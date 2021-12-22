Что Мишустин говорил в 2021 году о вещах, актуальных и в будущем

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство России вместе со страной пережило второй пандемийный год. Ситуация с вакцинацией, дистантом, свободой передвижения, организацией социальных выплат, развитием образования и самых разных отраслей экономики продолжает волновать и власти, и граждан.
ТАСС собрал заявления премьер-министра Михаила Мишустина за 2021 год по десяти знаковым темам, которые останутся актуальными и в будущем.
Судьба удаленки
"Очевидно, что [дистанционный] формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода", — сказал Мишустин в январе в видеообращении к Гайдаровскому форуму.
Изначально массовый переход на удаленку помог стране адаптироваться к непростым условиям пандемии. Вывести сотрудников в домашние офисы постарались даже Кремль и правительство. Однако, по мнению Мишустина, если в период распространения коронавируса дистанционная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем она будет определяться уже самой экономикой, причем не только в цифровых отраслях, но и в традиционных сегментах реального производства.
Но полного перехода на удаленный формат не стоит ждать, например, школьникам и студентам.
"Сейчас [эпидемиологическая] обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет. У нас таких планов нет", — сказал Мишустин в мае на марафоне "Новое знание".
Необходимость вакцинации
"Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на авось", — сказал Мишустин в апреле на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.
По мнению премьера, под этими словами точно подписались бы многие из тех, кто тяжело переболел ковидом.
В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а спустя полгода начала массовую прививочную кампанию, добровольную и бесплатную для граждан. Однако уровень коллективного иммунитета к ковиду к концу года достиг лишь около 58%. "Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", — подчеркивал Мишустин.
Предстоящие новогодние праздники не должны быть исключением. Как указывал премьер, региональные системы здравоохранения должны работать в эти дни без сбоев как в целом, так и в плане проведения вакцинации, чтобы и "в праздничное время у людей была возможность сделать прививку".
Отдых за границей не запретят
"Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет отдохнуть где-то", — заявил Мишустин в мае в Госдуме, комментируя идею ограничить выезд россиян на отдых за границу, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль. По словам премьер-министра, завоевывать потребителя нужно "не ограничениями, а качеством" — строить комфортные гостиницы, развивать транспорт и инфраструктуру в целом.
В начале пандемии российские власти из эпидемиологических соображений ввели ограничения на пересечение границ, но часть этих мер уже была отменена по мере улучшения ситуации. Новые же ограничения на зарубежные поездки, в том числе туристические, не устанавливались.
Всего к концу 2021 года Россия возобновила авиасообщение примерно с 80 странами.
Доступность ипотеки
"Сейчас крайне важно <…> сохранить доступность ипотеки для людей", — сказал Мишустин на одном из декабрьских совещаний. По его словам, "необходимо внимательно следить за изменением условий в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам".
В 2020 году на фоне вызванного пандемией кризиса Центральный банк существенно снизил ключевую ставку, она опустилась до рекордно низких 4,25%, что привело и к уменьшению ставок по ипотеке. Кроме того, было запущено множество льготных программ: квартиру в новостройке, например, можно было купить под 6,5% годовых.
В 2021 году регулятор взял курс на повышение, и, как ожидают эксперты, ставки по ипотеке могут вернуться к двузначным числам. Между тем государство пока сохраняет меры поддержки в этой сфере. Так, программа льготной ипотеки по ставке 7% годовых продлена в настоящее время до 1 июля 2022 года.
Социальная помощь в электронном формате
"В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат", — заявил Мишустин в марте на совещании с вице-премьерами, представляя концепцию цифровой трансформации этой сферы.
Для решения этой и других задач в России формируется "социальное казначейство". Оно упростит для людей получение социальной помощи, позволит оформлять выплаты, компенсации без хождения по инстанциям, сбора документов и справок, пояснял премьер. Часть пособий в РФ начисляется автоматически уже сегодня, а в дальнейшем система должна охватить все меры поддержки.
Цифровизация госуслуг, как отмечал Мишустин, не только сэкономит россиянам время и силы, но и — с учетом пандемии — повлечет меньше рисков для здоровья.
Что же касается социальной поддержки в целом, то она остается одним из приоритетов бюджета страны. "В его основе — одна простая идея: рост благополучия людей", — подчеркивал Мишустин.
Работа без высшего образования
"У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться", — поделился мнением Мишустин во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета в апреле.
Он подчеркивал, что выпускники хороших колледжей и техникумов "абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут". Позже премьер рассказывал о планах по развитию среднего специального образования, чтобы оно было "востребованным и престижным для ребят". В частности, предполагается изменить сроки подготовки специалистов, отремонтировать колледжи и переориентировать обучение в них на рынок труда.
Что касается школьного образования, то самыми важными для фундаментальных знаний предметами Мишустин называл математику, физику, химию и русский язык. В целом, по мнению главы правительства, образование — это основа. "Все инвестиции человека в образование окупятся многократно", — подчеркивал премьер.
Транспорт будущего
"Хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах", — упомянул Мишустин один из пунктов стратегических инициатив на июльском заседании Совета по нацпроектам.
Подготовка к массовому появлению на улицах электрических авто в России идет уже сейчас: для них, например, открываются специальные зарядные станции. Предполагается, что к 2030 году доля электромобилей должна составлять 10% от общего выпуска машин в России.
Глава кабмина подчеркивал, что в дорожной сфере важно внедрять высокие технологии, интеллектуальные и беспилотные системы, в том числе в интересах повышения безопасности водителей и пассажиров.
При этом инновации планируется применять и на других видах транспорта. Например, по словам премьера, на рынок будут выводить сервисы беспилотного вождения судов — новые технологии позволят увеличить скорость грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы и в целом "существенно улучшат транспортную логистику страны".
Отношение бизнеса к окружающей среде
"Необходимо изменить отношение предпринимателей к природе. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой", — отмечал Мишустин во время майского выступления в Госдуме.
Как пояснял премьер, такие выводы были сделаны после произошедшего в 2020 году разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Сейчас власти намерены провести "генеральную уборку" страны и ликвидировать заброшенные объекты, которые представляют угрозу для окружающей среды. Предотвратить же такие ситуации в будущем поможет внедрение в России стандартов ESG, которые предполагают экологическую и социальную ответственность бизнеса.
О том, какую модель поведения правительство и граждане России ждут от крупных компаний, Мишустин говорил в сентябре промышленникам, собравшимся в Доме правительства для обсуждения новых налогов для добывающих отраслей. "Конечно, это ваше право — решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", — подчеркивал премьер.
Новая нефть
"Данные сегодня — это нефть, золото, платина ХХI века, которые со временем только дорожают", — констатировал Мишустин, знакомясь с разработками цифрового интегратора "Трансмашхолдинга" во время поездки в Тверь в июле.
Мишустин в уходящем году вновь подчеркивал, что России важно наращивать собственные цифровые компетенции. По его мнению, в стране необходимо "повышать уровень цифровой грамотности, развивать качественные сервисы и продукты, популяризировать технологические подходы".
Как считает премьер, технологические прорывы, инновации сегодня являются основным фактором развития экономики. Поэтому решения в области искусственного интеллекта, больших данных сейчас внедряются во многих отраслях — от промышленности и внешней торговли до образования.
Развитие отношений с Западом
"Мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор — ставить препоны мы не собираемся", — заявил Мишустин в октябре в приветствии участникам Американо-российского делового совета.
Так он высказался о санкциях, которые были введены в отношении России некоторыми странами Запада, в том числе США и государствами Евросоюза. Российский премьер указывал, что подобные ограничения являются контрпродуктивными и сковывают деловую инициативу, хотя в перспективе у Москвы с Вашингтоном есть много сфер для сотрудничества.
В свою очередь власти РФ, отмечал глава кабмина, "поддерживают активное присутствие ведущих компаний из США на российском рынке".
В марте уходящего года Мишустин посетил Грецию — страну Евросоюза и НАТО — с визитом по подчеркнуто дружественному поводу — празднование 200-летия Греческой революции. В Афинах премьер-министр РФ побывал на военном параде, пообщался с принцем Чарльзом и другими гостями, получил Золотую медаль почета греческой столицы. Говоря во время этого визита о развитии отношений РФ и ЕС, Мишустин отметил, что для этого "есть все возможности".