Золото по-казахски и Apple Pay по-русски: неделя Путина

Президент России Владимир Путин на этой неделе провел большие российско-казахские переговоры и несколько более локальных, но важных мероприятий.

Параллельно Кремль активно готовится к предстоящей в декабре прямой линии и большой пресс-конференции главы государства, дата которой, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уже определена.

ТАСС собрал главное, что было в публичном графике президента за последние семь дней.

Технический прогресс

Открывала рабочую неделю Путина встреча с главой Сбера, на которой Герман Греф рассказал президенту об успешном внедрении оплаты лицом и о бесконтактной системе оплаты "Вжух", пришедшей на смену заблокированному Apple Pay.

"Приходится развивать собственные технологии", — резюмировал глава государства.

Тематика прогресса затрагивалась в тот же день и в видеообращении Путина к полицейским по случаю их профессионального праздника 10 ноября. "Все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки и, конечно, быть преданными своему делу, принципиальными и порядочными", — отметил президент.

Декларация дружбы

Центральным внешнеполитическим событием стал двухдневный государственный визит в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Основные переговоры прошли в среду, но общение лидеры начали еще поздно вечером во вторник в Кремле — сначала в Представительском кабинете, затем в кремлевской квартире главы государства. "Хочу вас пригласить к себе — там посидим, чайку попьем, кофейку", — сказал Путин.

Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашает к себе домой только тех лидеров, с которыми дружит. "Если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть, эти отношения", — подчеркнул пресс-секретарь.

На следующий день президент РФ встретил президента Казахстана уже в парадном Георгиевском зале Большого кремлевского дворца, после чего начались официальные переговоры делегаций.

"У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно, и практика, жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах: Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга", — сказал Путин. По итогам встречи лидеры двух стран подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, но на этом общение президентов не закончилось, и они направились в Большой театр на гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Общаясь с артистами после представления, Путин отметил: "Казахский [у меня] не очень пока, но одно слово я услышал — "алтын". Это "золото". Вот вы золото и есть".

Телефонная дипломатия

Среди других международных контактов на этой неделе у Путина были телефонные разговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (тоже, как сообщили в Кремле, обсуждалось развитие отношений стратегического партнерства и союзничества), с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В последнем случае темами стали ситуация в секторе Газа, положение дел вокруг иранской ядерной программы и "вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии".

Внутренние совещания

Что касается мероприятий внутрироссийского характера, то среди них было, в частности, традиционное пятничное совещание с постоянными членами Совбеза. Тема — борьба с киберпреступлениями, что президент РФ назвал очень важным.

В четверг Путин принял в Кремле астраханского губернатора Игоря Бабушкина, возглавляющего также комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей. По этой теме речь и шла в первую очередь. Бабушкин доложил о том, как выстраивается работы новой структуры, созданной в марте, и о некоторых предложениях, например — по распространению льгот на защитников Донбасса, получивших ранения и инвалидность с 2014 года. "В некоторых случаях они инвалидность не оформляли, в некоторых случаях она оформлена как бытовая. Это влияет и на статус, и на льготы. Мы предложили соответствующий механизм, который мог бы решить эту проблему", — сказал глава комиссии.

"Давно пора, — ответил Путин. — Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это".

Еще одна внутренняя рабочая встреча на этой неделе у Путина была с главой Крыма, обсуждалось строительство жилья, школ, дорог, помощь участникам СВО. Сергей Аксенов заверил президента: "Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за вас, мы вас не подведем". "Не сомневаюсь", — ответил Путин.