Нерабочая неделя в Москве и важность вакцинации. Главное о коронавирусе за 12 июня

Пандемия COVID-19

Кафе в парках Москвы будут работать 13-20 июня при соблюдении антиковидных мер

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что также смогут работать в парках при соблюдении мер летние веранды и объекты нестационарной торговли

Читать полностью