Нерабочая неделя в Москве и важность вакцинации. Главное о коронавирусе за 12 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 193 964 случая заражения, из них новых — 13 510. За сутки умерли 399 человек, за весь период — 126 073.
- Число вакцинированных от коронавируса в России достигло 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений. Это говорит о том, что вакцинация в стране должна идти шире, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса для детей могут зарегистрировать 15 сентября.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 - максимума с 6 мая прошлого года.
- Организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня 2021 года, в годовщину Парада победителей 1945 года.
- Власти Греции продлили до 21 июня разрешение на неквотированный приезд граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
Москва
- Всего зафиксировано 1 227 013 случаев заражения, из них новых — 6 701 (максимальное значение с 26 декабря, данные Оперштаба Москвы).
- Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).
- В парках Москвы с 13 по 20 июня можно будет "только гулять": аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений будут закрыты. Детские комнаты и фуд-корты в ТЦ будут закрыты с 13 по 20 июня. Москвичей старшего поколения просят изолироваться, а работодателей — перевести на удаленный режим работы непривитых сотрудников.
- Власти Москвы перепрофилируют тысячи коек в больницах из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.
- Введение пропускного режима и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве не обсуждается и не планируется.
- Около 10 тыс. человек в день прививаются от коронавируса в Москве, тем временем существует возможность прививать в день до 80 тыс. человек, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает новых потерь в сфере общественного питания из-за новых ограничительных мер в столице. Представители сферы общественного питания Москвы просят столичные власти компенсировать им затраты на средства индивидуальной защиты.
Мир
- Всего зафиксировано более 175,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Лидеры стран Группы семи примут в субботу в рамках саммита "семерки" декларацию, в которой пообещают совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем.