Передача Киеву российских активов, снаряды с ураном и выборы в РФ. Темы брифинга Пескова

Передача Вашингтоном Киеву конфискованных российских активов и снарядов с обедненным ураном, а также выборы в России и проблемы с экономикой Германии стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.

"Сегодня спокойный с точки зрения крупных мероприятий рабочий день".

На докладе у президента будет глава Мордовии Артем Здунов.

"Мы, наверное, в субботу вам расскажем [о планах Путина на Восточный экономический форум]". "Нюансы досогласовываются".

О передаче США российских конфискованных средств Украине

"Восприняли [сообщение о передаче Киеву до $5 млн российских активов Вашингтоном] абсолютно негативно: потому что все случаи, связанные с блокировкой, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к <...> собственности Российской Федерации за границей мы считаем незаконными актами". "Какие-то утверждения, что им удалось найти законные основания <...> являются юридическим нонсенсом".

Действия в том числе США "приведут так или иначе к судебным разбирательствам", ни один случай не будет оставлен без внимания. "В некоторых случаях судебные разбирательства <...> уже ведутся, некоторые наши предприниматели уже достигли успеха". "Эта линия <...> будет продолжаться".

"Есть вопиющий факт, что мы как российское государство и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах" отстаивать свои интересы в зарубежных судах. "Как только такая возможность будет представляется, мы, разумеется, будем отстаивать наши права".

О саммите G20

"Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров]", обращения Путина к членам G20 не планируется.

О передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

"Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии", это "получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями".

Последствия - в "галопирующем росте" онкозаболеваний, в том числе у последующих поколений. "Такая же ситуация будет неминуемо ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться". Ответственность за это будет лежать на США, "все должны отдавать себе в этом отчет".

О выборах в РФ

"Все, наверное, последние годы демонстрируют высокую явку. Развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, лучше организованны". "Высокая активность и самих избирателей".

Все выборы "чрезвычайно важны", поскольку избираются те, кто будет заниматься "ежедневной жизнью всех и каждого".

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства". "График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы".

Об армяно-азербайджанском обострении

"В этой ситуации безусловно проведение подобных [армяно-американских] учений не способствует стабилизации обстановки".

"Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности", "скрупулезную, последовательную <...> работу как с Ереваном, так и с Баку".

О проблемах германской экономики

"Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, свои достижения, свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти".

Об отношениях РФ и КНДР

"У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями. Это наш сосед". "Мы будем и дальше развивать с ними наши отношения без оглядки" на мнение других стран.

О публикациях о якобы переходе на сторону Киева пилота российского вертолета

"Это все-таки больше прерогатива министерства обороны".

О якобы аресте экс-командира московской ПВО