ее внутренними конфликтами с Тыграем и Амхарой и напряженностью с Эритреей сейчас не до военных действий. "В том числе обе страны сотрудничают в борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб", косвенно завися друг от друга в этом плане", — сказал он.

Однако этот дипломатический конфликт подорвет перспективы примирения, начатого между Сомали и Сомалилендом, подчеркнул Канненье. По его словам, внимание, которое придается сегодняшней ситуации, играет в пользу Сомалиленда, чью независимость с 1991 года до сих пор не признала ни одна страна. "Теперь все заговорили про перспективы признания независимости Сомалиленда со стороны Эфиопии, хотя речь об этом не идет, в меморандуме не прописано признание, а [только на словах] говорится о такой возможности. Но это хороший пиар для Сомалиленда", — пояснил эксперт.

При этом он считает, что вопрос выхода к морю для Эфиопии "стратегически важен, как для России — возвращение Крыма". "В данный момент экспортные поставки осуществляются через порт Джибути, 90% поставок идет через него. Однако это очень невыгодно, поскольку в несколько раз удорожает логистику. Именно поэтому Аддис-Абеба начала процесс организации доступа к другим портам соседних стран", — добавил аналитик. По его мнению, стороны придут к мирному соглашению, поскольку эскалация невыгодна ни для одной из них.

По словам председателя правления Стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки (САРОСА) Любови Демидовой, "войны не хочет никто", но сейчас явно идет активное прощупывание красных линий со стороны Эфиопии. "Взять ту же ситуацию с попыткой эфиопского рейса без разрешения федеральных властей приземлиться на территории Сомали", — напомнила эксперт.

Давний спор

Конфликт Сомали и Эфиопии в целом имеет давнюю историю и, как и многие другие конфликты в Африке, связан с процессами деколонизации и попытками пересмотреть границы государств.

1 июля 1960 года на карте Африки появилось новое независимое государство — Сомали, образовавшееся из итальянской колонии и британского протектората Сомалиленд. Одним из первых шагов нового сомалийского руководства стала отмена соглашения от 1954 года, по которому устанавливались границы бывших колоний. 30 августа 1960 года правительство Сомали опубликовало манифест, в котором призвало к созданию "Великого Сомали", включившего провинции в составе Эфиопии, Кении и Джибути, населенные сомалийцами.

Дипломатические отношения СССР с Сомали были установлены 11 сентября 1960 года, а разорвали их в 1977-м как раз из-за вспыхнувшего противостояния между Сомали и Эфиопией (Москва тогда поддержала Аддис-Абебу).

"СССР за 17 лет помог Сомали отстроить экономическую, политическую и военную инфраструктуру. И ставший камнем преткновения порт Бербера был, по сути, отстроен за счет СССР, до этого это был один пирс с пятитонным краном", — пояснила Демидова.

О строительстве нового порта в Бербере СССР и Сомали договорились в 1962 году. В эксплуатацию он был введен в апреле 1969 года — был механизирован, имел два портальных и три автокрана. СССР направлял туда сухогрузы с продовольствием и военной техникой, многое осталось на балансе африканской страны. В 1972 году было достигнуто соглашение с правительством Сомали о периодическом базировании самолетов Ту-95РЦ и Ил-38 на аэродроме Бербера, подписан протокол о сотрудничестве в области рыболовства.

"К 1977 году в Бербере советские строители с привлечением сомалийских специалистов сделали много. Первоклассный аэродром, имел взлетно-посадочную полосу длиной 4 км. На такую полосу можно базировать любые тяжелые сверхдальние самолеты, как военные, так и гражданские", — рассказала мне эксперт.

Все это в одночасье было забыто, когда СССР выступил на стороне Эфиопии, — советские специалисты были изгнаны из Сомали, а президент Сиад Барре положился на поддержку Египта, Саудовской Аравии, Ирана, Пакистана и Судана. Тем не менее сомалийская армия, столкнувшись с эфиопскими войсками, вооруженными советской техникой, которых поддерживали кубинские части и советские советники, потерпела поражение и в марте 1978 года объявила об уходе из Огадена.

Однако с тех пор Сомали утратил поддержку СССР, и на его место пришли США. В августе 1980 года Вашингтон и Могадишо подписали соглашение, предоставляющее право американским боевым кораблям пользоваться сомалийскими портами, а американским ВВС — авиабазами в Бербере, Кисимайо и столице. Взамен американцы осуществляли поставки вооружений для сомалийского режима. В стране шла вооруженная борьба различных группировок. Страна погрузилась в хаос, в котором фактически пребывает до сих пор.

А что Россия?

Москва пока никак не комментирует нынешнее обострение конфликта и не торопится занимать чью-то сторону, параллельно развивая отношения и с Аддис-Абебой, и с Могадишо. В Эфиопию одна за другой ездят российские делегации по линии бизнеса и образования, а Сомали недавно получило от Москвы гуманитарную партию продовольствия, обещанную президентом РФ на саммите.

Главный аналитик исследовательского центра "Сахан" Рашид Абди считает, что это делает Россию перспективным посредником в конфликте между двумя странами. "Весьма сдержанная реакция традиционных партнеров — США и ЕС — подталкивает Сомали искать новые партнерства, а именно с Россией, Китаем и странами Персидского залива", — отметил эксперт. По его словам, визитом в Эритрею, которая является союзником РФ и Китая и оппонентом Эфиопии, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд хочет послать сигнал Аддис-Абебе, а также Западу о том, что он в ближайшее время может развернуть внешнюю политику в другую сторону.

"Реакция от Запада была не такой жесткой, как он рассчитывал. Ему кажется, что Запад поддерживает Эфиопию в ее посягательствах на суверенитет Сомали. Поэтому теперь Могадишо будет разворачиваться в сторону России, Китая, а также Турции и Египта, поддержавших его в данном конфликте. При этом Запад по-прежнему имеет большое влияние в Сомали, он финансирует борьбу с терроризмом, так что отход не будет быстрым. Но я считаю, что это сигнал, что политический класс Сомали чувствует предательство со стороны Запада", — заявил аналитик.

Абди полагает, что Россия в целом могла бы воспользоваться своими хорошими связями с Эфиопией и Сомали, чтобы попытаться их примирить. "Россия ближе к Эфиопии, чем любая другая страна в мире. Так что Россия могла бы помочь выработать решение в этом конфликте", — пояснил эксперт. По его мнению, африканские страны вряд ли смогут решить свои проблемы без поддержки внешних игроков, и здесь у России есть шанс выступить в качестве посредника.

Пока, однако, перспективы урегулирования конфликта в ближайшее время представляются туманными.