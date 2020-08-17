"Лукашенко просит Россию помочь". Мировые СМИ о протестах в Белоруссии

Спустя неделю после президентских выборов 9 августа политическое противостояние в Белоруссии далеко от завершения. Оппозиция настаивает на отставке президента Александра Лукашенко. Глава государства, после нескольких дней отсутствия выступивший перед своими сторонниками в воскресенье, идти на уступки не намерен. Мы собрали самые яркие отклики прессы на события в Белоруссии. США

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The Washington Post: "Впервые с того момента, как страна получила независимость в 1991 году, у протестующих есть реальный шанс отстранить от должности долго находящегося у власти сильного правителя, и все это благодаря женщинам... За последние несколько недель, когда на оппозиционные митинги выходило беспрецедентное число людей, женщины стояли во главе новых форм протеста, самоорганизовывались в движения, в которых нет лидеров, собирали помощь для семей и сражались вместе с мужчинами на баррикадах... Мы пока не знаем, чем все закончится в Белоруссии, но мы точно знаем, что Тихановская и многие другие женщины вместе с ней за последние несколько недель подали мощный пример и уже изменили Белоруссию к лучшему... На фоне массовых протестов оказавшийся в сложной ситуации белорусский президент Александр Лукашенко обратился с просьбой о помощи, заявив, что ему необходимо срочно поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Эта просьба была удовлетворена — состоялись телефонные переговоры двух лидеров. Лукашенко затем заявил, что Москва готова оказать "всестороннюю помощь" при "первом запросе", — завуалированная угроза, направленная на оппозиционное движение... Но российское обещание вмешаться, судя по всему, ограничивается условием возникновения внешней военной угрозы, и после месяцев отказа Лукашенко от более тесных связей с Россией поддержка со стороны Путина не является фактом, о котором можно говорить с уверенностью... В связи с тем, что Лукашенко осудил нынешние протесты, заявив, что ими руководят из-за рубежа, а также добавив в воскресенье, что "натовские войска лязгают гусеницами у ворот", высказывались предположения о том, что он может представить происходящее как внешнюю угрозу, что оправдало бы поддержку со стороны России...

Москва не реагирует автоматически на все революции на своих границах — она держалась в стороне от событий в Армении в 2018 году и в Киргизии в 2010 году отчасти потому, что, как и в случае с протестным движением в Белоруссии, там не было никаких признаков антикремлевских настроений среди демонстрантов или лидеров оппозиции...

Те американцы, которые считают, что демократы — их лучшая надежда на то, чтобы не допустить роста авторитаризма, должны задуматься над простым вопросом: учитывая, что Трамп намерен сорвать выборы, если он не сможет их выиграть, как гражданам добиться того, чтобы победители ноябрьских выборов смогли занять свои должности? Пока в новостях на первом плане находятся Джозеф Байден и Камала Харрис, мы не обратили внимание на Белоруссию, отважные жители которой показывают нам пример того, как это сделать. Эта постсоветская республика, которой четверть века управляет один и тот же человек, представляет собой живительный пример того, как победить, столкнувшись с худшим...

Затруднительное положение, в котором оказались белорусы после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа, — это ознакомительная версия, только в более обостренной форме, того, с чем столкнутся американцы в ноябре... Точно так же, как и Трамп, который уже готовится к этому, Лукашенко делал ставку на "своих" людей из числа сотрудников местных избирательных органов, а также полицию и Россию… Продумывая заранее то, что произойдет в ноябре, американцы должны учиться у людей, которые пошли на риск ради демократии в еще более сложных обстоятельствах, чем наши". The Washington Examiner: "Белорусы вышли на улицы Минска и других городов после того, как Лукашенко заявил о победе на выборах с 80% голосов... Для режима это беспрецедентная демонстрация внутренней враждебности к нему, однако западные наблюдатели сомневаются, что волнения достаточно сильны, чтобы вынудить его уйти. И эти опасения в сочетании с жестокостью сил безопасности Лукашенко в ответ на бурный протест представляют дилемму для американских и европейских официальных лиц, пытавшихся противостоять амбициям Кремля в этом бывшем советском государстве-сателлите... Президент Трамп выдвинул кадрового сотрудника внешнеполитической службы Джули Фишер на должность посла в Белоруссии. Это произошло через 12 лет после того, как Лукашенко выслал американского дипломата из-за санкций в связи с нарушением прав человека, но усиливающееся подавление протестов ставит под угрозу и эту инициативу". The Hill: "США находятся под все большим давлением в пользу того, чтобы дать ответ на жестокий разгон выступающих за демократию участников протестов в Белоруссии, которые вышли на демонстрации протеста против итогов президентских выборов, принесших еще одну победу лидеру. Он находится у власти более 25 лет. Госсекретарь Майкл Помпео, назвавший выборы "несвободными" и "нечестными", дал понять, что США ждут ответа Европейского союза на насилие в Белоруссии...

Однако и США, и ЕС едва ли будут предпринимать какие-либо шаги, чтобы попытаться отстранить от власти Лукашенко, который утверждает, что набрал 80% голосов

Несмотря на то что его называют "последним диктатором Европы", ЕС и США рассматривают правление Лукашенко как гарантию того, что Белоруссия не скатится в хаос, который позволил бы президенту России Владимиру Путину отправить российские силы для наведения порядка... Положение Лукашенко в течение последних дней стремительно ухудшалось по мере того, как крупные предприятия объявили забастовку, а сотрудники белорусских служб безопасности и государственных СМИ начали переходить на сторону протестующих... Лукашенко объявил, что он и Владимир Путин договорились относительно условий, при которых Россия может вмешаться, если Белоруссия попросит о помощи… Обращение Лукашенко к Путину знаменует собой драматический поворот…

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На момент написания этой статьи Путин не направил силы в Белоруссию и, возможно, не будет этого делать. Независимо от исхода нынешнего кризиса, он, может быть, не будет пытаться разместить российские силы в Белоруссии. В свою очередь у НАТО нет приемлемого способа помешать ему, если он все же решит сделать это. Однако Запад может повлиять на процесс принятия решения Путиным, дав понять, что превращение Белоруссии в российскую военную базу повлечет за собой издержки, которые Путин не сможет покрыть. США и их партнеры по НАТО должны немедленно подготовить и объявить о пакете экономических санкций, которые будут введены в случае, если Россия направит силы в Белоруссию, а также о дополнительном пакете мер на случай создания там Россией военных баз. Эти пакеты ограничительных мер должны быть дополнением к наказанию, которое понесет Россия в случае, если ее нерегулярные силы будут помогать Лукашенко в нарушении прав человека".

The New York Times: "Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в течение многих недель утверждавший, что Россия замышляет его свержение, в субботу попросил Кремль о помощи из-за волны протестов и забастовок, спровоцированных насилием со стороны полиции после вызвавших споры выборов. Как сообщило белорусское агентство БелТА, Лукашенко поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным, и российская сторона обещала оказать Белоруссии помощь в обеспечении безопасности, если такой запрос поступит... Между тем в представленном Кремлем изложении разговора двух лидеров не было указаний на то, что Путин предложил какую-либо конкретную помощь или даже ясно высказался в поддержку дальнейшего пребывания Лукашенко у власти... Лишь в прошлом месяце Лукашенко обвинял Москву в заговоре с целью свержения его правительства и даже в отправке наемников в Белоруссию для срыва президентских выборов. Однако теперь он столкнулся с самым серьезным кризисом за 26 лет его пребывания у власти, возникшим после утверждений о его безоговорочной победе на выборах. Западные страны и многие белорусы посчитали, что результаты голосования были сфальсифицированы. По всей видимости, он посчитал, что Россия может дать ему самую большую надежду на выживание...

Обращение Лукашенко за помощью к России — это очередной пируэт в танце, который он раз за разом исполняет с момента прихода к власти в 1994 году

И это говорит в пользу того, что у белорусского лидера больше нет новых идей относительно того, как сохранить власть. Когда протестующие вышли на улицы после выборов, реакция сил безопасности была шокирующей: их сотрудники жестоко избивали демонстрантов даже в тех случаях, когда те уже лежали на земле, применяли слезоточивый газ, резиновые пули, а также минимум в одном случае — боевые патроны. Однако жестокость полиции имела последствия — она вызвала возмущение даже среди сторонников Лукашенко. В пятницу произошли забастовки на десятках государственных предприятий. Это означает, что недовольство президентом охватило не только симпатизирующую Западу молодежь в Минске, но в значительной степени и тех, кто твердо поддерживал Лукашенко...

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Уже на протяжении четверти века Александр Лукашенко показывал мастер-класс диктатуры в Белоруссии — стране, которой он управляет "железной рукой". Но после откровенно фальсифицированных выборов 9 августа последует урок того, как диктатуры заканчиваются... Пользуясь щедрой поддержкой со стороны России, которая установила низкие цены на газ и нефть, чтобы предотвратить поворот в западном направлении, Лукашенко смог удерживать общественную поддержку за счет того, что он избегал хаотичной широкомасштабной приватизации, которая негативно повлияла на Россию и другие постсоветские республики, а также сохранил ключевые отрасли промышленности... Белорусам больше не нужны возмущенные заявления со стороны Запада. Им нужно, чтобы Запад присоединился к ним в признании того, что официальные результаты выборов были сфабрикованы, в требовании немедленно выпустить всех задержанных участников демонстраций и в призыве к проведению новых выборов". The Wall Street Journal: "Россия рискует быть глубже втянутой в политические волнения в соседней Белоруссии после того, как президент Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что нельзя позволить массовым протестам из-за вызвавших скандал выборов нарушить связи между странами, являющимися давними союзниками... В последние недели российский президент столкнулся с ростом недовольства на Дальнем Востоке, но протесты в Минске в каком-то смысле ближе к дому. Страны объединяет язык, они состоят в торговом соглашении, которое называют Союзным государством, Белоруссия находится на западном фланге России... Запад также считает, что Белоруссия занимает важное место на политической карте Восточной Европы. В последние годы ЕС и США пытались наращивать влияние на нее, что вызывало беспокойство у Путина, а недавно и у Лукашенко... В пятницу Белоруссия вернула в РФ более 30 россиян, которых ранее обвинили в том, что они, будучи наемниками, пытались дестабилизировать правительство Лукашенко. Этот шаг многие посчитали попыткой улучшить отношения с Москвой".

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Bloomberg: "Президент России Владимир Путин предложил поддержку белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Тот обратился за помощью после того, как его претензии на победу на выборах, которая может продлить его 26-летнее пребывание у власти, повлекли за собой массовые протесты и забастовки... Белоруссия, которая находится между Россией и тремя странами, входящими в НАТО, остается ключевым союзником России, хотя и причиняет беспокойство. Она сопротивлялась стремлению Москвы к более тесному экономическому и политическому союзу и стремилась установить связи с США, Европой и Китаем. Вместе с тем она была надежной защитой для России в условиях постепенного укрепления интересов Запада на ее европейских границах. Россия продемонстрировала, что может проявлять терпимый подход к революциям в странах, которые являются ее союзниками, к примеру, во время протестов в Армении в 2018 году, которые привели к отстранению от власти лидера, дружественно настроенного по отношению к Москве. Кремль быстро установил связи с новым правительством". Великобритания Financial Times: "Правительства развитых стран должны ясно сказать, что насилие [в Белоруссии] необходимо прекратить, и использовать санкции для подкрепления своих требований.

Как у Европы, так и у США сейчас есть возможность с помощью законов Магнитского применять адресные меры в отношении тех лиц, которые организуют репрессии

В ближайшей перспективе необходимо попытаться свести к минимуму кровопролитие, одновременно давая понять, какие выгоды будут ждать страну в будущем, если она найдет способ добиться как политической, так и экономической либерализации. За неделю, когда совершалось чудовищное насилие, Лукашенко сделал все возможное, чтобы не дать этому процессу преобразования завершиться. Почти 7 тыс. человек были задержаны, сотни получили ранения, двое демонстрантов погибли. Силовые структуры, не сдерживаясь, использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Мишенями становились журналисты. Даже тех, кто не протестовал, ловили, били и задерживали. Те, кто имел дело с Лукашенко, сомневаются, что он согласится на какие-либо уступки, угрожающие его власти. В пятницу руководство страны попыталось пойти на мировую с бастующими рабочими, избирательная комиссия Белоруссии подтвердила победу Лукашенко, а это указывает на то, что власть он отдавать не намерен. Однако тысячи белорусов, которые вышли на улицы, также не намерены отступать или забывать тот террор, который на этой неделе был развернут Лукашенко".

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The Guardian: "На прошлой неделе Лукашенко провел настоящий мастер-класс по вопросу о том, как выиграть выборы и полностью потерять легитимность за считаные дни. Если бы он действовал более сдержанно, повлияв на итоги голосования так, чтобы его преимущество выглядело более правдоподобным, или не использовал бы подобную жесткость при подавлении протестов, то сейчас он, возможно, находился бы на пути к очередному президентскому сроку авторитарного застоя. Однако теперь он цепляется за власть, а противостоящая ему коалиция укрепляется с невероятной скоростью. Колонны протестующих учителей и врачей маршировали в последние дни по улицам Минска, шахтеры и фабричные рабочие вышли бастовать вместе с музыкантами и работниками сферы IT. Настроения в Минске в субботу скорее напоминали уличные гулянья, устроенные по поводу выхода в финальную часть чемпионата мира по футболу национальной сборной, являвшейся аутсайдером, нежели принципиально важный этап революции, которая еще должна доказать свою состоятельность". The Times: "Белорусский президент Александр Лукашенко, который сталкивается с растущей волной протестов после заявлений о том, что он сфальсифицировал результаты выборов на прошлой неделе, заявил накануне вечером, что Владимир Путин предложил ему "всестороннюю помощь" с целью гарантировать безопасность его страны.

Последние недели Лукашенко обвинял Россию в попытках свергнуть его, что делает вчерашнее заявление еще более удивительным. Оно указывает на то, что сейчас он видит в Кремле самый многообещающий шанс на свое выживание, возможно, потому, что ЕС, с которым он заигрывал в предыдущие месяцы, пригрозил ввести санкции

Протесты, казалось, пошли на убыль в середине недели, но они вновь активизировались накануне после забастовок десятков предприятий. Рабочие с Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода присоединились к тысячам людей, собравшихся перед зданием правительства на площади Независимости. В этот район направились грузовики с военными и полицейскими. Уличные протесты, начавшиеся в воскресенье вечером по всей Белоруссии, продлились всю неделю. Подразделения полиции для подавления массовых беспорядков использовали резиновые пули, слезоточивый раз и светошумовые гранаты для разгона толпы. Полицейские задержали около 7 тыс. человек. Как минимум два демонстранта были убиты, а 150 человек по состоянию на вчерашний день продолжали находиться в больницах". Франция Le Monde: "Всем ясно, что объявлять о конце режима еще рано. Александр Лукашенко продемонстрировал еще больший произвол и жестокость, присущие его правлению. После более чем 6,7 тыс. арестов, проведенных за последние три дня, — иногда обычных граждан, оказавшихся не в то время и не в том месте, которые были виновны лишь в том, что шли сквозь ОМОН, — полицейские продолжили в четверг бить стекла машин, приставать к манифестантам и разгонять толпу... Интернет, который был восстановлен предположительно для того, чтобы избежать краха экономики, позволил увидеть белорусам в соцсетях силу улицы, отвагу простых людей…

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В субботу Лукашенко наконец снял трубку, чтобы "обсудить ситуацию с российским президентом". Об этом звонке объявила пресс-служба белорусского лидера. Но именно от российской стороны пришлось ждать эхо этого звонка. Если Лукашенко хотел подтолкнуть Владимира Путина сотрудничать с ним, то ему в очередной раз не удалось добиться своего. Не желая показывать безоговорочную поддержку, Путин в очередной раз намекнул, что если Лукашенко останется у власти, то давление со стороны России по теме сближения двух государств станет только сильнее. Это, впрочем, не помешало белорусскому лидеру объявить во всеуслышание, что Россия обязалась действовать в случае соответствующего запроса от Совета безопасности Белоруссии". Le Journal du Dimanche: "В Гродно, близ польской границы, толпа неодобрительно гудит при упоминании имени Лукашенко... Там много девушек в белом с цветами в руках и рабочих в спецовках. Они пришли с государственного завода "Гродно Азот", где накануне была объявлена забастовка. Социальная неоднородность и забастовочные пикеты, которые напоминают старожилам о демократическом движении "Солидарность", зародившемся 40 лет назад в Гданьске, расположенном оттуда всего в 500 км. Государственные предприятия бастуют по всей стране — унаследованные еще с советских времен, искусственно поддерживаемые на плаву с минимальной зарплатой, они стали устаревшим символом власти Лукашенко над народом. Брошенный рабочими, а также милицией, военными и журналистами-пропагандистами президент видит, как рушится его система". RFI: "Россия не готова наблюдать за тем, как в 700 км от Москвы Белоруссия превращается во враждебное государство... Кремлю необязательно подтверждать слова Лукашенко о готовности оказать военную помощь. Следует понимать, что белорусская оборонная система тесно связана стратегически с российской. И поэтому даже если Владимир Путин не выступит открыто в поддержку Лукашенко, очевидно, что альянс двух армий остается прочным". Германия Der Spiegel: "Мы, белорусы, — мирные люди" — с этих слов начинается национальный гимн Белоруссии. И именно на этом до сих пор основывалась власть Александра Лукашенко. За 26 лет пребывания у власти он понял, что достаточно применить насилие и всех утихомирить. Страх белорусов перед гражданской войной всегда превалировал над неприятием несправедливости. Этим объясняются и жесткие методы Лукашенко для защиты своей уже шестой победы на выборах, на которых, очевидно, имели место манипуляции. Смирятся ли белорусы с этим и на этот раз, неизвестно. Причин, по которым они так долго выдерживали правление Лукашенко, множество.

Белоруссия отличается от Украины, где было свергнуто руководство. Общество не такое разрозненное, государство функционирует лучше, элита немногочисленная и послушная. Нет олигархов с собственными партиями и телеканалами. Майдан 2014 года, следствием которого стала утрата Крыма, война и обесценивание валюты, белорусов скорее отпугнули, чем мотивировали.

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Однако причины политического долголетия Лукашенко находятся за пределами государственной границы. Белоруссия расположена между набирающей силу Россией и расширяющимся Европейским союзом. Президент постоянно обвиняет то одну, то другую сторону в том, что они якобы хотят его свержения. Но правда в обратном: ни Москва, ни Брюссель не заинтересованы в свержении Лукашенко. Словно перелетная птица, перемещающаяся между югом и севером, Лукашенко предсказуемо перемещается между Востоком и Западом. Любые выборы толкают его в сторону Москвы, поскольку ЕС не остается ничего другого, кроме как упрекать в манипуляциях и репрессиях. Любой спор о ценах на энергоносители толкает его в сторону Брюсселя, поскольку нефть и газ Минск закупает в России". Süddeutsche Zeitung: "Лукашенко выступил с речью отчаяния. Через неделю после начала ожесточенных протестов он хотел продемонстрировать, что большинство граждан до сих пор его поддерживает. Со всей страны он свез своих сторонников, многие из которых сотрудники госпредприятий. Митинг в поддержку Лукашенко проходил вяло, а по всему городу в это время собирались люди и скандировали: "За свободу". Многие граждане сплотили ряды: врачи, рабочий класс, полицейские, олимпийские чемпионы. Лишь Лукашенко выглядит все более одиноко". Zeit: "За разговором Лукашенко и Путина нервно следили и в Белоруссии, и в России. Ведь Минск и другие города опасаются российской интервенции. Чуть позже однако последовало сообщение из Кремля: в телефонном разговоре оба президента выразили надежду на скорейшее "решение проблемы" — сухой дипломатический язык. Самое главное, чтобы нынешняя ситуация не была использована деструктивными силами для нанесения ущерба российско-белорусскому союзу, экономическим и политическим отношениям. Простым языком это означает: Кремль продолжает придерживаться сдержанной тактики — по крайней мере до тех пор, пока отношения с Россией не окажутся в повестке дня протестующих и белорусской оппозиции". Braunschweiger Zeitung: "По всей видимости, у белорусских властей есть стремление к хорошим отношениям с ЕС. Кроме того, нельзя забывать о посреднической роли, которую Минск играет в конфликте на Украине. Европейцам следует теперь использовать это и настаивать на прекращении насилия, освобождении арестованных и призывать к политическому диалогу". Италия

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La Repubblica: "Есть два возможных решения кризиса, сотрясающего Белоруссию. Либо изменения в этой стране станут последним этапом в долгом процессе общей политической реконструкции в Европе, начавшейся 30 лет назад после падения Берлинской стены, и Лукашенко после 26 лет беспрерывного правления будет свергнут в результате протестов, как это было с Милошевичем в Белграде или Януковичем в Киеве, либо Белоруссия превратится в своего рода анахронизм наподобие Северной Кореи на границах с ЕС и Лукашенко действительно останется "последним диктатором в Европе", удерживая власть полицейской хваткой, но в условиях слабой экономики, которая неспособна прокормить все почти 10 млн жителей страны". La Stampa: "Протесты против Лукашенко в Белоруссии приобретают новую форму. Дрожать "последнего императора в Европе" теперь заставляют не только демонстрации на площадях, спровоцированные подтасовкой во время президентских выборов и унижением от действий полиции. Сейчас народное недовольство выражают рабочие, объявившие забастовку, а также женщины в белых одеждах, выстраивающиеся в живую цепь. Россия, несмотря на последние трения с Лукашенко, кажется, готова поддержать старого союзника". Испания

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El Periodico: "У Александра Лукашенко, похоже, истощаются скудные боеприпасы, чтобы продлить свой долгий срок на посту президента Белоруссии. В мрачной тональности и с долей отчаяния глава государства объявил, что попросит своего российского коллегу Владимира Путина помочь сдержать протесты, сославшись на гипотетическую "угрозу", которая нависает "не только над Белоруссией", но и над могущественным соседом на востоке... Признак того, что глава белорусского государства, скорее всего, не получил всей поддержки, которую ожидал от хозяина Кремля, можно было усмотреть в следующем шаге, который сделал Лукашенко. Через несколько часов он провел встречу в Генштабе, где произнес речь с угрозами в адрес протестующих, но это также означало, что Россия не собирается вмешиваться с военной точки зрения, чтобы подавить волнения". El Pais: "Озабоченный ростом акций протеста в Белоруссии, Александр Лукашенко в субботу обратился к Владимиру Путину. После недельных утверждений о том, что Россия стоит за предполагаемым заговором с целью его свержения, белорусский лидер изменил правила игры и попросил Кремль о помощи". El Mundo: "Москва не сообщила подробностей того, каким образом Путин намерен помочь Лукашенко и что он попросит взамен. Белорусские официальные СМИ также не продемонстрировали никаких свидетельств того, что их "вечный" президент, находящийся у власти с 1994 года, добился результатов во время звонка. Скоро станет известно, есть ли у Лукашенко "русский козырь" в рукаве или он пытается выиграть время". Швеция Dagens nyheter: "США, Великобритания, Канада и три балтийских государства приняли так называемый закон Магнитского, с тем чтобы эффективно наказывать тех лидеров, которые систематически нарушают права человека... ЕС и его члены, включая Швецию, должны также принять подобные законы. Поскольку лучше вводить санкции против ответственных лиц во власти, чем против целой страны, где от них безвинно пострадает население. Политикам в Брюсселе следует использовать эту возможность и поддержать демократическое движение в Минске и одновременно принять штрафные меры в отношении Лукашенко и его лакеев". Svenska dagbladet: "Бывший председатель колхоза строил всю свою политику на гарантиях стабильности, занятости, а также на государственной экономике, которая может финансировать здравоохранение и высшее образование.

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Но сейчас диктатор рискует остаться голым. Обещания стабильности и благополучия уже несерьезны, и хватка, которой он держал власть, ослабевает. Добавим к этому, что он проиграл в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа, высмеивал страх населения [перед инфекцией] и рекомендовал водку с баней в качестве средства от вируса. Все может произойти быстро и сравнительно мирно. Но может и кроваво, долго и хаотично. Так же, как в соседней Украине в 2014 году, где в столкновениях полиции и демонстрантов погибли свыше 100 человек с обеих сторон, прежде чем президент Виктор Янукович был наконец вынужден покинуть страну. Лукашенко добровольно не сдастся. Но вызывает вопрос, на какую поддержку у сил безопасности, армии и политических властных кругов он может рассчитывать. Если в этих группах окрепнет ощущение, что президент утратил связь с реальностью, то нельзя исключать восстания внутри государственного аппарата. Лукашенко понимает всю серьезность ситуации, и можно ожидать, что он сделает все возможное, чтобы задобрить демонстрантов, а особенно не допустить, чтобы протесты на предприятиях переросли во всеобщую забастовку. Здесь может быть использовано все — от повышения зарплаты до обещания суда над полицейскими. Вопрос лишь в том, не поздно ли все это". Латвия

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Объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения LSM.lv: "Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис начинает сердиться и топать ногами, когда слышит про риск потерять мировое первенство [по хоккею, которое Рига и Минск должны принять в 2021 году]. И его можно понять: слишком уж много денег вложено в это мероприятие, много времени и сил потрачено на подготовительные работы ради турнира, которого латвийский болельщик ждет на протяжении вот уже почти 15 лет... На самом деле найти решение, если с безопасностью в Белоруссии все и дальше будет очень плохо, практически невозможно! Хотя бы потому, что Латвия самостоятельно не может провести такой масштабный турнир, как хоккейный чемпионат мира. Для этого надо иметь как минимум две современные и вместительные ледовые арены. У нас, как известно, есть только "Арена Рига". То есть если Белоруссию "отстегнут", автоматом отвалится и Латвия". Япония

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