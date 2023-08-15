Призывы к отказу от интервенции. Что известно о происходящем вокруг Нигера

Главы генштабов стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), планируют встретиться на этой неделе для обсуждения военной операции в Нигере. Между тем от разных сторон и организаций звучат призывы к отказу от интервенции.
Мятежники в Нигере, которые захватили власть в результате переворота в конце июля, считают, что ECOWAS, угрожая применением силы для восстановления конституционного строя в республике, следует воле своих западных покровителей.
ТАСС собрал главное о ситуации вокруг Нигера.
Обвинения против отстраненного президента Нигера
- Мятежники в Нигере объявили 13 августа, что намерены предъявить свергнутому президенту Базуму обвинения в государственной измене.
- Министр иностранных дел в правительстве Базума Асуми Масуду, находящийся за пределами страны, заявил, что у захвативших власть военных нет права проводить судебное разбирательство или выдвигать обвинения. Он также сообщил, что освобождение Базума является условием для проведения переговоров с мятежниками.
- В свою очередь советник Базума высказал мнение телеканалу Al Jazeera, что после освобождения отстраненный от власти президент Нигера "во имя высших интересов нации" не будет отдавать под суд путчистов.
Угроза интервенции
- Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры государств - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".
- Совещание глав генеральных штабов государств, входящих в ECOWAS, состоится 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра, сообщила радиостанция RFI. Между тем саудовский телеканал Al Arabiya сообщает, что встреча по вопросу военной операции в Нигере пройдет в конце недели.
- Тем временем военные в Нигерии объявили о проведении совместных учений всех родов войск страны для повышения уровня подготовки личного состава.
Реакция мятежников в Нигере
- Мятежники отозвали для консультаций посла Нигера в Кот-д'Ивуаре в связи с заявлениями Уаттара о решении ECOWAS начать интервенцию.
- Глава сформированного путчистами в Нигере Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани выразил возмущение по поводу угроз со стороны президента Кот-д'Ивуара. По мнению Тчиани, слова Уаттары и некоторых его коллег, а также решения о введении санкций против Нигера представляют собой "проявление воли их западных покровителей".
- Во вторник руководитель сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламин Зейн прибыл в Чад. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на чадские источники, сообщает, что Зейн намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране.
Международная реакция
- Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия выступает за восстановление конституционного порядка в Нигере и освобождение Базума. Сейчас Шульце совершает турне по странам Западной Африки, где запланированы переговоры с представителями ЭКОВАС. Ожидается, что речь пойдет о том, как Германия может поддержать усилия по поиску мирного решения ситуации в Нигере.
- Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, говоря об угрозах интервенции в Нигер со стороны ECOWAS, назвал их "трусливой и опасной формой" западного диктата. Ранее Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут военную операцию в Нигере как нападение на себя.
- Против интервенции высказались и в Алжире. Начальник штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики, генерал армии Саид Шенегриха подчеркнул, что военное вмешательство из-за рубежа "приведет к дальнейшему усугублению нынешнего кризиса и станет угрозой безопасности всего региона".
- Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф высказал мнение, что даже в самом ECOWAS нет уверенности в успехе военного вторжения.
- С призывом к ECOWAS к мирным переговорам с нигерскими мятежниками выступил Форум традиционных лидеров народов севера Нигерии. Председатель форума Альхаджи Алию Саулава считает, что диалог позволит "военным Нигера разработать политическую программу переходного периода". С аналогичной просьбой отказаться от применения силы к ECOWAS обратилась Ассоциация университетов Западной Африки.
Позиция РФ
- Президент РФ Владимир Путин с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой в телефонном разговоре подчеркнули важность урегулирования в Нигере "исключительно мирными политико-дипломатическими средствами".
- Комментируя ситуацию в Нигере, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, как "дружно сейчас Запад реагирует" на переворот в Нигере, требуя восстановления конституционного порядка "чуть ли не любыми средствами". При этом в 2014 году западные страны иначе реагировали на украинский госпереворот, напомнил министр.