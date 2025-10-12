Статья

"Кризис эмоций", вмятины от пуль и новое оружие. Главные заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе много говорил о кризисах и путях их решения.

Про Украину: войска идут вперед, но "импульс Анкориджа" не исчерпан. Про Азербайджан: это был не межгосударственный кризис. Про сектор Газа: Россия поддерживает мирный план президента США Дональда Трампа.

Об этих и других заявлениях российского лидера за последние семь дней - в материале ТАСС.

У гроба Петра Великого

7 октября, в день своего 73-летия, Путин вместе с военачальниками посетил в родном Санкт-Петербурге Петропавловский собор. Глава государства принял участие в заупокойной службе - панихиде над гробом Петра Великого и возложил букет на саркофаг первого российского императора, а затем провел совещание с командованием армии. Журналисты позднее задали президенту по этому поводу два вопроса: почему с военными и почему Петр I.

"Почему с военными, мне кажется, понятно", — ответил Путин. Он подчеркнул, что именно военнослужащие на передовой сейчас "решают задачи судьбоносного характера для нашей страны". Понятной Путин назвал и причину, почему он собрал командиров у усыпальницы первого императора.

"Именно Петр I заложил базовые, фундаментальные основы современного Российского государства. Как бы оно ни называлось — Российская империя, Советский Союз, — пояснил президент. — А наши военные защищают то, что создал в свое время Петр I, а потом последователи его укрепляли".

Рассказал Путин и подаренных ему военнослужащими двух иконах.

"[Они] были на наших бойцах, и эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль, и они мне передали эти иконы в подарок", — сказал президент. Он пообещал обязательно лично встретиться с этими бойцами. "И пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор", — заметил глава государства.

Ситуация на фронтах

На совещании в тот же день Путин обсудил с командованием обстановку в зоне СВО.

"Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами РФ", — констатировал президент. С начала года российской армией освобождено 212 населенных пунктов и почти 5 тыс. кв. км. "Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения", — сказал Путин.

"На этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет", — добавил верховный главнокомандующий.

Старое и новое оружие

Не помогут Киеву и "Томагавки", если даже американцы их поставят. Угрозы Владимира Зеленского ударить этими ракетами чуть ли не по Кремлю Путин считает формой "понтажа". На пресс-конференции в Душанбе в пятницу заявил, что Россия будет усиливать систему ПВО.

Но главное заявление Путина последовало дальше — уже в контексте стратегической стабильности и возможного продления ДСНВ. Или непродления, "если американская сторона посчитает, что это им не нужно".

"Для нас это не критично совершенно", — сказал президент, подчеркнув, что "новизна" российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любой другой страны.

"Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно", — сообщил президент.

Без кризиса

С днем рождения Путина поздравили по телефону или телеграммами более 40 иностранных лидеров. Наиболее примечательными оказались два разговора — с премьер-министром Израилем Биньямином Нетаньяху, с которым Путин поговорил накануне своего дня рождения, и обсуждался в основном план Трампа по сектору Газа, и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это был первый за долгое время полноценный контакт Москвы и Баку на высшем уровне, который продолжился затем в виде полноформатных переговоров на полях саммита СНГ в Душанбе.