Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера. Главное о коронавирусе за 21 апреля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Эксперты: поддержка неполных семей даст позитивный эффект в долгосрочной перспективе

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что такая поддержка "может серьезным образом повлиять на изменение взглядов молодых людей на формирование семьи"

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