Что Мишустин говорил в 2021 году о вещах, актуальных и в будущем

Премьер затрагивал, в частности, темы удаленки, вакцинации, ипотеки, экологии, а также отношений России с Западом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство России вместе со страной пережило второй пандемийный год. Ситуация с вакцинацией, дистантом, свободой передвижения, организацией социальных выплат, развитием образования и самых разных отраслей экономики продолжает волновать и власти, и граждан. ТАСС собрал заявления премьер-министра Михаила Мишустина за 2021 год по десяти знаковым темам, которые останутся актуальными и в будущем. Судьба удаленки "Очевидно, что [дистанционный] формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода", — сказал Мишустин в январе в видеообращении к Гайдаровскому форуму.

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Изначально массовый переход на удаленку помог стране адаптироваться к непростым условиям пандемии. Вывести сотрудников в домашние офисы постарались даже Кремль и правительство. Однако, по мнению Мишустина, если в период распространения коронавируса дистанционная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем она будет определяться уже самой экономикой, причем не только в цифровых отраслях, но и в традиционных сегментах реального производства. Но полного перехода на удаленный формат не стоит ждать, например, школьникам и студентам. "Сейчас [эпидемиологическая] обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет. У нас таких планов нет", — сказал Мишустин в мае на марафоне "Новое знание". Необходимость вакцинации "Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на авось", — сказал Мишустин в апреле на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

По мнению премьера, под этими словами точно подписались бы многие из тех, кто тяжело переболел ковидом. В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а спустя полгода начала массовую прививочную кампанию, добровольную и бесплатную для граждан. Однако уровень коллективного иммунитета к ковиду к концу года достиг лишь около 58%. "Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", — подчеркивал Мишустин. Предстоящие новогодние праздники не должны быть исключением. Как указывал премьер, региональные системы здравоохранения должны работать в эти дни без сбоев как в целом, так и в плане проведения вакцинации, чтобы и "в праздничное время у людей была возможность сделать прививку". Отдых за границей не запретят "Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет отдохнуть где-то", — заявил Мишустин в мае в Госдуме, комментируя идею ограничить выезд россиян на отдых за границу, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль. По словам премьер-министра, завоевывать потребителя нужно "не ограничениями, а качеством" — строить комфортные гостиницы, развивать транспорт и инфраструктуру в целом. В начале пандемии российские власти из эпидемиологических соображений ввели ограничения на пересечение границ, но часть этих мер уже была отменена по мере улучшения ситуации. Новые же ограничения на зарубежные поездки, в том числе туристические, не устанавливались. Всего к концу 2021 года Россия возобновила авиасообщение примерно с 80 странами. Доступность ипотеки "Сейчас крайне важно <…> сохранить доступность ипотеки для людей", — сказал Мишустин на одном из декабрьских совещаний. По его словам, "необходимо внимательно следить за изменением условий в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам".

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В 2020 году на фоне вызванного пандемией кризиса Центральный банк существенно снизил ключевую ставку, она опустилась до рекордно низких 4,25%, что привело и к уменьшению ставок по ипотеке. Кроме того, было запущено множество льготных программ: квартиру в новостройке, например, можно было купить под 6,5% годовых. В 2021 году регулятор взял курс на повышение, и, как ожидают эксперты, ставки по ипотеке могут вернуться к двузначным числам. Между тем государство пока сохраняет меры поддержки в этой сфере. Так, программа льготной ипотеки по ставке 7% годовых продлена в настоящее время до 1 июля 2022 года. Социальная помощь в электронном формате "В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат", — заявил Мишустин в марте на совещании с вице-премьерами, представляя концепцию цифровой трансформации этой сферы. Для решения этой и других задач в России формируется "социальное казначейство". Оно упростит для людей получение социальной помощи, позволит оформлять выплаты, компенсации без хождения по инстанциям, сбора документов и справок, пояснял премьер. Часть пособий в РФ начисляется автоматически уже сегодня, а в дальнейшем система должна охватить все меры поддержки. Цифровизация госуслуг, как отмечал Мишустин, не только сэкономит россиянам время и силы, но и — с учетом пандемии — повлечет меньше рисков для здоровья. Что же касается социальной поддержки в целом, то она остается одним из приоритетов бюджета страны. "В его основе — одна простая идея: рост благополучия людей", — подчеркивал Мишустин. Работа без высшего образования "У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться", — поделился мнением Мишустин во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета в апреле. Он подчеркивал, что выпускники хороших колледжей и техникумов "абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут". Позже премьер рассказывал о планах по развитию среднего специального образования, чтобы оно было "востребованным и престижным для ребят". В частности, предполагается изменить сроки подготовки специалистов, отремонтировать колледжи и переориентировать обучение в них на рынок труда. Что касается школьного образования, то самыми важными для фундаментальных знаний предметами Мишустин называл математику, физику, химию и русский язык. В целом, по мнению главы правительства, образование — это основа. "Все инвестиции человека в образование окупятся многократно", — подчеркивал премьер. Транспорт будущего "Хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах", — упомянул Мишустин один из пунктов стратегических инициатив на июльском заседании Совета по нацпроектам.

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Подготовка к массовому появлению на улицах электрических авто в России идет уже сейчас: для них, например, открываются специальные зарядные станции. Предполагается, что к 2030 году доля электромобилей должна составлять 10% от общего выпуска машин в России. Глава кабмина подчеркивал, что в дорожной сфере важно внедрять высокие технологии, интеллектуальные и беспилотные системы, в том числе в интересах повышения безопасности водителей и пассажиров. При этом инновации планируется применять и на других видах транспорта. Например, по словам премьера, на рынок будут выводить сервисы беспилотного вождения судов — новые технологии позволят увеличить скорость грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы и в целом "существенно улучшат транспортную логистику страны". Отношение бизнеса к окружающей среде "Необходимо изменить отношение предпринимателей к природе. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой", — отмечал Мишустин во время майского выступления в Госдуме.

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Как пояснял премьер, такие выводы были сделаны после произошедшего в 2020 году разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Сейчас власти намерены провести "генеральную уборку" страны и ликвидировать заброшенные объекты, которые представляют угрозу для окружающей среды. Предотвратить же такие ситуации в будущем поможет внедрение в России стандартов ESG, которые предполагают экологическую и социальную ответственность бизнеса. О том, какую модель поведения правительство и граждане России ждут от крупных компаний, Мишустин говорил в сентябре промышленникам, собравшимся в Доме правительства для обсуждения новых налогов для добывающих отраслей. "Конечно, это ваше право — решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", — подчеркивал премьер. Новая нефть "Данные сегодня — это нефть, золото, платина ХХI века, которые со временем только дорожают", — констатировал Мишустин, знакомясь с разработками цифрового интегратора "Трансмашхолдинга" во время поездки в Тверь в июле. Мишустин в уходящем году вновь подчеркивал, что России важно наращивать собственные цифровые компетенции. По его мнению, в стране необходимо "повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы". Как считает премьер, технологические прорывы, инновации сегодня являются основным фактором развития экономики. Поэтому решения в области искусственного интеллекта, больших данных сейчас внедряются во многих отраслях — от промышленности и внешней торговли до образования. Развитие отношений с Западом "Мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор — ставить препоны мы не собираемся", — заявил Мишустин в октябре в приветствии участникам Американо-российского делового совета.

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