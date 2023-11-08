Киев продлевает военное положение и отнимает деньги у регионов. Ситуация вокруг Украины

Верховная рада приняла внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Парламент Украины также принял закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Мэры крупных украинских городов раскритиковали это решение.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и две атаки на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134 районах. На всех направлениях за сутки противник потерял до 580 бойцов, отметили в МО РФ.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов. Кроме того, перехвачено 11 снарядов HIMARS и 2 бомбы JDAM, а также уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат.

Мобилизация и увольнения

Верховная рада приняла внесенные президентом Украины законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В рамках всеобщей мобилизации военкоматы обязали предприятия в Киеве подать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на воинский учет. На этом фоне в городе начались массовые увольнения. Ранее в Киеве фиксировались случаи мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет и старше.

Раскола нет

Раскола между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, в руководстве существует единая позиция, которая заключается в вере в успех украинской армии.

Активная "семерка"

Страны Группы семи (G7) не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио. Министры подчеркнули готовность "поддерживать Украину так долго, как это потребуется" и выразили желание усиливать санкционное давление на РФ, в том числе в сфере энергетики, чтобы "ограничить доходы России от энергетики и ее будущие возможности в области добычи" ресурсов.

Члены "семерки" намерены помочь Киеву отвоевать утраченные территории и укрепить украинские вооруженные силы, заявил по итогам встречи госсекретарь США Энтони Блинкен. К инициативе лидеров стран Группы семи о долгосрочной поддержке Украины в сфере безопасности присоединились свыше 30 стран, отметили участники встречи в Токио.

Путь в Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах". "Вы должны улучшать и реформировать свою страну", - сказала фон дер Ляйен.

Комментируя решение Еврокомиссии, Зеленский заявил, что Киев ожидает принятия политического решения по членству Украины в ЕС на встрече лидеров Евросоюза в декабре этого года. Украина, добавил он, "должна быть в Евросоюзе", для чего в Киеве принимаются "все необходимые решения".

Однако, согласно распространенным Еврокомиссией документам, Украине для завершения переговоров предстоит согласовать с Брюсселем свыше 30 так называемых переговорных глав. Аналитики отмечают, что переговоры по ним могут длиться десятилетиями без гарантий успешного завершения, и напоминают, что переговоры о приеме в ЕС Турции продолжаются уже более 18 лет.

Изъятия из бюджетов

Парламент Украины принял во втором чтении закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов, сообщил Шмыгаль. По его словам, на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий.

Премьер отметил, что 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов. Еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, 10% распределят между воинскими частями. Шмыгаль заверил, что, несмотря на изъятие средств из местных бюджетов, украинское правительство будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.

Решение рады вызвало недовольство глав крупных городов. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что центральная власть на Украине не справилась с задачей финансирования ВСУ и перекладывает эту проблему на местные власти. По его мнению, это решение особенно сильно ударит по небольшим городам, где так называемый военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

С критикой принятого закона выступил и мэр Днепра (ранее - Днепропетровск) Борис Филатов. Он надеется, что центральные власти Украины смогут отчитаться об использовании этих средств.