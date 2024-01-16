Визит главы МИД КНДР в Россию и удары Ирана по Эрбилю. Главные события 16 января

Визит главы МИД КНДР в Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Москве. По словам главы северокорейского ведомства, КНДР рассчитывает поднять отношения с РФ на новый уровень в 2024 году. Она также напомнила о приглашении президента России Владимира Путина посетить КНДР в удобное для него время. В свою очередь Лавров заявил об активной работе по выполнению договоренностей, достигнутых между главами государств. Кроме того, он высоко оценил поддержку КНДР в контексте спецоперации на Украине.

Удары Ирана по Эрбилю

Иран нанес ракетные удары по объектам в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана. Корпус стражей исламской революции ​​​​​​заявил, что атака произведена в ответ на недавние теракты в Иране. По информации курдских властей, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро пострадали. Среди жертв - владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи. Reuters сообщило, что он был близок к семье премьер-министра автономии Масрура Барзани. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсо сообщила, что среди пострадавших американских граждан нет. В ответ МИД Ирака отозвал посла в Иране для консультаций.

Атака БПЛА на Воронеж

Минобороны России сообщило об уничтожении системами ПВО трех украинских беспилотников над Воронежской областью. В административном центре повреждения получили 35 квартир в трех многоквартирных домах. В результате попадания фрагмента БПЛА в одну из квартир пострадала девочка. Обломки также упали на храм Архангела Михаила в селе Девица. После атаки в Воронеже ввели режим ЧС.

Попадание ракеты в сухогруз у берегов Йемена

Компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности сообщила о нападении на судно Zogarafia под флагом Мальты у побережья Йемена. В результате попадания ракеты сухогруз получил небольшие повреждения. По данным греческого канала Skai, никто из экипажа судна не пострадал. Об инциденте также сообщали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Победа Трампа по итогам кокусов республиканцев в Айове

По итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова, бывший президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу. Он получил 51% голосов. На втором месте - губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов. С этих кокусов начинается отбор кандидатов от Республиканской партии на президентские выборы в США.