Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера. Главное о коронавирусе за 21 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 727 125 случаев заражения, из них новых — 8271. За сутки умерли 399 человек, за весь период — 106 706.
- Путин призвал россиян вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.
- Московские специалисты выпустили рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19.
- Выпускные вечера в школах пройдут очно. При проведении мероприятий будут учитывать требования Роспотребнадзора.
- Вакцину "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае.
- Россияне рассказали, что их сильнее всего беспокоит на фоне пандемии. Большинство опрошенных считают наиболее рискованными поездки за границу и путешествия по стране.
- В торговых центрах Крыма будут проводить вакцинацию от коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 070 036 случаев заражения, из них новых — 1988.
- В исследовании плазмы привившихся от COVID-19 в Москве за месяц поучаствовали 120 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 143 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Италия обновит туристические визы с истекшим во время пандемии сроком.
- Польша начинает отмену локдауна.
- На Украине продлили режим ЧС и карантин до 30 июня.
- Из-за утечки кислорода в индийском госпитале умерли 22 пациента на ИВЛ.
- Полиция Берлина задержала более 40 демонстрантов на акции ковид-диссидентов. На акцию собрались около 8 тыс. человек.
- СМИ сообщили о выявлении в Индии штамма коронавируса с тройной мутацией.
- Экспорт кимчхи вырос из-за данных о его пользе при COVID-19.
- Хлорированная вода из общественных бассейнов полностью нейтрализовала частицы коронавируса — наблюдение ученых.
- Ученые выяснили новые особенности британских штаммов коронавируса.