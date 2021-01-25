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Пандемия COVID-19

Фото "британского" штамма и прививки животным. Главное о коронавирусе за 25 января

© Роспотребнадзор/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 738 690 случаев заражения, из них новых — 19 290 (минимум с 3 ноября). За сутки умерли 456 человек, за весь период — 69 918.
  • Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения.
  • Вакцинировать 60–70% населения страны будет возможно к началу второй половины года или к концу лета, после этого значительную часть ограничений могут снять, считает профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он также заявил, что иммунитет может оказаться более сильным, если после вакцинации у организма появляются какие-либо реакции на препарат.  
  • Студенты скоро смогут вернуться к очному обучению, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
  • В Минздраве сообщили об отсутствии доказательств вертикальной передачи COVID-19 ребенку, также нет достоверных данных о передаче вируса с грудным молоком.
  • В Роспотребнадзоре сделали первое в мире фото "британского" штамма коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 915 508 случаев заражения, из них новых — 2382. Госпитализированы 857 человек.
  • В столице эпидемия пошла на спад, что позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни, заявил мэр Сергей Собянин.
  • Половина столичных коек для пациентов с коронавирусом на сегодня свободна, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
  • МГУ планирует частично вернуться к очному формату учебы с февраля.

Мир

  • Всего зафиксировано более 99,1 млн случаев заражения, умерли 2 129 403 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Еврокомиссия ужесточила рекомендации по поездкам в ЕС и между странами сообщества. Въезжающие в страны союза обязаны представить негативный тест, сделанный минимум за три дня до выезда. Для граждан ЕС может быть сделано исключение — они могут сделать тест сразу после прибытия. 
  • Домашним животным в будущем может понадобиться прививка от коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции, считают ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма в английском Норидже и Миннесотского университета в США.
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