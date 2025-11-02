Статья

Польза рыбы и секреты "Посейдона". Главные события президентской недели

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин на уходящей неделе много занимался вопросами безопасности: приехал к бойцам в госпиталь, объявил об очередных успешных испытаниях, обсудил с Совбезом развитие оборонки.

ТАСС собрал основные события за последние 7 дней.

"Глубинное беспилотие"

Всего неделю назад, в воскресенье, Путин обеспечил российские и зарубежные СМИ новой темой №1: объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Но не успела она еще уйти из повестки, как возник новый повод для обсуждения.

"Вчера провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса — это подводное безэкипажное подводное изделие "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой", — рассказал Путин в среду, беседуя с ранеными бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.

© Владимир Гердо/ ТАСС

"Посейдон" значительно мощнее даже самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат". "По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует", — констатировал верховный главнокомандующий, добавив, что это оружие обеспечивает безопасность страны на долгосрочную перспективу.

В Кремле отдельно оговорили, что это "не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания". И рассчитывают, что данные об этом были корректно доведены до лидера США Дональда Трампа. В целом Москва настроена оптимистично и подчеркивает: диалог с Вашингтоном не зашел в тупик, проведенные испытания нельзя рассматривать в этом ключе. "Все страны занимаются развитием своих систем обороны", но гонки вооружений сейчас нет.

По следам "Азовстали"

Успехи России продолжаются и в зоне СВО. "Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед, действуют активно, — говорил Путин в госпитале. — В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокированным в окружении".

Россия не против пустить в эту зону украинских и западных журналистов, чтобы "они зашли и своими глазами увидели, что там происходит". ВС РФ даже готовы прекратить боевые действия на несколько часов для обеспечения работы СМИ. Опасения вызывает лишь одно — "чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций".

Президент РФ Владимир Путин, начальник Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка Павел Крайнюков и министр обороны РФ Андрей Белоусов © Владимир Гердо/ ТАСС

Решение о судьбе служащих ВСУ, попавших в окружение, сейчас за Киевом. "Так, как они это когда-то сделали на "Азовстали", — такая возможность у них будет", — заметил Путин, напомнив, как руководство Украины позволило националистам из "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) сложить оружие и сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

Зима близко

Пятничный оперативный Совбез, обычно завершающий рабочую неделю (в этот раз россияне работали и в субботу), тоже был посвящен оборонной теме. "У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса", — анонсировал президент, начиная встречу.

А вот второй вопрос, по формулировке самого Путина, был "более житейский". "Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", — пояснил глава государства, напомнив про наступление холодов.

Помощник президента РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Субботняя рабочая встреча оказалась практически смежной по теме — в этот раз говорили не о погоде, а о климате. Помощник президента Руслан Эдельгериев рассказал о международном диалоге в этой сфере, посетовав на попытки западных стран установить удобные себе механизмы. "Мы должны заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и [чтобы мы] про свои интересы не забывали бы", — отреагировал Путин, подчеркнув, что в приоритете — соблюдение экологических правил и защита интересов россиян.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Примерно с этой же темы президент неожиданно начал вторничную встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. "Как дела, Дмитрий Андреевич? Вечная мерзлота тает?" — поинтересовался он у Артюхова. "Меняется. Она, наверное, не такая острая, чтобы прямо была главной темой, но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения", — доложил губернатор.

Перейдя к социальным вопросам, он сообщил, что по итогам 2024 года Ямал занял третье место по рождаемости, уступив только Чечне и Туве. Каждая четвертая семья в регионе — многодетная. Президент отдельно поинтересовался ликвидацией второй смены в школах, и Артюхов заверил, что строительство новых учебных заведений решит эту проблему.

Здоровье для всех

В череде житейских вопросов много говорили о здоровье россиян, в частности о вкусной и здоровой пище. Прошедшее в среду совещание с правительством полностью оказалось посвящено рыбной отрасли, причем не только в промышленном смысле.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Россия располагает уникальными запасами биоресурсов", — подчеркнул Путин. И очень важно не только добыть их, но и перевезти, переработать. В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, "чтобы улов российских рыбаков поступал на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене".

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов отстает от нормы, — указал президент. — У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше".

Судя по рекомендациям Минздрава, рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов — 28 кг на человека в год.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой "Роснано" Сергеем Куликовым © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В четверг вопросы здоровья продолжились в экономическом смысле. На встрече с главой "Роснано" Сергеем Куликовым был подведен итог многолетней работы по улучшению финансового состояния компании.

Оно, констатировал Путин, изменилось к лучшему: "Оздоровление практически завершено". Куликов поблагодарил за поддержку и отметил, что за четыре года было "трудоустроено" — то есть внедрено и передано в надежные руки — более 80% исторических и новых проектов компании, среди которых — малотоннажная химия, энергомашиностроение и наноматериалы.

Международные диалоги

В субботу, в День судебного пристава, президент отметил эффективную, ответственную работу сотрудников ФССП, отдельно обратившись к тем, кто исполняет свой долг в Донбассе, Новороссии и на приграничных территориях.

А в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, Путин обратился к участникам форума "Сообщество" — он приурочен к 20-летию Общественной палаты. Президент подчеркнул роль ОП как важнейшего института гражданского общества и поблагодарил общественников за помощь бойцам СВО, поддержку некоммерческого сектора, развитие системы наблюдения за выборами, за вклад в диалог власти и граждан.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Продолжается диалог и в международном плане. В понедельник в первой половине дня Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. А во второй — принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

С этими странами отношения остаются партнерскими и дружескими. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну переданы "самые наилучшие пожелания". А Токаев уже через 10 дней посетит Россию с государственным визитом — это самый высокий уровень по дипломатическому протоколу.