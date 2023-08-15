Что известно о происходящем вокруг Нигера

Призывы к отказу от интервенции. Что известно о происходящем вокруг Нигера

Главы генштабов стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), планируют встретиться на этой неделе для обсуждения военной операции в Нигере. Между тем от разных сторон и организаций звучат призывы к отказу от интервенции.

Мятежники в Нигере, которые захватили власть в результате переворота в конце июля, считают, что ECOWAS, угрожая применением силы для восстановления конституционного строя в республике, следует воле своих западных покровителей.

ТАСС собрал главное о ситуации вокруг Нигера.

Обвинения против отстраненного президента Нигера

Мятежники в Нигере объявили 13 августа, что намерены предъявить свергнутому президенту Базуму обвинения в государственной измене.

Министр иностранных дел в правительстве Базума Асуми Масуду, находящийся за пределами страны, заявил, что у захвативших власть военных нет права проводить судебное разбирательство или выдвигать обвинения. Он также сообщил, что освобождение Базума является условием для проведения переговоров с мятежниками.

В свою очередь советник Базума высказал мнение телеканалу Al Jazeera, что после освобождения отстраненный от власти президент Нигера "во имя высших интересов нации" не будет отдавать под суд путчистов.

Угроза интервенции

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры государств - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Совещание глав генеральных штабов государств, входящих в ECOWAS, состоится 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра, сообщила радиостанция RFI. Между тем саудовский телеканал Al Arabiya сообщает, что встреча по вопросу военной операции в Нигере пройдет в конце недели.

Тем временем военные в Нигерии объявили о проведении совместных учений всех родов войск страны для повышения уровня подготовки личного состава.

Реакция мятежников в Нигере

Мятежники отозвали для консультаций посла Нигера в Кот-д'Ивуаре в связи с заявлениями Уаттара о решении ECOWAS начать интервенцию.

Глава сформированного путчистами в Нигере Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани выразил возмущение по поводу угроз со стороны президента Кот-д'Ивуара. По мнению Тчиани, слова Уаттары и некоторых его коллег, а также решения о введении санкций против Нигера представляют собой "проявление воли их западных покровителей".

Во вторник руководитель сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламин Зейн прибыл в Чад. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на чадские источники, сообщает, что Зейн намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране.

Международная реакция

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия выступает за восстановление конституционного порядка в Нигере и освобождение Базума. Сейчас Шульце совершает турне по странам Западной Африки, где запланированы переговоры с представителями ЭКОВАС. Ожидается, что речь пойдет о том, как Германия может поддержать усилия по поиску мирного решения ситуации в Нигере.

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, говоря об угрозах интервенции в Нигер со стороны ECOWAS, назвал их "трусливой и опасной формой" западного диктата. Ранее Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут военную операцию в Нигере как нападение на себя.

Против интервенции высказались и в Алжире. Начальник штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики, генерал армии Саид Шенегриха подчеркнул, что военное вмешательство из-за рубежа "приведет к дальнейшему усугублению нынешнего кризиса и станет угрозой безопасности всего региона".

Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф высказал мнение, что даже в самом ECOWAS нет уверенности в успехе военного вторжения.

С призывом к ECOWAS к мирным переговорам с нигерскими мятежниками выступил Форум традиционных лидеров народов севера Нигерии. Председатель форума Альхаджи Алию Саулава считает, что диалог позволит "военным Нигера разработать политическую программу переходного периода". С аналогичной просьбой отказаться от применения силы к ECOWAS обратилась Ассоциация университетов Западной Африки.

Позиция РФ