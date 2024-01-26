Переговоры по Украине, транзит газа и Совбез ООН по Ил-76. Темы брифинга Пескова

Отказ Запада осудить атаку Киева на Ил-76 с украинскими пленными, будущее поставок российского газа в Европу и публикации о переговорах по Украине стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге, где проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации.
- Также российский лидер примет участие в закладке пятого серийного атомного ледокола "Ленинград". На церемонии, как ожидается, выступят также руководитель Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.
- Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет - "подробно ознакомится с комплексом зданий, всех объектов" и побеседует с преподавателями. "Отдельно в этом университете состоится очень важное общение президента - общение со студентами - участниками специальной военной операции".
- "Завтра президент продолжает работать в Санкт-Петербурге".
- О датах контактов Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана Кремль своевременно сообщит.
О посещении Калининграда
- Калининградская область - "уникальный с точки зрения своего географического положения субъект" Федерации, "важнейший эксклав".
- Развитие этого региона является "стратегической задачей". Так было в годы хороших отношений России с Европой, а теперь эта задача "стала еще важнее".
- Калининградская область "нуждается в реализации постоянных программ поддержки", и они продолжаются. Регион "весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги", "уверенно развивается, наращивая свой потенциал стойкости" на случай дальнейших недружественных шагов соседей.
- Путин ехал в аэропорт в одной машине с калининградским губернатором Антоном Алихановым, он делает так каждый раз, когда посещает регионы. "Это время используется эффективно".
О заседании Совбеза ООН по Ил-76
- В Кремле не удовлетворены итогами заседания: "Нет решительного осуждения [теракта] до сих пор от стран Запада". "Ни слова осуждения мы не слышали".
- Атака на Ил-76 - это продолжение действий, которые украинские власти начали еще в 2014 году: "Киев не первый раз уничтожает своих людей".
- Решения о публикации данных об обстоятельствах катастрофы будут приниматься "по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию".
О переговорах по Украине
- Публикация агентства Bloomberg, будто Россия посылает Западу сигналы о готовности начать переговоры по Украине без достижения целей специальной военной операции, - это "неверное сообщение": "Оно абсолютно не соответствует действительности".
О будущем транзита газа в Европу
- Возможный отказ Украины продлевать истекающий в конце 2024 года контракт на транзит российского газа в Европу будет иметь серьезные последствия: "Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек".
О приговоре Треповой
- В Кремле не комментируют приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский: "Не комментируем решение суда. Не будем это делать сейчас".
О планах Германии по "сдерживанию" России
- В Кремле изучат германский план обороны, предполагающий "сдерживание" России: "Нам нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом".
- При этом "не секрет", что Берлин встал на путь "решительной конфронтации" с Москвой: "Здесь какой-то новизны нет".
О визите Мадуро
- Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ "действительно прорабатывается, в нем есть потребность". "Точных дат этого визита пока нет".
О Буркина-Фасо
- В Кремле не будут комментировать информацию Reuters, будто в Буркина-Фасо прибыла группа российских военных.
- В России намерены развивать отношения со страной, "причем во всех возможных областях". То же касается всех африканских стран - в развитие договоренностей на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка.