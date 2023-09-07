Передача Киеву российских активов, снаряды с ураном и выборы в РФ. Темы брифинга Пескова

Передача Вашингтоном Киеву конфискованных российских активов и снарядов с обедненным ураном, а также выборы в России и проблемы с экономикой Германии стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.
- "Сегодня спокойный с точки зрения крупных мероприятий рабочий день".
- На докладе у президента будет глава Мордовии Артем Здунов.
- "Мы, наверное, в субботу вам расскажем [о планах Путина на Восточный экономический форум]". "Нюансы досогласовываются".
О передаче США российских конфискованных средств Украине
- "Восприняли [сообщение о передаче Киеву до $5 млн российских активов Вашингтоном] абсолютно негативно: потому что все случаи, связанные с блокировкой, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к <...> собственности Российской Федерации за границей мы считаем незаконными актами". "Какие-то утверждения, что им удалось найти законные основания <...> являются юридическим нонсенсом".
- Действия в том числе США "приведут так или иначе к судебным разбирательствам", ни один случай не будет оставлен без внимания. "В некоторых случаях судебные разбирательства <...> уже ведутся, некоторые наши предприниматели уже достигли успеха". "Эта линия <...> будет продолжаться".
- "Есть вопиющий факт, что мы как российское государство и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах" отстаивать свои интересы в зарубежных судах. "Как только такая возможность будет представляется, мы, разумеется, будем отстаивать наши права".
О саммите G20
- "Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров]", обращения Путина к членам G20 не планируется.
О передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
- "Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии", это "получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями".
- Последствия - в "галопирующем росте" онкозаболеваний, в том числе у последующих поколений. "Такая же ситуация будет неминуемо ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться". Ответственность за это будет лежать на США, "все должны отдавать себе в этом отчет".
О выборах в РФ
- "Все, наверное, последние годы демонстрируют высокую явку. Развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, лучше организованны". "Высокая активность и самих избирателей".
- Все выборы "чрезвычайно важны", поскольку избираются те, кто будет заниматься "ежедневной жизнью всех и каждого".
- "Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства". "График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы".
Об армяно-азербайджанском обострении
- "В этой ситуации безусловно проведение подобных [армяно-американских] учений не способствует стабилизации обстановки".
- "Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности", "скрупулезную, последовательную <...> работу как с Ереваном, так и с Баку".
О проблемах германской экономики
- "Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, свои достижения, свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти".
Об отношениях РФ и КНДР
- "У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями. Это наш сосед". "Мы будем и дальше развивать с ними наши отношения без оглядки" на мнение других стран.
О публикациях о якобы переходе на сторону Киева пилота российского вертолета
- "Это все-таки больше прерогатива министерства обороны".
О якобы аресте экс-командира московской ПВО
- "Я, к сожалению, не располагаю подобной информацией".