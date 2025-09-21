СВО пройдет - мощная армия останется. Неделя Путина

Президент России Владимир Путин на этой неделе высказался о следующей "смене" в руководстве страны, о победе в СВО и дальнейшей жизни, о "раздаче денег" и замедлении инфляции.

Сквозной стала оборонная тема. Во вторник Путин приехал в Нижегородскую область на учения "Запад-2025", в пятницу - в Пермь на День оружейника.

ТАСС собрал главное из событий минувшей недели.

Будущее за смелыми

Президентский график был насыщен многочасовыми открытыми мероприятиями. В публичном режиме обсуждались вопросы, которые нередко остаются за закрытыми дверями. В четверг на встрече с лидерами думских фракций Путин выслушал несколько десятков предложений от депутатов - и на все дал ответ.

Президент не исключил отмену патентной системы для мигрантов и попросил внимательно следить за тарифами ЖКХ на местах, чтобы не допускать их завышения. Концептуально он не против ввести налог на роскошь (но так, чтобы "не переборщить") и разрешить продажу "красивых номеров".

Путин однозначно за то, чтобы формировать из ветеранов СВО кадровый резерв. "Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине, - подчеркнул он. - Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена".

Однако к идее сделать специальную "квоту во власти" президент относится с сомнением: "Боюсь, чтобы не превратилось это в формализм какой-то".

Сейчас на линии боевого соприкосновения находится свыше 700 тыс. человек - среди них и надо выбирать, считает глава государства. Но выбирать "по личным и деловым качествам".

Стабильность без переохлаждения

С прозвучавшей критикой экономической политики Путин не согласен. "Что касается "сползания" с 4 с лишним процентов роста ВВП - это не сползание, это целенаправленные действия. Это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - объяснил президент.

При этом, добавил он, действительно важно видеть грань, за которой наступит переохлаждение экономики. Но пока "до рецессии еще далеко".

К теме инфляции возвращались еще не раз. В том числе в контексте идеи о ежеквартальной индексации пенсий. "В целом, конечно, хотелось бы это сделать, - отреагировал Путин. - Но есть другой способ - подавление инфляции".

То же самое касается расширения льготной ипотеки. Субсидируемая ставка требует большого количества бюджетных средств. Лучше - "привести в должное состояние все ставки банковской системы, коммерческих банков, в том числе и ипотечные".

Путин объяснил, что есть соблазн просто "напечатать денег, раздать". Но это будет вести лишь к дальнейшему повышению цен. А сейчас "усилия по снижению инфляции дают результат".

Соцгарантии в приоритете

Тема макроэкономической стабильности вообще была одной из главных на этой неделе. Только на встрече с фракциями она упоминалась больше десятка раз. Речь о ней шла и на совещании по экономическим вопросам в понедельник, где обсуждался проект федерального бюджета на следующую трехлетку: до 1 октября он должен быть внесен в Госдуму.

Среди приоритетов - "исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России". Также в зоне особого внимания "повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов".

Власти рассчитывают, что для бюджета это обеспечит дополнительные доходы, а для бизнеса - здоровую конкурентную среду.

Депутатов же Путин попросил при принятии любых решений думать о том, как это отразится на семьях с детьми. "От этого зависит решение ключевой задачи, кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача - демографическая", - отметил он.

На "западном" фронте

Еще одной темой недели стала поездка Путина на совместные с Белоруссией учения "Запад-2025". Вопреки названию, от Москвы он двинулся на восток - в Нижегородскую область, где проходил завершающий этап.

Хотя в Кремле много раз подчеркивали, что маневры состоятся планово и не направлены против кого-либо, это не помешало Польше закрыть границу, а британской газете The Times - критиковать Индию за участие (при этом почему-то не было учтено и присутствие наблюдателей из стран НАТО, и почти одновременное проведение Североатлантическим альянсом собственных учений).

СМИ особо заинтересовались тем, что Путин появился на полигоне Мулино в военной форме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что это происходит не впервые. В военной форме верховный главнокомандующий, например, приезжал в штабы группировок, которые принимают участие в СВО.

Учениями Путин остался доволен. "Президент весьма положительно оценивает ход и результаты", - говорил Песков.

Мощная и современная армия

Оборонными вопросами Путин продолжил заниматься в пятницу, посещая в День оружейника "Мотовилихинские заводы" в Перми - единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. В этот раз много говорили о будущем.

"Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных Вооруженных силах на этом не закончится", - поделился президент в беседе с рабочими. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше развивать армию, делая ее современной, компактной, мощной.

Не останутся без внимания и оборонные предприятия. Сейчас, в период СВО, они загружены по максимуму, а выпуск вооружений вырос кратно - по некоторым изделиям до 30 раз. Но нужно "на долгосрочную перспективу планировать выпуск продукции гражданского и двойного назначения", подчеркнул Путин чуть позже на заседании Военно-промышленной комиссии.

Диалог международный

Индия, кстати, на этой неделе появилась в президентской повестке и в другом - праздничном - контексте. В среду Путин начал совещание с правительством, традиционно посвященное сугубо внутренним вопросам, с необычной для этого формата темы.

"Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии господином Моди. Я позволил себе от вас всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии, с его 75-летием", - поделился российский лидер.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели носят "исключительно доверительный, дружеский характер". А Моди "проводит абсолютно независимую, суверенную политику" (что прозвучало особенно актуально на фоне очередной критики Запада и угроз новыми санкциями).

Диалог прямой

На том же совещании Путин объявил о подготовке новой прямой линии. Поводом стала завершившаяся работа с обращениями прошлого года - глава государства остался доволен результатами.

"Это живая обратная связь с людьми, и она помогает выявлять наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать", - указал президент. Он поручил максимально "разбюрократизировать" работу с обращениями людей и ни одно из них не оставлять без внимания.

Как пояснили в Кремле, в этом году прямая линия вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией. "Итоги года" (а именно так назван формат) Путин традиционно подведет в декабре.

Диалог культурный

А нынешняя неделя завершилась культурной программой. В субботу в Москве прошел финал "Интервидения" - возрожденного музыкального конкурса, в котором приняли участие представители всех стран БРИКС и иных дружественных государств.

Путин не присутствовал на площадке очно, но направил видеообращение. Он подчеркнул, что культура, музыка не имеют границ, а Россия "всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества".

"Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, - сказал российский лидер. - Ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче".