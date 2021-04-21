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Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера.
Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера.
Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера.
Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера.
Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера.
Пандемия COVID-19

Призыв Путина к вакцинации и очные выпускные вечера. Главное о коронавирусе за 21 апреля

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 727 125 случаев заражения, из них новых — 8271. За сутки умерли 399 человек, за весь период — 106 706.
  • Путин призвал россиян вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.
  • Московские специалисты выпустили рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19.
  • Выпускные вечера в школах пройдут очно. При проведении мероприятий будут учитывать требования Роспотребнадзора.
  • Вакцину "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае.
  • Россияне рассказали, что их сильнее всего беспокоит на фоне пандемии. Большинство опрошенных считают наиболее рискованными поездки за границу и путешествия по стране.
  • В торговых центрах Крыма будут проводить вакцинацию от коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 070 036 случаев заражения, из них новых — 1988.
  • В исследовании плазмы привившихся от COVID-19 в Москве за месяц поучаствовали 120 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 143 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Италия обновит туристические визы с истекшим во время пандемии сроком.
  • Польша начинает отмену локдауна.
  • На Украине продлили режим ЧС и карантин до 30 июня.
  • Из-за утечки кислорода в индийском госпитале умерли 22 пациента на ИВЛ.
  • Полиция Берлина задержала более 40 демонстрантов на акции ковид-диссидентов. На акцию собрались около 8 тыс. человек.
  • СМИ сообщили о выявлении в Индии штамма коронавируса с тройной мутацией.
  • Экспорт кимчхи вырос из-за данных о его пользе при COVID-19.
  • Хлорированная вода из общественных бассейнов полностью нейтрализовала частицы коронавируса — наблюдение ученых.
  • Ученые выяснили новые особенности британских штаммов коронавируса.
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Пандемия COVID-19
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